POCO X3 Pro recevra-t-il la mise à jour HyperOS 1.0 ? Voici tous les détails

Le POCO X3 Pro est l’un des smartphones les plus vendus de POCO. Doté d’un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 860 et d’un écran 120 Hz, il offre une expérience de jeu complètement différente. Avec l’annonce de HyperOS, les smartphones qui recevront la mise à jour HyperOS 1.0 suscitent la curiosité. Donc, vous avez peut-être la question suivante en tête.

Est-ce que le POCO X3 Pro recevra la mise à jour HyperOS ? Si le POCO X3 Pro recevra la nouvelle mise à jour, quand la recevra-t-il ? Nous ne voudrions pas donner de tristes nouvelles aux utilisateurs, mais le POCO X3 Pro risque de ne pas recevoir la mise à jour HyperOS 1.0.

Dernière mise à jour concernant la mise à jour HyperOS pour le POCO X3 Pro

On ne s’attend pas à ce que le POCO X3 Pro reçoive la nouvelle mise à jour HyperOS 1.0. Les problèmes de carte mère, les problèmes de surchauffe et le fait de ne pas recevoir de nouvelle mise à jour depuis longtemps indiquent qu’il ne recevra pas la mise à jour HyperOS. Le smartphone a reçu pour la dernière fois le correctif de sécurité de mai 2023 et n’a pas reçu de mise à jour depuis lors.

En plus de tout cela, les tests internes MIUI ont été arrêtés il y a 1,5 mois. Nous ne voulons pas dire cela, mais malheureusement, c’est la dernière information dont nous disposons. HyperOS 1.0 ne sera pas disponible pour le POCO X3 Pro.

La dernière version interne de MIUI 14 pour le POCO X3 Pro est MIUI-V23.8.31. Depuis lors, aucune autre version de MIUI n’a été testée pour le POCO X3 Pro. Nous devons mentionner que le POCO X3 Pro est maintenant obsolète. Certains utilisateurs se demandent si le POCO X3 Pro recevra la mise à jour HyperOS.

Alors, est-ce que POCO entendra les voix des utilisateurs du POCO X3 Pro et envisagera de publier la mise à jour ? Nous n’avons pas de réponse à cela. La dernière mise à jour du POCO X3 Pro sera MIUI 14 basée sur Android 13. Parce qu’il n’a pas reçu de mise à jour depuis 5 mois.

Alors que les utilisateurs du POCO X3 Pro ne pourront pas obtenir la mise à jour HyperOS, rappelez-vous que le développement de logiciels non officiels est toujours disponible pour vous. Différents développeurs peuvent préparer la mise à jour HyperOS pour vous et poursuivre votre utilisation là où vous en étiez. Si vous êtes curieux des appareils qui recevront la mise à jour HyperOS, cliquez ici.