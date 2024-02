Comment programmer la télécommande universelle Inteset (avec liste de codes)

Êtes-vous à la recherche des codes de télécommande Inteset ? Si c’est le cas, vous êtes au bon endroit, car aujourd’hui, vous apprendrez comment programmer une télécommande universelle Inteset avec ses codes.

Les télécommandes universelles sont devenues un sauveur de vie pour de nombreux utilisateurs, en particulier pour ceux qui perdent leur télécommande ou dont la télécommande est endommagée. De plus, en utilisant une télécommande universelle, vous pouvez remplacer plusieurs télécommandes. Tout comme les télécommandes universelles d’autres marques, les télécommandes universelles Inteset sont conçues pour contrôler plusieurs appareils tels que les téléviseurs, les lecteurs DVD, les magnétoscopes, les câbles, les satellites, etc.

Aujourd’hui, nous vous guiderons à travers la liste des codes de télécommande Inteset et les étapes pour programmer la télécommande en utilisant ces codes.

Comment programmer une télécommande universelle Inteset

Vous pouvez facilement programmer la télécommande universelle Inteset, et les étapes seront les mêmes pour tous les appareils. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Tout d’abord, allumez l’appareil, que ce soit un téléviseur, un lecteur DVD ou autre.

Étape 2 : Appuyez sur la touche de l’appareil sur la télécommande (A, B, C et D).



Étape 3 : Maintenant, appuyez longuement sur le bouton Set de la télécommande jusqu’à ce que la lumière LED clignote deux fois. Une fois que la LED clignote, relâchez le bouton.



Étape 4 : Entrez le code de configuration pour l’appareil. Vous pouvez trouver le code sur ce site. Si le code saisi est correct, la LED clignotera deux fois instantanément.

Étape 5 : Si la LED ne clignote pas 2 fois, répétez les mêmes étapes.

Étape 6 : Appuyez sur le bouton d’alimentation en pointant la télécommande vers votre appareil.

Comment programmer une télécommande universelle Inteset [Méthode de recherche automatique]

Vous pouvez également programmer la télécommande universelle Inteset en utilisant la méthode de recherche automatique, où tous les codes de télécommande universelle passent par un processus de balayage dans la télécommande. Cette méthode scanne un code à la fois pour trouver le bon code de télécommande qui fonctionne avec votre télécommande pour programmer le contrôle. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Allumez l’appareil.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton de l’appareil sur la télécommande, comme un téléviseur, un lecteur DVD, un décodeur, etc., pendant trois secondes.

Étape 3 : Appuyez sur les touches CH+ ou CH- en les pointant vers l’appareil.

Étape 4 : Appuyez sur la touche Haut ou Bas continuellement jusqu’à ce que l’appareil s’éteigne.

Étape 5 : Vérifiez le code en appuyant sur la touche Power.

Étape 6 : Enfin, appuyez sur le bouton de l’appareil sur la télécommande pour enregistrer le code.

Comment programmer une télécommande universelle Inteset [Méthode manuelle]

La méthode manuelle est une autre façon dont vous pouvez programmer la télécommande. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Tout d’abord, allumez l’appareil.

Étape 2 : Appuyez sur la touche de l’appareil sur la télécommande, comme la touche TV.

Étape 3 : Appuyez sur le bouton de configuration jusqu’à ce que la lumière clignote.

Étape 4 : Entrez le code. Vous pouvez le vérifier dans le manuel.

Étape 5 : Après avoir saisi, appuyez sur le bouton d’alimentation en pointant la télécommande vers l’appareil.

Étape 6 : Une fois que l’appareil s’éteint, relâchez le bouton d’alimentation.

Comment programmer une télécommande universelle Inteset [Recherche de code]

Vous pouvez également programmer la télécommande en utilisant la méthode de recherche de code. C’est un code dans le manuel qui force la télécommande en mode de recherche. Voici comment vous pouvez utiliser cette méthode pour programmer la télécommande :

Étape 1 : Allumez l’appareil.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton de configuration sur la télécommande.

Étape 3 : Entrez le code “991”.

Étape 4 : Maintenez enfoncé le bouton d’alimentation et appuyez sur Channel Up jusqu’à ce que l’appareil s’éteigne.

Codes de télécommande universelle Inteset pour la télévision

A.R. Systems: 10556, 10037

Accent: 10037

Acer: 11339

Acoustic Solutions: 11037, 11523, 11585, 11667

Action: 10650

Addison: 10653

ADL: 11217

Admiral: 10093

Advent: 11570

AEG: 11037, 12197

Affinity: 13577, 13717

Aiko: 10037

Aim: 10037

Aiwa: 11362

Akai: 10812, 10702, 10765, 10556, 10037, 10714, 10208, 10672, 11326, 11385, 11523, 12414, 12676, 13067, 13183

Akiba: 10037

Akito: 10037

Akura: 10171, 10037, 10714, 11037, 11498, 11585, 11667, 11687, 11983

Alba: 10037, 10714, 11037, 10443, 11585, 12104, 12561, 12676, 13067

Alfide: 10672

Alien: 11037

Allstar: 10037

Amstrad: 10171, 10037, 11037

Anam: 10250, 10037, 10650

Andersson: 11585, 12676

Anitech: 10037

Ansonic: 10037

AOC: 10093, 10625, 11589, 12087

Apex Digital: 10765, 11217, 12397

Ardem: 10037, 10714

Arena: 10037

Ario: 12397

Aristona: 10556, 10037

ART: 11037

Art Mito: 11585

Asberg: 10037

Astra: 10037

ATD: 10698

Atlantic: 10037

Audiosonic: 10037, 10714, 11983, 12104

Audiovox: 11564

Audioworld: 10698

Auria: 12087

Autovox: 12676

Aventura: 10171

Axxon: 10714

Baird: 10208

Barco: 10556

Base: 10698, 11570

Basic Line: 10556, 10037, 11037

Bauer: 12197

Baur: 10037, 10195, 10512

BBK: 11523

Beijing: 10812, 10208

Beko: 10037, 10714, 12125

Bell & Howell: 10017

Belson: 10698

Belstar: 11037

BenQ: 11523, 11756

Bensten: 11326, 11570

Beon: 10037

Berthen: 10556

Bestar: 10037

Bestwell: 11326

Bexa: 12493

BGH: 10898, 12414

Black Diamond: 11037

Blaupunkt: 10195, 12426

Blue Sky: 10556, 10037, 10625, 10714, 11037, 13997

BlueDiamond: 12426

Bluetech: 12561, 12844

bogo: 12561

BPL: 10037, 10208

Brandt: 10625, 10714, 11585

Brinkmann: 10037

Brionvega: 10037

Britania: 12414

Broksonic: 11892

Bush: 10556, 10037, 10714, 11037, 10698, 10208, 10443, 11585, 11589, 11667, 11687, 11983, 12104, 12125, 12676

Cameron: 11523

Camper: 10037

Canca: 11326

Carad: 11037

Carena: 10037

Carrefour: 10037

Cascade: 10037

Casio: 10037

Cathay: 10037

CCE: 10037, 13782

Celcus: 11585, 12676

Celera: 10765

Centrum: 11037

Centurion: 10037

Champion: 11362

Changhong: 10156, 10765, 10508, 11498, 13434, 13538

CHL: 13067

Chun Yun: 11687, 11756

Cinema: 10672

Clarivox: 10037

Clatronic: 10037, 10714

Clayton: 11037

CMX: 13067, 13327

Coby: 12344, 13478, 13627

Commercial Solutions: 11447

Condor: 10037

Conia: 11498, 11523, 11687

Conrowa: 10156, 10698

Contec: 10037

Coradir: 12844

Cosmel: 10037

CPTEC: 10625

Crown: 10037, 10714, 11037, 10208, 10672

Crown Mustang: 10672

Crypton: 11667

CTX: 11756

Curtis: 11326, 12352, 12397, 12855, 13382, 13577

Curtis Mathes: 10093, 10702, 11661, 11959

Cyberpix: 11667

Cytron: 11326

D-Vision: 10556, 10037, 12197

Daenyx: 10672

Daewoo: 11661, 10556, 10037, 10634, 10672

Dansai: 10037, 10208

Dantax: 10714, 11037, 12676

Datsura: 10208

Dawa: 10037

Daytek: 10672

Daytron: 10037

De Graaf: 10208

DEC: 11326

Decca: 10037

Dell: 11863

Denver: 10037, 12197, 13067

Desmet: 10037

Diamant: 10037

Diamond: 10698, 10672

Digatron: 10037

Digihome: 11667, 12676

Digiline: 10037

Digitor: 10037, 10698

Digitrex: 13067

Dikom: 12561

Disney: 11892

diVision: 12197

Dixi: 10037

DL: 11326

Drean: 10037

DSE: 10698, 11326

Dual: 10037, 10714, 11037, 11585, 11667, 12197, 12676

Dumont: 10017

Durabrand: 10171, 10714, 11037, 11570

Dux: 10037

Dynatron: 10037

Dynex: 12049

e-motion: 12426

E.S.C.: 10037

Easy Living: 11217, 12005, 12104

ECE: 10037

ECG: 12125, 12197

Elbe: 10556, 10037

Electrograph: 11755

Electrohome: 11570, 11670

Electron: 12855

Elektra: 10017, 11661

Element: 11687, 11886, 12183, 12964, 13559

Elfunk: 11037, 11208

ELG: 10037

Elin: 10037

Elite: 10037

Emerson: 10171, 11661, 10037, 10714, 11394, 11864, 11886, 11944, 11963, 12183, 13559

Envision: 11506, 11589, 12087

Erres: 10037

ESA: 10812, 10171, 11944, 11963

Essentials: 12486

Euroman: 10037

Europa: 10037

Europhon: 10037

Evesham Technology: 11667

Evolution: 11756

Evotel: 12561

Excello: 11037, 11326

Exquisit: 10037

F&U: 12676

Fair Mate: 11326

FairTec: 11585

Ferguson: 10037, 10625, 10195, 11037, 10443, 11585, 12426, 12676

Fidelity: 10171, 10037, 10512

Finlandia: 10208

Finlux: 10556, 10037, 10714, 11667, 12676

Firstline: 10556, 10037, 10714, 11037, 10208

Fisher: 10208, 11362

Flint: 10037

Fluid: 12964

Formenti: 10037

Fortress: 10093

Fraba: 10037

Freesat: 11636

Friac: 10037

Fujimaro: 11498, 11687

Fujimaru: 11687

Funai: 10171, 10714, 11037, 11394, 11963

Gaba: 11037

Galaxi: 10037

Galaxis: 10037

Gateway: 11755, 11756

GE: 10093, 10765, 11447, 11454, 10625

GEC: 10037

Genesis: 10037

Genexxa: 10037

Gericom: 11217

GFM: 10171, 11864, 11886, 11963

Gibralter: 10017

Godrej: 11585

GoGen: 12676

GoldStar: 10037, 10714

Goodmans: 10556, 10037, 10625, 10714, 10634, 11037, 11523, 11585, 11667, 11687, 11983, 12676

Gorenje: 11585, 12676

Gradiente: 10037

Graetz: 10714

Gran Prix: 12197

Granada: 10037, 10208

Grandin: 10556, 10037, 10714, 11037

Grundig: 10556, 10037, 10195, 10443, 10672, 11223, 11523, 11667, 12125, 12561, 12676, 13067

GVA: 11326, 13067

H-Buster: 13620

Haier: 10037, 10698, 10508, 11570, 11748, 11749, 11753, 11983, 12293, 12309, 12876, 13382, 13620

Hannspree: 11348

Hanseatic: 10556, 10037, 10625, 10714, 10634

Hantarex: 10037, 12197

Hantor: 10037

Harwood: 10037

Hauppauge: 10037

Havermy: 10093

HB: 10714

HCM: 10037

Highline: 10037

Hikona: 11983

Hinari: 10037, 10208, 10443

Hisawa: 10714

Hisense: 10156, 10556, 10508, 10208, 11208, 12183, 12846, 13382, 13519

Hitachi: 10156, 10150, 10037, 10634, 11037, 10508, 10679, 11576, 11585, 11643, 11667, 12005, 12170, 12433, 12676, 13639

Hitachi Fujian: 10150

Hitec: 10698

Höher: 10714

Hongmei: 10093

Hornyphon: 10037

Hugoson: 11217

Hypson: 10556, 10037, 10714, 11037

Hyundai: 11037, 10698, 11326, 11523, 12676

Iberia: 10037

ICE: 10037

Iiyama: 11217

iLo: 11394

Imperial: 10037

Indiana: 10037

Inno Hit: 11037, 11585

Innova: 10037

Insignia: 10171, 11326, 11385, 11423, 11564, 11641, 11892, 11963, 12049

Inteq: 10017

Interbuy: 10037

Interfunk: 10037, 10512

Internal: 10556

Intervision: 10037

Irradio: 10037

IRT: 11661, 10698

Isis: 12676

Isukai: 10037

iSymphony: 13094, 13118, 13382

ITS: 10037

ITT: 10208, 11523, 12125, 12676

ITT Nokia: 10208

ITV: 10037

Jay-tech: 13067

JCM: 12256

Jean: 10156

Jensen: 11326

Jinfeng: 10208

Jinxing: 10156, 10556, 10037, 10698

JMB: 10556, 10634, 10443, 12676

Jubilee: 10556

JVC: 10093, 10650, 10653, 10508, 11601, 11670, 11774, 11892, 12264, 12271, 12321, 12676

Kaisui: 10037

Karcher: 10714, 12125

Kathrein: 10556

KDS: 11498, 11687

Kendo: 10037, 11037, 11585, 12676

Kennex: 11037

Keymat: 11326, 11570

Kioto: 10556

Kiton: 10037

KLH: 10765

KLL: 10037

Kneissel: 10556, 10037

Kolin: 10150, 10037, 11217, 11240, 11610, 11755

Kolster: 10037

König: 10037

Konka: 10037, 10714, 10707, 11385, 13419

Korpel: 10037

Kosmos: 10037

Kunlun: 10208

Küppersbusch: 12676

L&S Electronic: 10714

Lavis: 11037

Lecson: 10037

Lenco: 10037, 11037, 11983

Leyco: 10037

LG: 10017, 10556, 10037, 10714, 10698, 11423, 11840, 11860, 12182, 12358

Liesenkötter: 10037

Lifetec: 10037, 10714, 11037

Linetech: 12676

Linsar: 11585, 11667, 12676

Lloyd: 13639

Local India Brand: 10208

Local Malaysia Brand: 10698

Lodos: 11037

Loewe: 10512, 10633

Logik: 11037, 10698, 11217, 11585, 11687, 12486

Luma: 11037

Lumatron: 10037

Lumenio: 10037

Lux Mai: 10037

Luxor: 11037, 10208, 12676

LXI: 10156

Madison: 10037

MAG: 11498, 11687, 13327

Magnavox: 10171, 11454, 11506, 11755, 11866, 11867, 11944, 11963, 12372, 12597, 13292

Magnum: 10037, 10714

Manesth: 10037

Manhattan: 10037, 11037

Manta: 13327

Marantz: 11454, 10556, 10037

Mark: 10037, 10714

Mascom: 12125, 12197

Mastro: 10698

Masuda: 10037

Matsui: 10556, 10037, 10714, 10195, 11037, 10208, 10443, 11667, 12486, 12676

Matsushita: 10250, 10650

Maxent: 11755

Maxess: 12493

Meck: 10698

Mediator: 10556, 10037

Medion: 10556, 10037, 10714, 11037, 10698, 10512, 11585, 11667, 12676

MEI: 11037

Melectronic: 10037, 10714, 10634, 10195, 10512

Memorex: 10250, 10150, 11037, 11570, 11670, 11892, 11924, 11927

Memory: 11983

Mercury: 10037

Mermaid: 10037

Metronic: 10625

Metz: 10195, 11037

MGA: 10150

Micromaxx: 10037, 10714, 11037

Microsonic: 11326

Midland: 10017

Mikomi: 11585, 11667

Minato: 10037

Minerva: 10195

Ministry Of Sound: 11667

Minoka: 10037

Mitsubishi: 10250, 10093, 10150, 11250, 10556, 10037, 11037, 10512, 11797, 13330

Mitsui: 13656, 13658

Mivar: 10609

Moree: 10037

Morgan’s: 10037

Moserbaer: 11585

Motorola: 10093

MTC: 10512

MTlogic: 10714, 12104

Mudan: 10208

Multitec: 10037, 11037

Multitech: 10037

Murphy: 12005

Mx Onda: 11498, 11687, 11983

Myryad: 10556

NAD: 10156, 10037

Naiko: 10037

Nakimura: 10037

National: 10508, 10208

Naxa: 12104, 13382

NEC: 10156, 10653, 10508, 11585, 11797, 12293, 12461

Neckermann: 10556, 10037

NEI: 10037, 11037

Netsat: 10037

NetTV: 11755

Neufunk: 10556, 10037, 10714

Nevir: 12676

New Tech: 10556, 10037

Newave: 10093

Nexus Electronics: 12183

Nikkai: 10037

Nikkei: 10714, 12197

Nimbro: 12104

Noblex: 11362, 13803

Nokia: 10208

Norcent: 11589

Nordmende: 10037, 10714, 10195, 11585, 11667, 13327, 13419

Normerel: 10037

Novatronic: 10037

Novex: 11523

Novita: 11585

NPG: 13434

Oceanic: 10208

OK Line: 11037

OK.: 12676, 13047, 13434

Okano: 10037

OKI: 11585, 11667, 12125, 12676, 13434

Ölevia: 11144, 11240, 11610

Omni: 10698, 11570

Onei: 11667

Onida: 10653, 12414

Onimax: 10714

Onix: 10698

Onn: 11667, 12125

Opera: 10037, 10714

Optimus: 10250, 10650, 11924, 11927

Optoma: 11348

Optonica: 10093

Orava: 11037

Orbit: 10037

Orion: 10556, 10037, 10714, 11037, 10443, 12005, 12676

Orline: 10037

Ormond: 11037

Osaki: 10556, 10037

Osio: 10037

Osume: 10037

Otic: 11326, 11498, 11687, 11983

Otto Versand: 10093, 10556, 10037, 10195, 10512

Pacific: 10556, 10714, 11037, 10443

Palladium: 10556, 10037, 10714

Palsonic: 10037, 10698, 11326, 12461, 13067

Panama: 10037

Panasonic: 10250, 10037, 10650, 10508, 10208, 11291, 11480, 11636, 11650, 11924, 11927, 11941, 11947, 12170, 12264, 13825

Panavideo: 13825

Panavision: 10037

Panda: 10698, 10508, 10208

PARK: 12104

Penney: 10156

Perdio: 10037

Perfekt: 10037

Philco: 10171, 11661, 10037, 11362, 11394, 11963, 12414, 13426, 13639

Philips: 10017, 10171, 11454, 10556, 10037, 13614, 13292, 12800, 12768, 12597, 12372, 11944, 11887, 11867, 11866, 11756, 11506, 11394, 10512

Phocus: 10714

Phoenix: 10037

Phonola: 10556, 10037

Pioneer: 10037, 10698, 10512, 10679, 11260, 11457, 11636

PJ: 11506

Planar: 11589

Plantron: 10037

Playsonic: 10037, 10714

Polaroid: 10765, 11326, 11385, 11498, 11523, 11687, 12125, 12676

Polyvision: 11144

Portland: 11661

Powerpoint: 10037, 10698

Prestiz: 13419

Prima: 11749, 11753, 12461

Princess: 11326

Prinston: 11037

Pro Vision: 10556, 10037, 10714, 12197

Profitronic: 10037

Proline: 10037, 10625, 10634, 11037, 12676

Proscan: 11447, 12147, 12183, 12256, 13382, 13577, 13717

Prosco: 10156

Prosonic: 10037, 10714, 11523, 11585, 11667, 12125, 12197, 12676

Protech: 10037, 11037

Proview: 11498, 11687

Pulsar: 10017

Pye: 10556, 10037

Qingdao: 10208

Quadro: 11326, 11667

Quasar: 10250, 10650, 11291, 11924, 11927

Quelle: 10037, 10195, 11037, 10512

R-Line: 10037

Radiola: 10556, 10037

Radiomarelli: 10037

RadioShack: 10037

Radiotone: 10037, 11037

RCA: 10093, 11661, 11447, 11454, 10625, 13717, 13577, 13426, 13419, 13382, 12932, 12855, 12746, 12434, 12247, 12187, 12183, 11959,

11781: 11385, 10679

Recor: 10037

Rectiligne: 10037

Red Star: 10037

Reflex: 10037, 11037

Relisys: 11585

Remotec: 10250, 10093, 10171, 10037

Reoc: 10714, 12197

Revox: 10037

RFT: 10037

Roadstar: 10037, 10714, 11037

Rowa: 10037, 10698, 10898

Runco: 10017

S-Media: 11217

Saba: 10250, 10625, 10714, 12676

Saga: 12197

Saivod: 10037, 11037

Sakura: 11326

Salora: 10208, 12125, 12197

Sampo: 10093, 10171, 10650, 10898, 11385, 11755, 13419

Samsung: 10156, 10812, 10702, 10556, 10037, 10650, 10208, 11458, 11632, 11959, 12051, 12953

Sandstrøm: 12197

Sansui: 10171, 10037, 10714, 10898, 11670, 11892, 13559

Sanyo: 10156, 11037, 10508, 10208, 11142, 11208, 11362, 11498, 11585, 11667, 12461, 12676

Sanyuan: 10093

SBR: 10556, 10037

Sceptre: 11217, 11360, 12528

Schaub Lorenz: 10714, 11667, 12125, 12197, 12676

Schneider: 10556, 10037, 10714, 11037, 11585, 12676

Schöntech: 11037

Scott: 11983

Sears: 10156, 10171

Seaway: 10634

Seelver: 11037

SEG: 10037, 11037, 11523, 12125, 13434

SEI: 10037

Sei-Sinudyne: 10037

Seiki: 12964, 13559

Semp: 10156, 11743

Semp Toshiba: 10156, 11743, 13793

Sencor: 10714, 12197, 13067

Senzu: 12493

Serie Dorada: 10156

Serino: 10093

Shanghai: 10208

Sharp: 10093, 10650, 10818, 11393, 11423, 11659, 12360, 12676, 12951

Sheng Chia: 10093

Shinelco: 12104

Shintoshi: 10037

Shivaki: 10037, 10443

Siam; 10037

Siemens: 10037, 10195

Siera: 10556, 10037

Silva: 10037

Silva Schneider: 10037, 12125, 12197

SilverCrest: 11037, 12676

Sinudyne: 10037

SKY: 10037

Skyworth: 10037, 10698, 12899

Sogo: 13067

Solavox: 10037

Soniko: 10037

Soniq: 12493

Sonitron: 10208

Sonneclair: 10037

Sonoko: 10037

Sonolor: 10208

Sontec: 10037

Sontech: 11983

Sony: 11505, 10810, 11385, 11651, 11825, 12778

Soundwave: 10037, 11037

Sowa: 10156

Soyea: 10698, 11743

Spectroniq: 11498, 11687

Squareview: 10171

SR Standard: 10037, 11037

Starlite: 10037

STI: 13793

Strato: 10037

SunBriteTV: 11610, 12528

Sunny: 10037

Sunstar: 10037

Sunstech: 12676

Sunwood: 10037

Superscan: 10093, 10864, 11944

Supersonic: 10208, 11753, 12104

SuperTech: 10556, 10037

SVA: 11326, 11498, 11963

Svasa: 10208

Swisstec: 12104, 12106

Sylvania: 10171, 11394, 11864, 11886, 11944, 11963

Symphonic: 10171, 11394, 11944

Synco: 10093, 11755

Syntax: 11144, 11240, 11610

Sysline: 10037

Tandy: 10093

Tashiko: 10650

Tatung: 10156, 10037, 11687, 11756

Tauras: 12197

TCL: 10698, 10898, 12414, 12434, 13047, 13183, 13426

TCM: 10714

Teac: 10171, 10037, 10714, 11037, 10698, 10512, 10898, 11755, 11983

Tec: 10037

Tech Line: 10037, 11585

Technica: 11037, 12106, 12426

Technics: 10250, 10556, 10650

Technika: 11667, 11983, 12106, 12125, 12197, 12426, 12676, 13067

TechniSat: 10556

Technisson: 10714

Techno: 11585

Technosonic: 10556, 10625, 11326

Techwood: 11037, 11667, 12676

Tecnimagen: 10556

Teco: 10093, 10653, 11523, 11687

Tedelex: 10208

Teknika: 10150

TELE System: 11585, 12125

Telecor: 10037

Telefunken: 10702, 10037, 10625, 10714, 10698, 11326, 11585, 11667, 12414, 12676

Telefusion: 10037

Telegazi: 10037

Telemeister: 10037

Telesonic: 10037

Telestar: 10556, 10037

Teletech: 10037, 11037

Teleview: 10037

Tennessee: 10037

Tensai: 10037, 11037

Terris: 11667

Tesco: 12426

Tesla: 10556, 10037, 10714, 11037

Tevion: 10556, 10037, 10714, 11037, 11498, 11585, 11667, 11687, 12125, 12197

Thomson: 11447, 10037, 10625, 13047

Thorn: 10037, 10512

Tiane: 10093

TML: 11756

TNCi: 10017

Tokai: 10037, 11037

Tokaido: 11037

Tophouse: 10672, 11385

Topline: 11037

Toshiba: 10156, 10093, 10195, 11037, 10650, 10508, 11508, 11524, 11656, 11743, 11959, 12676, 12724, 13105

TRANS-continents: 10556, 10037, 11037

Transonic: 10037, 10698, 10512, 11326

Triad: 10556

Trio: 11498, 11687

Triumph: 10556, 10037

TVTEXT: 95, 10556

Uher: 10037

Ultravox: 10037

UMC: 12106, 12426

Unic Line: 10037

Uniden: 11667, 12676

United: 10556, 10037, 10714, 11037, 11523, 11983, 12125

Universal: 10037, 10714

Universum: 10037, 10195, 11037, 10512

Univox: 10037

V7 Videoseven: 11217, 11755

Venus: 11326

Vestel: 10037, 11037, 11585, 11667

Vexa: 10037

Victor: 10250, 10650, 10653

Videocon: 10037, 10508

VideoSystem: 10037

Viewsonic: 10864, 10885, 11564, 11640, 11755, 12049, 12087

Viore: 12104, 12352, 13094, 13118, 13382

Vision: 10037

VisionPlus: 12426

Visual Innovations: 12106

Vivax: 11326

VIZIO: 10864, 10885, 11756, 11758, 12512, 12707, 12757, 13415, 13758

Vortec: 10037

Voxson: 10037, 11667, 12197

Vue: 11570

Walker: 11585, 11667, 12676

Waltham: 10037, 11037, 10443

Wards: 10017, 10156

Watson: 10037, 10714, 11037

Waycon: 10156

Wega: 10037

Welltech: 10714

Weltstar: 11037

Westinghouse: 10885, 11217, 11712, 11755, 12293, 12397, 13094, 13382, 13470, 13579

Westwood: 11585

Wharfedale: 10556, 10037, 11667, 11983

White Westinghouse: 11661, 10037

Wilson: 10556

Windsor: 11037

Windy Sam: 10556

Wintel: 10714

World-of-Vision: 11217

Xenius: 10634

Xiahua: 10698

Xiron: 11037, 11983

XLogic: 10698

Xoceco: 10037, 12461

Xoro: 11217

Xrypton: 10037

Yamaha: 10650, 11576

Yamishi: 10037

Yapshe: 10250

Yokan: 10037

Yoko: 10037

YU-MA-TU: 10037

Zenith: 10017, 11661, 11423, 12358

Zepto: 11585

Zonda: 10698

Inteset Universal Remote Codes for Amplifier

Denon: 30272, 32706

Harman/Kardon: 33045

Logitech: 31408

Marantz: 32138

Onkyo: 32878

Inteset Universal Remote Codes for Audio & Video Receiver

Bose: 31229

Cambridge Audio: 31647

Daewoo: 31293

Denon: 31360, 32516, 32681, 32857, 32861

Digeo: 32861

Emotiva: 33736

Fonmix: 31360

Harman/Kardon: 31304

Integra: 30135, 31320, 31805

JBL: 31304

JVC: 30074

Kenwood: 31313, 31293

LG: 31293, 32197

Logitech: 32436

Magnavox: 31269, 31831

Marantz: 31269, 31289, 32114

McIntosh: 31289

Medion: 32197

NAD: 30320

Nakamichi: 31313

Onkyo: 30135, 31320, 31805, 33259

Optimus: 31023

Palladium: 31293

Panasonic: 31518, 31763, 31779, 31831, 33309, 33425

Philips: 31269, 31289, 31673, 31831, 32459, 33005

Pioneer: 31023, 31123, 31459, 31935

Polk Audio: 31289

Radionette: 31293

RCA: 31023, 31123, 31459

Samsung: 31295, 31304, 31868, 32809

Silsonic: 30176

Sony: 31441, 31759, 31622, 31112, 31158, 31454, 31758, 31822, 31858, 32172

Stereophonics: 31023

Sunfire: 31313

Sungoo: 31313

Targa: 31293

Technics: 31518, 31763

Toshiba: 31123

Victor: 30074

Yamaha: 30176, 31276, 31776, 31815, 32061, 32467, 33030

Zenith: 31293, 32197

Inteset Universal Remote Codes for VCR

Admiral: 20048

Aiwa: 20037, 20032, 20742, 21137

Akai: 20037, 20240

Alba: 20081

Allegro: 21137

Allorgan: 20240

Allstar: 20081

Anam: 20037, 20240, 21562

Aristona: 20081

ASA: 20037, 20081

Asha: 20240

Asuka: 20037, 20081

Audiolab: 20081

Audiovox: 20037

Awa: 20037

Beaumark: 20240

Blaupunkt: 20081

Blue Sky: 20037, 20742, 21137

Broksonic: 20742

Bush: 20081, 20742

Calix: 20037

Carena: 20081

Carver: 20081

Changhong: 20048, 20081

CineVision: 21137

Citizen: 20037

Craig: 20037, 20240

Crosley: 20081

Crown: 20037

Curtis Mathes: 20240

Cybernex: 20240

Cyrus: 20081

Daewoo: 21137

Dantax: 20742

De Graaf: 20048, 20081

Decca: 20081, 20067

Diamant: 20037

DirecTV: 20739

Dual: 20081

Dumont: 20081

E.S.C.: 20240

Electrohome: 20037

Electrophonic: 20037

Elin: 20240

Emerex: 20032

Emerson: 20037, 20240

ESA: 21137

Ferguson: 20742

Fidelity: 20240

Finlandia: 20048, 20081

Finlux: 20081

Firstline: 20037, 21137

Fujitsu General: 20037

GE: 20048, 20240

GEC: 20081

Go Video: 20240, 21137

GoldStar: 20037, 21137

Goodmans: 20037, 20081, 20240, 20742

GPX: 20037

Gradiente: 21137

Graetz: 20240

Granada: 20037, 20048, 20081, 20240

Grandin: 20037, 20742

Grundig: 20081, 20742

Hanseatic: 20037, 20081

Haojie: 20240

Harman/Kardon: 20081

Hinari: 20240

Hitachi: 20037, 20081, 20240

Hornyphon: 20081

Humax: 20739

Hypson: 20037

Ingersoll: 20240

Interbuy: 20037

Interfunk: 20081

International: 20037

Intervision: 20037

Irradio: 20037, 20081, 21137

ITT: 20240

ITV: 20037

JMB: 20742

JVC: 20081, 20067

Kambrook: 20037

Karcher: 20081

KEC: 20037

Kendo: 20037

Kenwood: 20067

Kneissel: 20037

Kodak: 20037

LG: 20037, 21137

Loewe: 20037, 20081, 21562

Logik: 20240

Lumatron: 21137

Lunatron: 21137

Luxor: 20048

LXI: 20037

Magnavox: 20081

Magnin: 20240

Manesth: 20081

Marantz: 20081

Marta: 20037

Matsui: 20037, 20240, 20742

Mediator: 20081

Melectronic: 20037

Memorex: 20037, 20048, 20240

Metronic: 20081

Metz: 20037, 20081, 21562

MGA: 20240

MGN Technology: 20240

Mitsubishi: 20048, 20081, 20067

Motorola: 20048

MTC: 20240

Multitec: 20037

Myryad: 20081

NEC: 20037, 20048, 20067, 21137

Neckermann: 20081

Neufunk: 21137

Newave: 20037

Nikko: 20037

Noblex: 20240

Nokia: 20048, 20081, 20240

Nordmende: 20067

Oceanic: 20048, 20081

Optimus: 20037, 20048

Orion: 20742

Osaki: 20037

Otto Versand: 20081

Pacific: 20742

Palladium: 20037

Panasonic: 21562

Penney: 20037, 20240

Philips: 20081, 20739

Phonola: 20081

Pilot: 20037

Pioneer: 20081, 20067

Polk Audio: 20081

Profitronic: 20081, 20240

Protech: 20081

Pye: 20081

Quelle: 20081

Radialva: 20037, 20048, 20081

Radiola: 20081

Radionette: 20037, 21137

RadioShack: 20037

Radix: 20037

Randex: 20037

RCA: 20048, 20240

RCN: 20739

Realistic: 20037, 20048

Rio: 21137

Roadstar: 20037, 20081, 20240, 20742

Sampo: 20037, 20048

Samsung: 20240, 20742

Sanky: 20048

Sansei: 20048

Sansui: 20067

Sanyo: 20048, 20240, 20067, 21137

Saville: 20240

SBR: 20081

ScanSonic: 20240

Schneider: 20037, 20081, 20240, 21137

Sears: 20037

SEG: 20081, 20240

SEI: 20081

Sei-Sinudyne: 20081

Seleco: 20037

Sharp: 20037, 20048, 21137

Shivaki: 20037

Shogun: 20240

Siemens: 20037, 20081

Siera: 20081

Silva: 20037

Silva Schneider: 21137

Sinudyne: 20081

Sonic Blue: 21137

Sonolor: 20048

Sontec: 20037

Sony: 20032

Soundwave: 20037

Supra: 20037

Sylvania: 20081

Tashiko: 20037, 20048, 20081, 20240

Tatung: 20048, 20081, 20067, 20742

Teac: 20037

Technics: 20081

Teco: 20037, 20048

Tedelex: 20037

Teknika: 20037

Telestar: 20037

Tensai: 20037

Tesla: 20081

Thomson: 20067

Thorn: 20037

TiVo: 20739

TMK: 20240

Tokai: 20037

Toshiba: 20081, 20067, 20742

Totevision: 20037, 20240

Tradex: 20081

Uher: 20240

Unitech: 20240

United: 20742

Universum: 20037, 20081, 20240, 21137

Victor: 20067

Videomagic: 20037

Videosonic: 20240

Wards: 20048, 20081, 20240

Watson: 20081

Weltblick: 20037

Yoko: 20037, 20240

Zenith: 20037, 21137

Wrapping Up

So, that’s all about how you can pair and program an Inteset universal remote control with any TV brand you own.

I hope the article helped you use your TV with the universal remote control when the original remote is broken or lost.