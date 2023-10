Un cadre de Sony répond à l’augmentation du prix de l’abonnement PS Plus

Sony Interactive Entertainment a récemment annoncé une augmentation de prix pour son service d’abonnement PlayStation Plus. Cette annonce a été critiquée par certains joueurs. En réponse, les dirigeants de Sony ont défendu la hausse des prix et expliqué les raisons qui la motivent. Cet article explorera la réponse de Sony à l’augmentation du prix du PS Plus, y compris ses justifications et ses plans pour l’avenir.

Le vice-président principal de PlayStation, Eric Lempel, a déclaré dans une interview avec Barron que, en raison des « conditions du marché » et de la vision de l’entreprise d’améliorer la valeur du service, l’augmentation du prix de l’adhésion PS Plus est nécessaire. Il a également déclaré que « comme presque tout le reste dans le monde, nous devons réfléchir à notre tarification et nous ajuster en fonction des conditions du marché ».

Lempel a reconnu l’impact négatif de l’augmentation des prix et a assuré aux utilisateurs que Sony s’engage à améliorer le PS Plus. Il met également en avant l’introduction d’un système de niveaux et la reconnaissance de la valeur du service par de nombreux consommateurs.

« Cette adaptation de prix nous permettra de continuer à proposer des jeux de haute qualité et des avantages supplémentaires à votre abonnement PlayStation Plus », a déclaré Lempel. « Avec notre redémarrage de l’année dernière et l’introduction du système de niveaux, de nombreux consommateurs ont déjà reconnu le PlayStation Plus comme une excellente valeur ».

En expliquant les raisons de l’augmentation des prix, Lempel a souligné que Sony n’avait pas augmenté le prix du PS Plus pour 85% des utilisateurs mondiaux depuis de nombreuses années.

Système de niveaux Sony

Premier niveau PlayStation Plus Essential

1 mois : 54 dollars de Hong Kong (environ 6,90 $). Le prix précédent était de 48 dollars de Hong Kong (environ 6,14 $)

3 mois : 135 dollars de Hong Kong (environ 17,26 $). Le prix précédent était de 128 dollars de Hong Kong (environ 16,37 $)

12 mois : 425 dollars de Hong Kong (environ 54,34 $). Le prix précédent était de 308 dollars de Hong Kong (environ 39,38 $)

Deuxième niveau PlayStation Plus Extra

1 mois : 80 dollars de Hong Kong (environ 10,23 $). Le prix précédent était de 75 dollars de Hong Kong (environ 9,59 $)

3 mois : 220 dollars de Hong Kong (environ 28,13 $). Le prix précédent était de 215 dollars de Hong Kong (environ 27,49 $)

12 mois : 705 dollars de Hong Kong (environ 90,14 $). Le prix précédent était de 515 dollars de Hong Kong (environ 65,85 $)

Trois niveaux PlayStation Plus Premium

1 mois : 95 dollars de Hong Kong (environ 12,15 $). Le prix précédent était de 85 dollars de Hong Kong (environ 10,87 $)

3 mois : 250 dollars de Hong Kong (environ 31,97 $). Le prix précédent était de 239 dollars de Hong Kong (environ 30,56 $)

12 mois : 820 dollars de Hong Kong (environ 104,85 $). Le prix précédent était de 599 dollars de Hong Kong (environ 76,59 $)

Conditions du marché et proposition de valeur

Lors d’une récente interview avec IGN, Eric Lempel a cité les conditions du marché comme moteur de l’augmentation des prix. Il a expliqué que le coût de la fourniture du service avait augmenté et que Sony s’engageait à fournir un service de haute qualité à ses clients. Lempel a également souligné que la proposition de valeur de PS Plus reste solide, avec des avantages tels que des jeux gratuits chaque mois, le jeu multijoueur en ligne et des remises exclusives.

Les commentaires de Lempel ont été repris lors d’une interview avec PlayStation Lifestyle, où il a déclaré que l’augmentation des prix était nécessaire pour maintenir la qualité du service. Il a également reconnu que certains joueurs pourraient être mécontents de l’augmentation des prix. Cependant, il affirme que l’entreprise ne cessera pas de fournir une expérience exceptionnelle à ses utilisateurs.

Pas de sorties le jour de leur lancement sur PS Plus

Une des tests de l’augmentation des prix du PS Plus est qu’elle n’inclut pas la sortie le jour de leur lancement des nouveaux jeux. Lors d’une interview avec GameSpot, Lempel a expliqué que cela était dû au fait que Sony souhaite maintenir la valeur de ses titres first-party. Il a déclaré que sortir des jeux sur PS Plus dès le premier jour dévaluerait les jeux et compromettrait les efforts de l’entreprise pour créer un contenu exclusif de haute qualité.

Les commentaires de Lempel ont été réitérés lors d’une interview avec IGN India, où il a déclaré que Sony s’engageait à offrir une excellente expérience à ses clients. Il affirme également que sortir des jeux sur PS Plus dès le premier jour ne serait pas dans l’intérêt de l’entreprise ou de ses utilisateurs.

Projets futurs pour PS Plus

Malgré les tests concernant l’augmentation des prix du PS Plus, Sony reste déterminé à offrir un service de haute qualité à ses utilisateurs. Lors d’une interview avec COGconnected, Lempel a déclaré que Sony cherche toujours des moyens d’améliorer son service et que l’entreprise s’engage à offrir une excellente expérience à ses clients.

Les commentaires de Lempel ont été repris lors d’une interview avec GamersExtra. Il a déclaré que Sony s’efforce constamment d’améliorer son service. Il affirme également que l’entreprise s’engage à offrir une excellente expérience à ses clients.

Notre avis

En réponse aux tests des utilisateurs, le directeur des activités de Sony Interactive Entertainment, Eric Lempel, a défendu l’augmentation des prix lors d’une récente interview. Lempel affirme que Sony n’avait pas d’autre choix que d’augmenter le prix du PS Plus. Il déclare que cela est nécessaire pour continuer à apporter des jeux de haute qualité et des avantages supplémentaires au service d’abonnement. Il affirme également que l’entreprise n’avait pas augmenté les prix pour 85% du monde depuis de nombreuses années. Cela contraste avec d’autres services d’abonnement qui augmentent régulièrement leurs prix. Lempel a par ailleurs expliqué qu’un tiers de la base d’utilisateurs Plus opte pour les deux niveaux supérieurs. Cela dépasse les attentes de l’entreprise, a-t-il ajouté.