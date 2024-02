Une entreprise veut construire un super élevage de singes : ils seront tous des cobayes de laboratoire

Imaginez une ville où le nombre de singes élevés surpasserait celui des habitants. C’est ce qui pourrait bientôt arriver à Bainbridge, une petite ville de 14 000 habitants en Géorgie, aux États-Unis. Un scénario qui pourrait devenir réalité si le projet de Safer Human Medicine (SHM) de construire la plus grande ferme de singes de laboratoire aux États-Unis se concrétisait.

Le plan, qui a déjà reçu de nombreuses critiques de la part des défenseurs des animaux et des habitants, vise à construire une immense structure de 80 hectares, soit l’équivalent d’environ quatre-vingts terrains de football, dans le but d’élever 30 000 macaques crabiers (Macaca fascicularis) pour les utiliser comme cobayes dans la recherche scientifique en médecine humaine.

Cependant, nombreux sont ceux qui ne veulent pas que l’installation devienne réalité. Non seulement les défenseurs des animaux, préoccupés par les conditions de vie dans lesquelles les milliers de singes seraient hébergés, mais également les habitants, qui craignent les conséquences sur leur santé ainsi que sur l’impact urbain.

Les raisons du projet selon l’entreprise

Au moins sur le papier, le projet Safer Human Medicine devrait résoudre auquel la recherche médicale est confrontée : la difficulté d’obtenir des primates non humains pour mener les diverses expérimentations animales nécessaires à la découverte de nouveaux remèdes ou traitements pour l’homme. Comme l’a expliqué l’entreprise dans une lettre ouverte aux habitants de Bainbridge, son objectif initial serait de « contribuer à ce que la recherche médicale aux États-Unis ne soit pas ralentie en raison du fait que les scientifiques et chercheurs n’ont pas accès aux primates ».

Le recours aux animaux comme cobayes dans la recherche médicale est un thème très complexe dans lequel les besoins des scientifiques se heurtent aux sensibilités animalistes. Sur ce point, l’entreprise semble cependant ne pas avoir de doutes : « Après la pandémie, nous avons appris à nos dépens que nos chercheurs aux États-Unis ont besoin d’un accès fiable à des primates en bonne santé pour développer et évaluer la sécurité des médicaments potentiellement salvateurs pour vous, votre famille, vos amis et vos voisins. Beaucoup des médicaments que vous avez dans vos armoires aujourd’hui n’existeraient pas sans la recherche médicale et sans ces primates, la recherche s’arrête. »

L’opposition des habitants

Les paroles de l’entreprise et la promesse de création d’emplois n’ont cependant pas suffi à calmer les esprits des habitants, qui ne se sont pas arrêtés aux critiques. Le 15 février 2024, les habitants de Bainbridge ont intenté une action en justice contre la ville de Bainbridge, le comté de Decatur, le conseil de l’éducation du comté de Decatur et le conseil des évaluateurs du comté de Decatur, pour avoir approuvé en privé le projet de construction de l’installation, en violation – selon l’accusation – de la loi selon laquelle les réunions devaient être publiques.

Les citoyens se réfèrent à une réunion du 11 décembre au cours de laquelle les organismes municipaux ont approuvé un plan d’allègement fiscal de vingt ans d’une valeur d’au moins 58 millions de dollars dans le but d’attirer l’entreprise et son installation. Selon l’action en justice, les organismes n’auraient pas publié d’avis ou d’ordres du jour, enregistré la présence ou l’absence de leurs membres ou identifié les membres individuels ayant voté pour l’approbation du projet. Selon les plaignants, ces violations suffiraient à rendre les accords nuls et non contraignants.

La lutte des défenseurs des animaux

Les défenseurs des animaux se sont également joints aux critiques. PETA s’est rangée du côté des plaignants contre les organismes municipaux qui ont approuvé la construction de l’installation. « Les organismes publics devraient représenter leurs électeurs, pas des hommes d’affaires avides d’autres États », déclare Kathy Guillermo, vice-présidente principale des enquêtes en laboratoire pour PETA.

La principale préoccupation de l’association de défense des animaux concerne évidemment le traitement que pourraient subir les animaux. « La structure conçue importerait, élèverait et stockerait des singes destinés à être empoisonnés, mutilés et tués dans des expériences de laboratoire inutiles, ce qui risquerait de propager des maladies infectieuses et de dégrader l’environnement », soutient PETA, malgré les assurances de l’entreprise qui s’engage à respecter les animaux.

« Leur santé et leur bien-être restent notre priorité », a déclaré SHM en anticipant que les animaux dans l’installation se porteront bien : « Les singes seront logés en groupe afin de pouvoir interagir et jouer entre eux ». Mais les défenseurs des animaux et les habitants ne sont pas d’accord et restent fermes : ils n’ont aucune intention d’accepter ce qu’ils ont déjà rebaptisé « la ferme aux singes ».