Une expérience avec l’IA ‘décrypte’ ton cerveau pour savoir ce que tu penses

L’IA est l’une des grandes alliées des études médicales et neurologiques grâce à sa capacité de traitement extrêmement élevée des données

Il s’agit d’un engagement en faveur de l’amélioration de notre santé

La science médicale fait des progrès considérables grâce à l’IA. Actuellement, ce type de modèles de langage permet d’analyser en temps réel des données pour lesquelles il faudrait des siècles aux êtres humains. Grâce à cela, des IA ont été conçues pour savoir quand nous allons mourir et d’autres sont en train de lutter contre le cancer ou d’aider à le détecter précocement. Ce sont généralement de très bonnes idées, mais il existe d’autres applications qui, bien qu’elles soient bien intentionnées, posent inévitablement un certain nombre de problèmes.

C’est à ce stade qu’intervient une équipe de l’Université du Texas qui a participé à un podcast de la même institution dans le but d’expliquer sa recherche : tenter de révéler ce que notre cerveau pense sans avoir besoin de parler.

Une étude complexe

L’équipe de chercheurs a développé une technologie capable de transcrire « l’essence » de ce que les personnes pensent, en fusionnant l’utilisation de scanners cérébraux avancés avec la puissance de l’intelligence artificielle. Ce développement ouvre de nouvelles perspectives pour ceux qui ont perdu la capacité de communiquer, offrant ainsi une fenêtre sur leurs pensées et leurs idées sans avoir besoin de paroles parlées ou écrites.

Jusqu’ici, tout semble vraiment bien et le processus doit commencer par une période d’entraînement, au cours de laquelle la machine apprend à interpréter l’activité cérébrale spécifique d’un individu grâce à des imageries par résonance magnétique. Cette étape est cruciale pour affiner le décodeur, qui est ensuite capable de discerner les idées, la sémantique et la signification derrière les pensées du sujet. L’idée que les chercheurs ont voulu transmettre est qu’ils perçoivent quelque chose de plus profond que le langage, puis lui donnent des mots.

Pour ce faire, ils ont utilisé un modèle de réseau neuronal basé sur GPT-1, ce qui leur a permis de capturer les schémas cérébraux de manière beaucoup plus efficace.

Bien que ce soit clairement une réussite scientifique, cela soulève une série de problèmes éthiques inhérents à cette question. La question de lire et de transcrire les pensées est extrêmement dangereuse en ce qui concerne le maintien de la vie privée et de la sécurité des personnes. Outre le fait qu’il pourrait être utilisé à des fins malveillantes à l’avenir, cela implique également d’entrer dans le cerveau de personnes qui ne peuvent pas communiquer et d’utiliser des méthodes scientifiques pour extraire l’essence de leurs pensées. Cela pourrait conduire à des questions vraiment complexes et désagréables pour les patients et les travailleurs.

En résumé et pour simplifier :