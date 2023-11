TEST de la Trottinette électrique sportive JOYOR S10-S: Énorme puissance et confort

JOYOR S10-S pourrait être le modèle qu’il vous faut. Pourvue d’une haute garde au sol, de suspensions ultra absorbantes, hors de ce qui se fait normalement sur le marché, et deux moteurs de 2000W, cet ovni nous attire fortement. Vous recherchez une trottinette tout terrain qui possède une puissance folle ? Lapourrait être le modèle qu’il vous faut. Pourvue d’une haute garde au sol, de suspensions ultra absorbantes, hors de ce qui se fait normalement sur le marché, et deux moteurs de 2000W, cet ovni nous attire fortement. Dore et déjà disponible, cette trottinette ultra vitaminée est actuellement disponible au tarif réduit de 859€ au lieu de 1369€ , (et même 784.87€ actuellement grâce au code NNNFRJSS ) un prix super attractif compte tenu de son équipement et par rapport à la concurrence en place. Dans ce test, nous examinerons la qualité de la fabrication, la suspension, le confort global en conduite, les performances, l’accélération, et nous ne manquerons pas le test d’autonomie sur une seule charge afin de vous livrer notre avis.

JOYOR S10-S: Déballage et accessoires

Cette nouvelle trottinette électrique JOYOR S10-S nous a été livrée directement par la Poste dans un carton de dimensions 119 x 25 x 46 cm. C’est une taille plutôt contenue par rapport à d’autre trottinettes que nous avons reçu par le passé. Un gabarit qui indique d’emblé que, malgré une fiche technique haut de gamme, la trottinette n’est pas hors norme non plus.

Ce carton est à l’origine était enveloppée dans du film jaune et attachée avec des sangles en plastique. Grâce à cette protection supplémentaire, le transport a été facilité et le film a empêché les dommages, la saleté et l’humidité produite par la pluie abondante qui nous avons actuellement.

La trottinette est protégée par du silicone et du polystyrène, et il faut bien ça pour affronter les aléas des transports. Globalement, la qualité de l’emballage est de haut niveau.

En plus de la trottinette, nous trouvons une petite boîte dans laquelle se trouve un chargeur et de petits accessoires. Il y a un outils, des vis de rechange et même une chambre à air, ce qui est assez inhabituel.

Le chargeur est inclus et possède une puissance en sortie de 67,2 2.0A, soit 134,4 Watts. Pour charger la batterie de 60 V / 18 Ah, il faut théoriquement 9 heures.

Nous trouvons également un manuel disponible en français et en couleur, comportant des instructions de montage et d’utilisation.

JOYOR S10-S: Montage

Le montage d’une trottinette peut parfait être plus long qu’on le pense, avec le montage des feux, du compteur… Mais ce modèle ne nécessite pas d’assemblage spécial. Une fois sortie de la boîte, il suffit de retirer tout l’emballage et les matériaux de protection et de monter le guidon.

Il suffit d’incliner la barre principale, où nous fixons ensuite le guidon avec trois vis. Une va du haut et deux des côtés. C’est tout. L’installation est vraiment simple et rapide.

JOYOR S10-S: Design et caractéristiques

Modèle JOYOR S10-S Dimensions 124,5 x 61 x 123 cm Dimensions une fois pliée 115 x 61 x 52,5 cm Poids maximum autorisé 120 kg. Poids de la trottinette 27,1 kg. Moteur 2 x 1000 W Vitesse maximale 65km/h Batterie 60 V / 18 Ah Temps de charge 10 – 12 heures Autonomie 70 – 85 km Taille et type de roues 10″ gonflable Suspensions Avant et arrière en PU (polyuréthane thermoplastique) Freins Freins à disque hydrauliques ZOOM

La trottinette électrique JOYOR S10-S impressionne par son design sportif au premier coup d’œil. Elle présente une couleur orange distinctive de la suspension en polyuréthane thermoplastique (TPU), qui attire immédiatement l’attention.

Dépliée, elle a des dimensions de 124,5 x 61 x 123 cm et une fois pliée, elle mesure 115 x 61 x 52,5 cm. Elle ne pèse que 27 kg, donc compte tenu des dimensions et du poids, on peut dire que c’est l’une des trottinettes puissantes les plus compactes. Un joli ratio.

La garde au sol est volontairement très haute (12,5 cm), ce qui vous permet de faire une bonne partie des parcours de cross sans problème.

En ce qui concerne la qualité de la fabrication, elle est extrêmement bonne. La structure de la trottinette est en alliage d’aluminium et, comme nous l’avons déjà mentionné, la suspension est en polyuréthane thermoplastique. Rien ne craque ou ne se plie sur la trottinette, et globalement, nous sommes extrêmement satisfaits de la qualité. Nous pouvons regretter quelques plastiques qui auraient pu être mieux coupé à la fabrication, notamment sur les caches de suspensions, mais cela reste du détail, et, à moins d’être à moins de 20 cm de la JOYOR S10-S, ce détail n’est pas visible.

Le guidon de la trottinette JOYOR S10-S est réglable en hauteur et a une largeur de 65 cm. En position la plus basse, le guidon se trouve à une hauteur de 100 cm du sol, et en position la plus haute, il peut monter à 124 cm.

Cette trottinette est donc adapté à un large panel de gabarit. Notre rédacteur mesure 175 cm et le guidon lui convient, tant en hauteur qu’en largeur.

Le grand avantage est que, contrairement à certaines autres trottinettes, le guidon ici a un jeu minimal et absolument aucun grincement. Il est solide et les poignées sont confortables à tenir.

Du côté gauche, nous avons le levier de frein arrière, la sonnette classique et les boutons de mise en marche/arrêt et de réglage de la puissance, tandis que du côté droit se trouve le levier de frein avant avec la commande des gaz, que nous contrôlons avec le pouce.

Au centre se trouve un grand écran couleur. Il affiche la vitesse actuelle, le niveau de puissance sélectionné, le mode (entraînement à un moteur ou à deux moteurs), la distance parcourue, l’état de la batterie à l’aide d’un indicateur graphique et le mode de démarrage (à partir de zéro ou après un rebond). L’écran est par ailleurs facile à lire même en plein soleil.

Étant donné que la trottinette électrique JOYOR S10-S est relativement compacte, la plateforme pour les pieds légèrement plus courte est un moindre inconvénient. Pour les personnes de grande taille, la trottinette peut sembler un peu courte. C’est ce que nous avons pensé aussi, mais après avoir conduit un moment, nous nous y sommes habitués et cela ne nous a pas gênés de quelque manière que ce soit.

L’avantage est qu’elle peut facilement passer dans un ascenseur plus petit, si vous souhaitez la ranger dans votre appartement, ou dans le coffre d’une voiture.

La plateforme mentionnée offre un espace pour les jambes de 44 x 21 cm, avec le fait qu’à l’arrière, nous avons aussi une marche pour l’une des jambes, où nous pouvons reposer un de nos pieds. C’est dommage que la plateforme ne soit pas entièrement en caoutchouc, mais elle a des bords relativement épais (4 cm), où il n’y a que du métal mat.

Sur les côtés du châssis, on peut remarquer les réflecteurs orange ainsi que les feux arrière rouges dans les coins. Le feu stop arrière est également sur le garde-boue. Il y a aussi une lumière blanche à l’avant. Elle s’allume en appuyant sur le bouton d’allumage/arrêt de la trottinette.

La trottinette électrique JOYOR S10-S est équipée d’un système de 60 V avec une batterie de 18 Ah. Le connecteur de charge se trouve en haut du châssis et comporte un écrou à vis pour une meilleure fixation.

Passons à la partie la plus intéressante, à savoir les performances elles-mêmes. La JOYOR S10-S est équipée de deux moteurs, chacun ayant une puissance de 1000 W. La puissance totale de 2000 W nous promet de belles balades dynamiques.

Nous disposons également de freins à disque hydrauliques de la célèbre marque ZOOM, ce qui est certainement plus que nécessaire pour une trottinette de cette puissance.

La JOYOR S10-S est équipée d’une suspension avant et arrière utilisant des pièces en polyuréthane thermoplastique, qui complètent l’ensemble du design de la trottinette.

Les roues sont de 10″, gonflables, et comme nous l’avons mentionné au début, le fabricant inclut également une chambre à air de rechange. Cependant, elles sont assez épaisses, ce qui contribue également au confort de conduite. La taille du pneu est de 80/65-6.

Il est également possible de replier le guidon avec sa barre, ce qui facilitera le transport de la trottinette. Le fabricant a utilisé jusqu’à deux fusibles. Le premier est une sécurité de pliage qui empêche tout mouvement non souhaité du levier de sécurité.

Le second est le levier lui-même, avec l’aide duquel nous libérons l’articulation et nous pouvons simplement incliner la trottinette vers le garde-boue arrière. Dans cette position, le loquet de sécurité s’enclenche, de sorte que la trottinette peut être transportée en position repliée.

JOYOR S10-S: Tests pratiques

Après avoir allumé la trottinette, nous démarrons en mode S-Drive, ce qui indique qu’un seul moteur est actif. Même dans ce mode, les performances sont déjà très bonnes et il faut doser l’accélérateur, car, comme le dirait notre regretté Etienne le Bolideur, « ça pousse ». Après être passé en mode D-Drive, lorsque les deux moteurs sont actifs, vous pouvez sentir un changement significatif.

En mode double moteur, la JOYOR S10-S offre une excellente accélération et est vraiment amusante à conduire, on fait le plein de sensations. Nous avons le choix entre 3 modes, avec des vitesses maximales de 20, 35 et 65 km/h. En plus des différentes vitesses maximales, il y a également une accélération différente dans les différents modes. Dans le mode le plus élevé, l’accélération est déjà assez puissante, donc si vous n’êtes pas habitué à une trottinette plus puissante, nous recommandons de faire preuve de prudence.

Selon le constructeur, la trottinette devrait être capable de grimper une pente de 30°. Nous sommes montés sur la colline la plus raide de la région. Alors que de nombreuses trottinettes moins puissantes ne peuvent pas gravir cette colline, la JOYOR S10-S l’a grimpée avec facilité à une vitesse de 40 km/h en mode double moteur.

La suspension est plutôt rigide, mais pas trop rigide, elle fait parfaitement le travail. On se sent en sécurité lors des différents trajets.

L’efficacité des freins hydraulique est également très bonne, ce que nous apprécions surtout à vive allure.

Autonomie

Le constructeur annonce une autonomie maximale de 70-85 km, mais nous ne savons pas dans quel mode et à quelle vitesse une telle autonomie a été mesurée. Nous avons vérifié l’autonomie lors d’un essai sur route, en activant le suivi de l’activité sur notre smartphone via l’application Runkeeper. Nous avons roulé dans les villages environnants, et nous n’avons pas manqué les collines. Le conducteur pesait environ 70 kg et nous utilisions le mode double moteur le plus puissant. Sur la majeure partie du trajet, hors agglomération et chaussée, nous roulions entre 25 et 50 km/h.

Nous avons parcouru 36,22 km sur une seule charge, ce qui reste une bonne performance pour cette conduite à haute vitesse. Bien sûr, l’autonomie varie en fonction de votre style de conduite, mais vous devriez pouvoir parcourir au moins 32 km, même en conduite agressive et rapide.

L’un des rares points négatifs de cette trottinette est peut-être seulement la durée de charge. Elle dure entre 11 et 12 heures avec le chargeur fourni. Personnellement, nous la chargions surtout pendant la nuit pendant les heures creuses.

JOYOR S10-S: Notre avis

La trottinette électrique JOYOR S10-S nous a agréablement surpris. Avec une puissance de 2000 W et une vitesse maximale de 65 km/h (à utiliser hors agglomération et chaussée) les sensations sont belles et bien là. On se sent propulsé tout en se sentant en sécurité grâce aux suspensions efficaces, aux freins hydraulique et la haute garde au sol.

La trottinette dispose d’une construction de qualité qui ne grince et ne tremble pas. Grâce à ses dimensions compactes et à ses performances élevées, elle est très agile, confortable et maniable, avec une accélération extrêmement bonne qu’il faut toutefois apprendre à doser. Elle gère également parfaitement les pentes et les côtes (jusqu’à 30°).

Le système 60 V avec une batterie de 18 Ah nous a satisfaits, avec lequel nous avons parcouru environ 36 km sur une seule charge en roulant avec une vitesse haute à moyenne. En bref, si vous recherchez une trottinette sportive la JOYOR S10-S est un choix très intéressant.

La JOYOR S10-S bénéficie actuellement d’une forte réduction de prix actuellement. Son tarif passe de 1369€ à 784,87€ avec l’utilisation du code NNNFRJSS. Pour accéder à l’offre il faut cliquer sur le lien ci-dessous :

Pour

Bonne qualité de construction

Design sportif

Puissance folle (2 moteurs de 1000W)

Vitesse de pointe à 65 km/h (à utiliser hors agglomération et chaussée)

Freins hydrauliques efficaces

Écran lisible en plein soleil et clair

Guidon réglable en hauteur

Nombreux éclairages + réflecteurs

Contre