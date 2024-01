Palworld pourrait compter sur une version mobile en cours de développement, selon une offre d’emploi.

Si un jeu cartonne cette année, c’est bien Palworld, et il faut noter que le titre de Pocketpair est parmi nous depuis très peu de temps. Comme vous le savez probablement, le jeu est disponible sur les consoles Xbox, Steam et Game Pass, ce qui nous permet d’y jouer depuis un téléphone portable grâce au jeu en streaming de Xbox Game Pass Ultimate ; et il a déjà vendu plus de 7 millions de copies en à peine 5 jours depuis sa sortie, ce qui ne l’a pas empêché d’être au centre de la polémique en raison de sa ressemblance frappante avec Pokémon, recevant même des accusations de plagiat.

Le jeu est d’ores et déjà jouable sur smartphone, mais il est vrai que beaucoup pourraient attendre l’arrivée de Palworld sur les appareils Android et iOS de manière native. Et bien, il semble que ce jeu de collecte de monstres, de survie et en monde ouvert pourrait avoir un portage en cours pour les appareils mobiles, du moins c’est ce que la nouvelle offre d’emploi de l’entreprise laisse entendre.

#Palworld has sold over 7 million copies in only 5 days!

Thank you very much!!

We continue to be hard at work addressing the issues and bugs some users are experiencing.

Thanks for your support! pic.twitter.com/8S9xKJEMjR

— Palworld (@Palworld_EN) 24 janvier 2024