Les ports HDMI de la télévision Samsung ne fonctionnent pas ? Voici comment les réparer !

HDMI est l’un des principaux composants des téléviseurs qui permet aux utilisateurs de connecter des appareils externes. Mais il peut rencontrer des problèmes car il fait partie d’un dispositif électronique. Si les ports HDMI de votre téléviseur Samsung ne fonctionnent pas, vous n’êtes pas seul, car de nombreux utilisateurs rencontrent le même problème. Mais ne vous inquiétez pas, ce guide vous guidera à travers quelques solutions de dépannage pour le résoudre.

Un câble HDMI est une solution de connexion très pratique pour transmettre des signaux audio et vidéo à partir d’appareils externes. Mais cela ne se passe pas toujours comme prévu. Si vous rencontrez une erreur lorsqu’un appareil externe est connecté à votre téléviseur via HDMI, cela peut être dû à plusieurs raisons. Quelle que soit la raison, vous pouvez consulter ce guide dans l’ordre séquentiel pour résoudre le problème.

Résolution des problèmes des ports HDMI Samsung qui ne fonctionnent pas

Si les ports HDMI ne fonctionnent pas sur votre téléviseur Samsung et que vous rencontrez un message d’erreur lors de la connexion d’un appareil à votre téléviseur via HDMI, cela peut être dû à différentes raisons : le câble n’est pas correctement connecté, la source d’entrée correcte n’est pas sélectionnée, ou autres. Suivez le guide pour résoudre le problème et profitez de la connexion d’un appareil à un port HDMI.

Vérifier l’appareil connecté

Tout d’abord, vérifiez que l’appareil connecté est allumé, car il arrive souvent que nous l’oubliions. Allumez donc l’appareil connecté et votre problème devrait être résolu.

Débrancher et rebrancher le câble HDMI

Une autre chose que vous pouvez essayer pour résoudre le problème est de débrancher le câble HDMI du téléviseur et de l’appareil. Ensuite, reconnectez le câble HDMI à l’appareil, puis à votre téléviseur Samsung. Votre problème devrait être résolu. Sinon, passez à la solution suivante.

Remplacer le câble HDMI

Si reconnecter le câble HDMI ne vous aide pas à résoudre le problème, essayez de le remplacer par un nouveau câble HDMI.

De plus, Samsung recommande aux utilisateurs d’utiliser un câble HDMI certifié compatible avec l’appareil connecté, car il peut ne pas fonctionner correctement s’il ne répond pas aux spécifications de l’appareil connecté.

Redémarrer votre téléviseur et vos appareils HDMI

Vous pouvez également essayer de redémarrer votre téléviseur, ce qui n’est rien d’autre qu’un simple redémarrage en plus de vider la puissance résiduelle des condensateurs. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Débranchez votre téléviseur Samsung de la prise secteur.

Étape 2 : Maintenez enfoncé le bouton d’alimentation de la télévision pendant environ 30 à 40 secondes.

Étape 3 : Ensuite, débranchez votre appareil connecté en HDMI et attendez environ 60 à 70 secondes.

Étape 4 : Branchez à nouveau votre téléviseur sur la prise secteur, puis branchez l’appareil HDMI.

Désormais, allumez votre téléviseur Samsung et il est fort probable que vous ne rencontriez aucun problème avec le HDMI.

Sélectionnez la source d’entrée correcte sur le téléviseur

Il est évident de régler la source d’entrée sur le même port auquel vous avez connecté l’appareil, mais de nombreux utilisateurs oublient de le faire.

Vérifiez simplement sur quel port HDMI du téléviseur vous avez connecté votre appareil, puis réglez la source sur ce HDMI. Votre port HDMI Samsung fonctionnera parfaitement dès que vous le ferez.

Tout comme les appareils mobiles, les téléviseurs peuvent rencontrer des problèmes s’ils ne fonctionnent pas sur la dernière version, car les marques publient des mises à jour pour améliorer les performances et résoudre les problèmes tels que le HDMI qui ne fonctionne pas ou autres.

Nous avons un guide dédié sur la façon de mettre à jour le téléviseur Samsung. En le suivant, vous devez vous assurer d’avoir mis à jour votre téléviseur.

Effectuer un autotest HDMI

Les téléviseurs Samsung disposent d’une fonction d’autotest pour les ports HDMI qui aide les utilisateurs à vérifier les anomalies dans le câble HDMI connecté. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Sur la télécommande, appuyez sur le bouton Accueil.

Étape 2 : Accédez à Paramètres > Soutien.

Étape 3 : Sélectionnez Entretien de l’appareil.

Étape 4 : Ensuite, sélectionnez Auto-diagnostic.

Étape 5 : À l’écran suivant, choisissez Dépannage HDMI.

Étape 6 : Vérifiez les ports HDMI connectés dans l’ordre séquentiel.

Réinitialiser votre téléviseur Samsung aux paramètres d’usine

Si la solution ci-dessus ne vous aide pas à remettre les ports HDMI en état de fonctionnement, vous devez réinitialiser votre téléviseur Samsung aux paramètres d’usine, car cela rétablit les paramètres par défaut de votre téléviseur et peut vous aider à résoudre le problème.

Suivez notre guide dédié sur la façon de réinitialiser votre téléviseur Samsung pour rétablir les paramètres par défaut de votre appareil.

Utiliser un port HDMI différent

Vous pouvez également essayer d’utiliser un port HDMI différent pour connecter votre appareil au téléviseur Samsung. Il suffit de brancher l’appareil sur un port HDMI différent et de changer la source d’entrée de votre téléviseur Samsung sur ce port, puis vérifiez s’il fonctionne correctement ou non. Si c’est le cas, le port est le suspect dans votre cas.

Connecter un appareil HDMI différent

Si l’appareil ne fonctionne toujours pas même après l’avoir connecté à un port HDMI différent, il est possible que l’appareil que vous essayez de connecter au téléviseur Samsung soit en cause.

Pour le vérifier, débranchez-le et connectez un autre appareil HDMI à votre téléviseur Samsung. S’il fonctionne parfaitement, le problème se trouve dans l’appareil d’origine.

Questions fréquemment posées

Pourquoi le téléviseur Samsung ne reçoit-il pas de signal HDMI ?

La première chose à faire lorsque le téléviseur Samsung ne reçoit pas de signal est de vérifier que l’appareil connecté est allumé et correctement connecté au téléviseur.

Pourquoi le téléviseur Samsung ne reconnaît-il pas le HDMI ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles votre téléviseur Samsung ne reconnaît pas le HDMI. Quelle que soit la cause, nous avons ajouté quelques façons de résoudre les problèmes dans ce guide.

C’est tout ce que vous devez savoir sur la façon de résoudre les problèmes des ports HDMI du téléviseur Samsung qui ne fonctionnent pas. Si rien ne fonctionne pour vous, n’oubliez pas de demander une réparation de service pour votre téléviseur en visitant le Centre de support Samsung.