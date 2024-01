Pornhub a commencé à demander le consentement de toutes les personnes apparaissant dans ses vidéos

Pornhub est l’une des plateformes avec le plus grand nombre de contenus pornographiques. Après des années d’enquêtes et d’affaires médiatiques, elle change maintenant laborieusement ses règles de consentement pour les personnes représentées dans ses vidéos.

Le 13 septembre 2016, Tiziana Cantone s’est suicidée. À l’âge de 33 ans, originaire de Casalnuovo di Napoli, Cantone ne supportait plus de voir son visage sur des sites pornographiques où ses vidéos avaient été publiées sans aucun consentement. Parmi ces sites figurait également Pornhub, le géant de la pornographie en ligne. Cette plateforme est maintenant en train de changer ses politiques et depuis hier, elle demandera un document certifiant le consentement de toutes les personnes apparaissant dans ses vidéos. Pornhub a récemment changé de guide.

Plus précisément, selon le portail 404 Media, la différence réside dans le fait qu’auparavant, les responsables des chaînes sur lesquelles les vidéos étaient téléchargées devaient tenir un registre des autorisations des acteurs, maintenant Pornhub vérifiera directement le consentement. Pour tous les acteurs, il sera nécessaire de présenter une pièce d’identité et de signer un formulaire défini par la plateforme. Voici comment la plateforme a commenté la nouvelle sur le portail Mashable:

« En tant que leader de l’industrie, nous établissons et continuons d’établir de nouvelles normes plus élevées pour les politiques et les procédures de confiance et de sécurité. Cela indique que nous les révisons régulièrement et apportons d’importantes mises à jour. »

La semaine qui a changé Pornhub pour toujours

Créé en 2007, Pornhub n’était pas censé être si différent de YouTube. Tout le monde pouvait ouvrir un compte et télécharger une vidéo. Au fil des ans, il est devenu un géant, a dépassé la concurrence et a commencé à figurer dans les classements des sites les plus visités au monde. Malgré un système de modération visant à éviter les contenus les plus violents, il a accumulé au fil des ans des archives de matériel pornographique diffusé sans aucun consentement.

Des vidéos volées à l’intimité d’une personne, des vidéos diffusées intentionnellement par vengeance ou encore des vidéos dans lesquelles les protagonistes perdaient tous leurs droits. La majeure partie de ces archives a été supprimée en décembre 2020, suite à une enquête publiée dans le New York Times par le journaliste Nicholas Kristof. Kristof a raconté tous les vidéos publiées sans consentement que la plateforme continuer à héberger. Sans compter toutes les vidéos pédopornographiques qui réussissaient à tromper la modération.

The Children of Pornhub a été si retentissant qu’il a touché les banques travaillant avec la plateforme. Lorsque des géants comme Visa ou Mastercard ont menacé de couper leur support aux paiements de Pornhub, la plateforme a décidé de n’accepter que des vidéos publiées par des chaînes certifiées. Le nombre de vidéos sur la plateforme est passé en une semaine de 13,5 millions à 4,7 millions et les banques sont revenues à leur place.