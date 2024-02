Rakuten TV : catalogue complet, prix et comment s’inscrire gratuitement

Voici toutes les informations dont vous avez besoin sur Rakuten TV, de son catalogue à ses tarifs. De plus, je vais vous expliquer comment vous inscrire gratuitement sur cette plateforme.

Logo de Rakuten TV

Voulez-vous tout savoir sur Rakuten TV ? Dans cet article, je vais vous expliquer ce qu’est un catalogue, les prix de ses services et comment vous pouvez vous inscrire gratuitement. Je vais également vous présenter certaines des fonctionnalités les plus remarquables de cette plateforme afin que vous puissiez en profiter au maximum. Pour connaître Rakuten TV en profondeur, vous devez rester jusqu’à la fin.

Qu’est-ce que Rakuten TV

Rakuten TV est une plateforme de streaming que vous pouvez utiliser, tout comme lorsque vous regardez Netflix sur une Smart TV, à partir de différents appareils. Il fait partie de la gamme de services de Rakuten, une entreprise japonaise spécialisée dans le commerce en ligne. Son histoire remonte à 2012, lorsque cette société japonaise a racheté la plateforme espagnole Wuaki TV.

Bien que nous parlerons plus tard de ses tarifs, ce service propose actuellement trois modalités pour regarder du contenu. La première est l’option gratuite, qui permet d’accéder à divers films, émissions et séries sans rien payer. Dans ce cas, il n’est même pas nécessaire de s’inscrire, mais il faut regarder des publicités.

D’autre part, Rakuten TV propose également une sélection de chaînes de télévision, qui donne accès à une liste assez généreuse d’émissions en direct entièrement spécialisées. Il s’agit d’une proposition pratiquement identique à celle de Pluto TV, l’une des meilleures alternatives aux chaînes de la TNT.

Enfin, Rakuten TV dispose d’un catalogue de films à louer et à acheter. C’est la modalité de paiement actuelle, sans compter l’abonnement mensuel que la société proposait aux utilisateurs dans le passé. Après avoir effectué les tests appropriés, je n’ai pas pu trouver de trace de cet abonnement, il est donc supposé qu’il ne soit plus disponible.

Quel est le catalogue de Rakuten TV et comment s’inscrire

Le catalogue de Rakuten TV est assez vaste. Il est difficile d’établir une liste définitive de tous les titres qu’il propose. Premièrement, parce que son catalogue est vraiment étendu. Deuxièmement, parce que la plateforme se renouvelle en permanence. Bien que tous les films ne soient pas disponibles, voici un exemplaire de ceux qui apparaissent dans sa boutique comme recommandés au moment de la rédaction de ce guide :

Aquaman et le realme Perdu

Sound of Freedom

Les Mercen4ries

Le pire équipage du monde (Next Goal Wins)

Wonka

Nuit de paix

Napoléon

Le Chasseur de Buffle

Wish: Le pouvoir des souhaits

Pluie acide

Le royaume animal

Génération capsule

The Climbers

Tirez sur le pianiste

Oppenheimer

L’Exorciste : Croyant

Jeanne du Barry

Vie de chienne

Le nouveau jouet

Black Friday

The Creator

Saw X

Ferme les yeux

Ils savaient que

The Equalizer 3

Jurassic World : Le Domaine

Mon Mariage Grec 3

20 000 espèces d’abeilles

Le pilote

The Marvels

Le Voyage de Rickey Hill

Aporia

Jeu interdit

La mémoire du cinéma, un film sur Fernando Méndez-Leite

Hors-la-loi de naissance

Hideout Camp

Ondine, la légende de la mer

Un cadeau pour elle

Minions : L’origine de Gru

Il y a une porte là-bas

Sauvage

Resident Evil : Île de la mort

Les films précédents sont payants. Du moins, c’était le cas lorsque j’ai rédigé cette publication. N’oubliez pas qu’en plus des options de location et d’achat, il y a aussi de nombreux films et séries gratuits. Voici quelques-uns des plus remarquables :

Sur la base des informations fournies, voici la liste des films et des séries gratuits :

Dime con cuántos

OT: la película

Valhalla Rising

La casa entre los cactus

El territorio de la bestia

Legado de violencia

La boda de Rosa

El apóstata

El comando (The Commando)

Bajo la misma piel

En el nombre del rey

La fuerza de la sangre

Demonic

Cuenta pendiente

En primera línea (Point Man)

Con la magia en los zapatos

Hurricane Season

La Directora de orquesta

La leyenda de Redbad

El soldado de Dios

Vendaval

Mercenarios de élite

Conspiración Wander

Tierra de pasiones (Nouvelle France)

Operación Concha

Prisioneros del cielo

El Valle Oscuro

El retrato de Dorian Gray

La huella del silencio

13 Asesinos

Más allá de la onda expansiva

A Wedding to Remember

L.A. Confidential

El Caso Fischer

El pico de las viudas

Danger One

El último emperador

El Coro

Tiroteo en Río Bravo (Gunfight at Rio Bravo)

Max Havoc: La maldición del dragón

Escuadrón de combate 332

Tres

La fuga (Breakout)

Amenazados (Unthinkable)

Tapas

Sundown

Dos pistolas de leyenda (A Tale of Two Guns)

Truman

Escalofrío

El juego del asesino

Discovering Canary Islands

Make Up Stars

HairStyle, The Talent Show

Campeonas

Fast Forward

Gigantes – Las leyendas hawaianas del sumo

BVB 09 Stories – Who we are

Matchday

Everyday Spartans

Miss Fisher’s Murder Mysteries

Boss

Crash

Los relojes del Diablo

Pacific Blue

Manhattan

Anatomía de un crimen

Guante Blanco

Cenk Batu, Agente Encubierto

Guilt

Cara a cara

Falco

Kill Point

Borderland

Grupo 2: Homicidios

Baghdad Central

Inconsciente Colectivo

Los mosqueteros

Galerías Paradise (El Paraíso)

Orgullo y Prejuicio

Sinbad

Enfin, les chaînes de télévision en direct que vous offre Rakuten TV sont les suivantes :

Reuters

Euronews DIRECTO

Archivos Forenses

Películas de Acción

Top Gear en español

Películas de Drama

Grjngo

Películas Top

Baby Shark TV

Vive Kanal D Drama

Nature Time

MyTime Movie Network

Doctor Who

Bloomberg Television

Películas de Comedia

Pocoyó

Películas Románticas

Fashion TV

CGTN Documentary

GLORY Kickboxing

CGTN

Pacific Blue

FilmRise Sci-Fi

Caillou

Thrillers

Estilo y Vida – Rakuten TV

NOW 80s

Tastemade

Deluxe Lounge HD

Rakuten VIKI

Stingray: Hitlist

Cine Español

World Billiards TV

Fail Army

Crimen

Qwest TV

NOW Rock

BBC Drama

Stingray Greatest Hits

NOW 70s

CLUBBING TV

Cine Friki

Teletubbies

Naturaleza

Stingray Naturescape

Qello Concerts by Stingray

Ideas en 5 minutos

Revry

Just For Laughs Gags – Las mejores bromas

Gusto TV

Adventure Sports TV

The Design Network

Crimen TV

MyPadel TV

FIFA+

LaLiga+

Motorsport.tv

Surf Channel

Flash

The Pet Collective

Mi Casa

Powernation

¡HOLA! Play

Weather Spy

Stingray: Remember the 80’s

NewsWorld

AFV Family

Hard Knocks Fighting Championship

Yu-Gi-Oh!

People Are Awesome

En Familia

Documentales

MOTORVISION.TV

El País

The Guardian

MAVTV Motorsports Network

Dark Matter

Trailers

Vogue

Travelxp

Hot Ones

ticker NEWS

Revry News

Bloomberg Originals

GQ

Africanews English

Brat TV

Si vous souhaitez vous inscrire, il vous suffit de vous rendre sur leur site officiel, de cliquer sur l’icône de l’avatar en haut à droite de l’écran et de cliquer sur « Créer un compte ». Cependant, si vous n’avez pas l’intention d’acheter quoi que ce soit, il n’est pas nécessaire de suivre ces étapes.

Prix et tarifs de Rakuten TV

Comme je l’ai mentionné tout au long de ce guide, Rakuten TV est essentiellement un service gratuit avec publicité. C’est le cas pour ses films et séries en accès libre, ainsi que pour les chaînes de télévision. Cependant, dans la section Boutique, vous pouvez acheter ou louer des films, généralement les plus récents.

Et quels sont les prix ? Il est en réalité difficile de donner un chiffre précis. Comme il ne s’agit pas d’un service que vous pouvez souscrire à un prix fixe par abonnement, les tarifs varient en fonction du contenu que vous souhaitez regarder et de la qualité. Les prix de location se situent généralement entre 3 et 13 euros. Quant au prix d’achat, il varie de 9 à 17 euros.

Pour vous donner une idée, voici les tarifs de location de Oppenheimer :

Bon (SD) – 3,99 €

Très bon (HD) – 4,99 €

Excellent (4K UHD) – 5,99 €

En ce qui concerne les prix d’achat du même film, ils sont les suivants :

Bon (SD) – 11,99 €

Très bon (HD) – 13,99 €

Excellent (4K UHD) – 13,99 €

Dans ce cas, le prix de l’option HD et 4K est le même pour une raison quelconque. Si nous prenons comme exemple un film étiqueté comme « Première Premium », les choses changent un peu. Voici les tarifs de Napoleon, qui est actuellement marqué de cette façon :

Excellent (4K UHD) – 12,99 €

Et voici le prix d’achat :

Excellent (4K UHD) – 16,99 €

Dans ce cas, il n’est pas possible de choisir la qualité de lecture et Rakuten TV propose un seul tarif.

Où pouvez-vous regarder Rakuten TV ?

Rakuten TV est accessible sur ces trois navigateurs :

Notez que si vous utilisez un Mac, vous ne pourrez rien regarder depuis Safari.

De plus, il dispose d’applications natives pour les smart TV suivantes :

Samsung

LG

Philips

Hisense

Panasonic

Sony

Vestel

De plus, vous devez savoir qu’il est compatible avec ces systèmes d’exploitation :

Enfin, vous pourrez utiliser Rakuten TV sur ces plateformes supplémentaires :