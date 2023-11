Samsung présente Gauss, son propre modèle d’IA générative

L’IA prend le relais dans tous les domaines et la majorité de son utilisation se fait évidemment dans le domaine de la technologie. Tous les géants de la technologie travaillent à apporter quelque chose de utile lié à l’IA dans leurs appareils.

Samsung, l’une des marques technologiques prospères, annonce son propre IA générative appelée Gauss. Le modèle Gauss de Samsung comprend Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code et Samsung Gauss Image.

Samsung a de nombreux produits et le Gauss va jouer un rôle important dans l’amélioration des fonctions de ces produits. Le modèle Gauss peut être utilisé pour améliorer l’efficacité du travail en facilitant des tâches telles que la rédaction d’e-mails, la résumé de documents et la traduction de contenu.

Dans un communiqué de presse, Samsung a également mentionné l’utilisation de la traduction de contenu, appelée AI Live translate call. Il traduira la voix et le texte pour aider les utilisateurs s’ils parlent à quelqu’un qui parle une langue différente.

Samsung a également mentionné que le modèle d’IA générative Gauss peut également aider à contrôler les appareils intelligents une fois intégré aux produits.

Il existe un assistant de codage (code.i) optimisé pour le développement de logiciels qui peut aider les développeurs à écrire des codes plus rapidement et plus facilement. Il prend en charge la description du code et la génération des cas de test.

Il existe également un modèle d’image génératif qui aide à générer des images et à modifier des images en ajoutant différents styles et en améliorant la qualité des images. Vous pouvez déjà être familier avec la génération d’images à partir des fonctionnalités Pixel 8 qui permettent aux utilisateurs de générer différents fonds d’écran avec des textes prédéfinis.

Des rumeurs circulent concernant la série Galaxy S24 qui devrait offrir de nombreuses capacités d’IA, et grâce à cette nouvelle annonce de modèle AI, nous pouvons deviner quelles capacités d’IA nous pourrons voir dans la prochaine série Galaxy S24. De plus, nous pouvons également nous attendre à ce que Gauss fasse partie de plus d’appareils pour effectuer des tâches d’IA afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs.

Le modèle d’IA générative de Samsung tire son nom de Carl Friedrich Gauss, le mathématicien légendaire qui a établi une théorie qui est à la racine de l’apprentissage automatique et de l’IA. Le géant technologique sud-coréen a également partagé que les employés de l’entreprise utilisent déjà Gauss pour stimuler la productivité.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :