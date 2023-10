Comment empêcher les applications de messagerie de dévorer la mémoire de votre téléphone Android

Les applications de messagerie font partie intégrante de nos vies. Nous les utilisons pour rester en contact avec nos amis et notre famille, pour collaborer avec nos collègues et pour communiquer avec les entreprises. Mais les applications de messagerie peuvent également vider la mémoire de votre téléphone Android.

Si vous n’y prenez pas garde, les applications de messagerie peuvent rapidement remplir l’espace de stockage de votre téléphone et ralentir ses performances. Cela est dû au fait que les applications de messagerie ont tendance à stocker beaucoup de données sur votre téléphone, y compris les messages, les photos, les vidéos et autres fichiers multimédias.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe plusieurs choses que vous pouvez faire pour empêcher les applications de messagerie de vider la mémoire de votre téléphone Android. Dans cet article, nous aborderons quelques-uns des conseils et astuces les plus efficaces.

Dites adieu aux problèmes de stockage : Conseils pour optimiser les applications de messagerie sur votre téléphone Android

1. Désactivez le téléchargement automatique des médias

L’une des principales raisons pour lesquelles les applications de messagerie peuvent occuper de l’espace sur votre téléphone est le téléchargement automatique des médias. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les applications de messagerie téléchargeront automatiquement toutes les photos, vidéos et autres fichiers multimédias qui vous sont envoyés. Cela peut rapidement remplir l’espace de stockage de votre téléphone, surtout si vous participez à de nombreux groupes de discussion.

Pour désactiver le téléchargement automatique des médias, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application de messagerie. Appuyez sur les trois points en haut à droite de l’écran. Appuyez sur « Paramètres ». Appuyez sur « Utilisation des données et du stockage ». Désactivez « Téléchargement automatique des médias ».

2. Effacez l’historique de vos discussions

Une autre façon de libérer de l’espace sur votre téléphone consiste à effacer l’historique de vos discussions. Cela supprimera tous vos messages, y compris les photos, vidéos et autres fichiers multimédias qui y sont attachés.

Pour effacer l’historique de vos discussions, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application de messagerie. Appuyez sur les trois points en haut à droite de l’écran. Appuyez sur « Paramètres ». Appuyez sur « Discussions ». Appuyez sur « Historique des discussions ». Appuyez sur « Effacer l’historique des discussions ».

3. Comprimez les fichiers multimédias

Si vous souhaitez conserver votre historique de discussions, mais que vous êtes toujours préoccupé par l’espace, vous pouvez essayer de compresser vos fichiers multimédias. Cela réduira la taille des fichiers sans sacrifier trop de qualité.

Pour compresser les fichiers multimédias, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application de messagerie. Appuyez sur les trois points en haut à droite de l’écran. Appuyez sur « Paramètres ». Appuyez sur « Utilisation des données et du stockage ». Appuyez sur « Qualité des médias ». Sélectionnez « Compressé ».

4. Utilisez un service de stockage en cloud

Si vous avez encore du mal à gérer le stockage de votre application de messagerie, vous pouvez essayer d’utiliser un service de stockage en cloud comme Google Drive ou Dropbox. Cela vous permettra de stocker vos messages et fichiers multimédias dans le cloud, ce qui libérera de l’espace sur votre téléphone.

Pour utiliser un service de stockage en cloud, suivez ces étapes :

Créez un compte avec un service de stockage en cloud. Ouvrez l’application de messagerie. Appuyez sur les trois points en haut à droite de l’écran. Appuyez sur « Paramètres ». Appuyez sur « Utilisation des données et du stockage ». Appuyez sur « Sauvegarde et restauration ». Sélectionnez le service de stockage en cloud que vous souhaitez utiliser. Appuyez sur « Sauvegarder maintenant ».

Conseils supplémentaires

Voici quelques conseils supplémentaires pour empêcher les applications de messagerie de vider la mémoire de votre téléphone Android :

Limitez le nombre d’applications de messagerie que vous utilisez. Plus vous avez d’applications de messagerie installées sur votre téléphone, plus elles occuperont d’espace de stockage.

Supprimez les messages et fichiers multimédias inutilisés. Si vous avez des anciens messages ou fichiers multimédias dont vous n'avez pas besoin, supprimez-les.

Si vous avez des anciens messages ou fichiers multimédias dont vous n’avez pas besoin, supprimez-les. Utilisez un gestionnaire de fichiers pour gérer les fichiers de votre application de messagerie. Cela vous permettra de voir quels fichiers occupent le plus d’espace et de les supprimer si nécessaire.

Utilisez une application de messagerie légère. Il existe plusieurs applications de messagerie légères disponibles qui sont conçues pour utiliser moins d'espace de stockage et de mémoire.

En suivant les conseils ci-dessus, vous pouvez empêcher les applications de messagerie de vider la mémoire de votre téléphone Android. Cela contribuera à améliorer les performances de votre téléphone et à prolonger sa durée de vie.

Voici quelques conseils supplémentaires qui pourraient vous être utiles :

Utilisez une application de messagerie qui prend en charge les messages éphémères. Les messages éphémères sont des messages qui disparaissent après un certain temps. Cela peut être un excellent moyen d’économiser de l’espace et d’éviter que votre application de messagerie ne soit encombrée.

Utilisez une application de messagerie qui propose un stockage hors ligne. Cela vous permettra d'accéder à vos messages même lorsque vous n'avez pas de connexion Internet. Cependant, il est important de noter que le stockage hors ligne occupera un certain espace sur votre téléphone.

Cela vous permettra d’accéder à vos messages même lorsque vous n’avez pas de connexion Internet. Cependant, il est important de noter que le stockage hors ligne occupera un certain espace sur votre téléphone. Utilisez une application de messagerie qui vous permet de personnaliser vos paramètres de stockage. Cela vous donnera plus de contrôle sur la façon dont vos messages et fichiers multimédias sont stockés sur votre téléphone. Par exemple, vous pourrez choisir quels types de fichiers multimédias sont téléchargés automatiquement, ou combien de temps les messages sont stockés avant d’être automatiquement supprimés.

Voici quelques exemples d’applications de messagerie qui offrent des paramètres de stockage personnalisables :

WhatsApp : Vous pouvez choisir quels types de fichiers multimédias sont téléchargés automatiquement dans les paramètres WhatsApp > Stockage et données. Vous pouvez également choisir combien de temps les messages sont stockés avant d’être automatiquement supprimés dans les paramètres WhatsApp > Discussions > Historique des discussions > Conserver les messages.

Telegram : Vous pouvez choisir quels types de fichiers multimédias sont téléchargés automatiquement dans les paramètres Telegram > Données et stockage. Vous pouvez également choisir combien de temps les messages sont stockés avant d’être automatiquement supprimés dans les paramètres Telegram > Confidentialité et sécurité > Conserver les messages.

Signal : Vous pouvez choisir quels types de fichiers multimédias sont téléchargés automatiquement dans les paramètres Signal > Stockage. Vous pouvez également choisir combien de temps les messages sont stockés avant d’être automatiquement supprimés dans les paramètres Signal > Avancé > Stockage.

Utilisez une application de messagerie qui prend en charge la compression des médias de haute qualité. Cela vous permettra d’économiser de l’espace sans sacrifier trop de qualité.

Voici quelques exemples d’applications de messagerie qui prennent en charge la compression des médias de haute qualité :

WhatsApp : WhatsApp utilise un algorithme de compression avec perte pour compresser les photos et vidéos. Cela signifie qu’une certaine qualité sera perdue, mais les fichiers seront beaucoup plus petits. Vous pouvez choisir le niveau de compression dans les paramètres WhatsApp > Stockage et données > Qualité des médias.

Telegram : Telegram utilise un algorithme de compression sans perte pour compresser les photos et vidéos. Cela signifie qu’aucune qualité ne sera perdue, mais les fichiers seront tout de même plus petits que les fichiers non compressés. Vous pouvez choisir le niveau de compression dans les paramètres Telegram > Données et stockage > Qualité des médias.

Signal : Signal utilise un algorithme de compression avec perte pour compresser les photos et vidéos. Cela signifie qu’une certaine qualité sera perdue, mais les fichiers seront beaucoup plus petits. Vous pouvez choisir le niveau de compression dans les paramètres Signal > Stockage > Qualité de l’image et Qualité de la vidéo.

Suivez l’utilisation de stockage de votre application de messagerie. Il est conseillé de surveiller régulièrement l’utilisation de stockage de votre application de messagerie pour vous assurer qu’elle n’occupe pas trop d’espace. Vous pouvez le faire en accédant aux Paramètres de votre téléphone > Applications > [nom de l’application de messagerie] > Stockage.

Si vous constatez que votre application de messagerie occupe beaucoup d’espace, vous pouvez essayer de supprimer les messages et fichiers multimédias inutilisés, ou utiliser un service de stockage en cloud pour stocker vos messages et fichiers multimédias dans le cloud.

Voici une analyse plus détaillée de la façon dont WhatsApp, Telegram et d’autres applications de messagerie populaires gèrent la gestion du stockage :

WhatsApp

WhatsApp est une application de messagerie populaire connue pour sa simplicité d’utilisation et sa fiabilité. Cependant, elle peut également occuper beaucoup d’espace sur la mémoire de votre téléphone Android.

L’une des principales raisons à cela est que WhatsApp télécharge automatiquement toutes les photos, vidéos et autres fichiers multimédias qui vous sont envoyés. Cela peut rapidement remplir l’espace de stockage de votre téléphone, surtout si vous participez à de nombreux groupes de discussion.

Une autre raison pour laquelle WhatsApp peut occuper beaucoup d’espace est qu’elle ne compresse pas très bien les fichiers multimédias. Cela signifie que les photos et vidéos envoyées via WhatsApp peuvent être beaucoup plus grandes que les mêmes fichiers envoyés via d’autres applications de messagerie.

Pour empêcher WhatsApp de vider la mémoire de votre téléphone Android, vous pouvez suivre ces conseils :

Désactivez le téléchargement automatique des médias. Vous pouvez le faire en accédant aux paramètres de WhatsApp > Stockage et données > Téléchargement automatique des médias.

Effacez régulièrement votre historique de discussions. Vous pouvez le faire en accédant aux paramètres de WhatsApp > Discussions > Historique des discussions > Effacer l’historique des discussions.

Comprimez les fichiers multimédias avant de les envoyer via WhatsApp. Vous pouvez le faire en utilisant une application tierce telle que Photo & Picture Resizer ou Video Compressor.

Utilisez un service de stockage en cloud pour stocker vos messages et fichiers multimédias WhatsApp. WhatsApp propose une intégration intégrée avec Google Drive, mais vous pouvez également utiliser d’autres services de stockage en cloud tels que Dropbox ou OneDrive.

Telegram

Telegram est une autre application de messagerie populaire connue pour sa rapidité et sa sécurité. Elle est également connue pour ses généreuses limites de stockage. Telegram vous permet de stocker jusqu’à 2 Go de données par fichier et un stockage illimité des données dans le cloud.

Telegram compresse également les fichiers multimédias par défaut. Cela signifie que les photos et vidéos envoyées via Telegram sont généralement beaucoup plus petites que les mêmes fichiers envoyés via WhatsApp.

Pour empêcher Telegram de vider la mémoire de votre téléphone Android, vous pouvez suivre ces conseils :

Supprimez régulièrement les messages et fichiers multimédias inutilisés. Vous pouvez le faire en sélectionnant les messages ou fichiers multimédias que vous souhaitez supprimer, puis en appuyant sur l’icône de la corbeille.

Utilisez un service de stockage en cloud pour stocker vos messages et fichiers multimédias Telegram. Telegram propose une intégration intégrée avec Telegram Cloud, mais vous pouvez également utiliser d’autres services de stockage en cloud tels que Google Drive ou Dropbox.

Personnalisez vos paramètres de stockage. Vous pouvez le faire en accédant aux paramètres de Telegram > Données et stockage. Vous pouvez choisir quels types de fichiers multimédias sont téléchargés automatiquement et combien de temps les messages sont stockés avant d’être automatiquement supprimés.

Autres applications de messagerie populaires

Voici un bref aperçu de la façon dont d’autres applications de messagerie populaires gèrent la gestion du stockage :

Signal : Signal est une application de messagerie populaire connue pour son accent sur la confidentialité et la sécurité. Elle ne télécharge pas automatiquement les fichiers multimédias et compresse les fichiers multimédias par défaut. Signal propose également une intégration intégrée avec Signal Private Cloud, qui est un service de stockage en cloud conçu pour être sécurisé et privé.

Signal : Signal est une application de messagerie populaire connue pour son accent sur la confidentialité et la sécurité. Elle ne télécharge pas automatiquement les fichiers multimédias et compresse les fichiers multimédias par défaut. Signal propose également une intégration intégrée avec Signal Private Cloud, qui est un service de stockage en cloud conçu pour être sécurisé et privé.

Facebook Messenger est une application de messagerie connue pour son intégration avec Facebook. Elle télécharge automatiquement les fichiers multimédias et ne compresse pas les fichiers multimédias par défaut. Facebook Messenger ne propose pas d’intégration intégrée avec un service de stockage en cloud, mais vous pouvez utiliser une application tierce telle que Messenger Cloud pour stocker vos messages et fichiers multimédias Facebook Messenger dans le cloud. Google Messages : Google Messages est une application de messagerie disponible sur la plupart des téléphones Android. Elle télécharge automatiquement les fichiers multimédias et compresse les fichiers multimédias par défaut. Google Messages ne propose pas d’intégration intégrée avec un service de stockage en cloud, mais vous pouvez utiliser une application tierce telle que SMs Backup+ pour stocker vos messages et fichiers multimédias Google Messages dans le cloud.

Voici une analyse plus détaillée de la façon dont différentes applications de messagerie gèrent la gestion du stockage :

WhatsApp

Téléchargement automatique des médias : Activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver dans Paramètres > Stockage et données.

Activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver dans Paramètres > Stockage et données. Compression des médias : Compression avec perte par défaut, mais vous pouvez la modifier en compression sans perte dans Paramètres > Stockage et données.

Compression avec perte par défaut, mais vous pouvez la modifier en compression sans perte dans Paramètres > Stockage et données. Limite de stockage : 100 Mo par fichier.

100 Mo par fichier. Intégration au stockage en cloud : Oui, avec Google Drive.

Oui, avec Google Drive. Paramètres de stockage personnalisables : Limités. Permet uniquement aux utilisateurs de désactiver le téléchargement automatique des médias et de modifier les paramètres de compression des médias.

Telegram

Téléchargement automatique des médias : Désactivé par défaut, mais vous pouvez l’activer pour les discussions individuelles ou les groupes dans Paramètres > Données et stockage.

Désactivé par défaut, mais vous pouvez l’activer pour les discussions individuelles ou les groupes dans Paramètres > Données et stockage. Compression des médias : Compression sans perte par défaut.

Compression sans perte par défaut. Limite de stockage : 2 Go par fichier.

2 Go par fichier. Intégration au stockage en cloud : Oui, avec Telegram Cloud.

Oui, avec Telegram Cloud. Paramètres de stockage personnalisables : Étendus. Permet aux utilisateurs de choisir quels types de fichiers multimédias sont téléchargés automatiquement, combien de temps les messages sont stockés avant d’être automatiquement supprimés et s’ils faut stocker les fichiers multimédias sur la carte SD.

Conseils de dépannage

Si vous rencontrez toujours des problèmes pour empêcher les applications de messagerie de vider la mémoire de votre téléphone Android, voici quelques conseils de dépannage :

Supprimez le cache et les données de votre application de messagerie. Cela supprimera tous les fichiers temporaires stockés sur votre téléphone par l’application de messagerie. Pour ce faire, accédez aux Paramètres de votre téléphone > Applications > [nom de l’application de messagerie] > Stockage > Effacer le cache et les données.

Redémarrez votre téléphone. Cela peut souvent résoudre les problèmes logiciels mineurs qui pourraient faire en sorte que votre application de messagerie utilise plus d'espace de stockage que nécessaire.

Cela peut souvent résoudre les problèmes logiciels mineurs qui pourraient faire en sorte que votre application de messagerie utilise plus d’espace de stockage que nécessaire. Mettez à jour votre application de messagerie. La dernière version de votre application de messagerie peut inclure des correctifs de bugs et des améliorations de performance qui peuvent aider à réduire la quantité d’espace de stockage utilisée par l’application.

La dernière version de votre application de messagerie peut inclure des correctifs de bugs et des améliorations de performance qui peuvent aider à réduire la quantité d’espace de stockage utilisée par l’application. Désinstallez et réinstallez votre application de messagerie. C’est une mesure plus drastique, mais il peut parfois être nécessaire de résoudre les problèmes avec une application de messagerie. Pour ce faire, accédez aux Paramètres de votre téléphone > Applications > [nom de l’application de messagerie] > Désinstaller. Une fois l’application désinstallée, vous pouvez la réinstaller depuis le Google Play Store.

Si vous continuez à rencontrer des problèmes après avoir essayé tous les conseils ci-dessus, vous devrez peut-être contacter le développeur de votre application de messagerie pour obtenir de l’aide.

Notre avis

La meilleure façon d’empêcher les applications de messagerie de vider la mémoire de votre téléphone Android est de choisir une application de messagerie qui propose des limites de stockage généreuses et compresse les fichiers multimédias par défaut. Vous devriez également désactiver le téléchargement automatique des médias et supprimer régulièrement les messages et fichiers multimédias inutilisés. Si vous avez besoin de stocker beaucoup de messages et de fichiers multimédias, vous pouvez utiliser un service de stockage en cloud.