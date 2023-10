Importation et exportation de trajets GPX sur la Huawei Watch : Comment importer et exporter des itinéraires

La plupart des nouvelles montres intelligentes Huawei, y compris la Huawei Watch 3 (Pro), la Watch GT 3 (Pro), la GT Runner et la série Watch 4 (Pro), sont équipées du système d’exploitation HarmonyOS 3. Associées à l’application Huawei Health sur votre smartphone, elles vous permettent d’importer et d’exporter des itinéraires GPX. Comparées à d’autres montres intelligentes, elles offrent une solution pratique et simple, mais seules la série GT3 et la GT Runner vous permettent de refaire les itinéraires GPX. Cependant, la gestion des parcours peut être un plus bénéfique.

Exporter des itinéraires au format GPX, TCX ou KML

Avec la fonction d’exportation, vous pouvez réutiliser les parcours existants dans d’autres applications ou sur votre ordinateur. La condition préalable est que vous ayez déjà enregistré les itinéraires – vous devez les avoir parcourus à pied, en courant ou à vélo. Si c’est le cas, procédez comme suit :

Ouvrez l’application Huawei Health sur votre smartphone et appuyez sur « Données d’entraînement » dans la rubrique « Santé ». Sélectionnez le parcours souhaité. Il s’ouvre et affiche l’itinéraire sur une carte. Appuyez au centre droit, sous le symbole « KM », sur la fonction d’exportation. Sélectionnez « Exporter l’itinéraire » et confirmez en appuyant sur OK. Un menu s’ouvre alors et vous permet de choisir le format : choisissez GPX, TCX ou KML. Appuyez sur « Enregistrer » en bas. L’itinéraire exporté est stocké dans le dossier « Téléchargements/Parcours/Export » de votre smartphone. Vous pouvez également envoyer la piste via des applications de messagerie ou de messagerie électronique en sélectionnant « Plus ».

Utilisez un gestionnaire de fichiers ou des outils similaires pour envoyer le fichier GPX, par exemple, sur votre ordinateur. Vous pouvez également importer le fichier GPX dans une autre application.

Importer des itinéraires GPX

A l’inverse, il est possible d’importer des pistes GPX. Cela est particulièrement utile pour la série Huawei Watch GT3 et la GT Runner. Cependant, même si vous souhaitez garder une trace de vos itinéraires parcourus, une telle importation peut contribuer à l’organisation. Voici comment procéder :

Ouvrez l’application Huawei Health sur votre smartphone et accédez à « Compte » (en bas à droite). Sélectionnez « Mes parcours ». En bas à droite, vous trouverez l’option « Importer un itinéraire ». Sélectionnez cette option et choisissez « Importer depuis l’appareil ». Dans le gestionnaire de fichiers qui s’ouvre, recherchez le fichier GPX. Il sera chargé instantanément. Confirmez l’importation en sélectionnant « Enregistrer sous Mes Parcours ». Donnez un nom significatif à l’itinéraire et cochez la case en haut à droite. Le fichier GPX est maintenant disponible dans « Mes Parcours » et peut être sélectionné.

Astuce : Pour une piste précédemment importée dans « Mes Parcours », sélectionnez-la et cliquez sur l’icône « Partager » (trois points connectés) en haut à droite. Vous pouvez alors convertir cette piste en un fichier TCX ou KML. Ainsi, l’application Health se transforme en un outil de conversion simple entre les normes de fichier de piste.

Accéder aux itinéraires GPX (uniquement la série GT3 et la GT Runner)

Personnellement, je ne comprends pas pourquoi la montre Huawei Watch 4 Pro la plus chère et la plus moderne ne prend pas en charge l’utilisation des itinéraires GPX, qu’ils proviennent des données d’entraînement ou aient été importés précédemment. Si vous possédez une GT3 ou une GT Runner, vous pouvez refaire des itinéraires importés. La navigation se fait alors directement sur la montre, où vous pouvez également consulter et démarrer l’itinéraire enregistré à tout moment.

Voici ce que vous devez faire :

Ouvrez l’application Huawei Health et accédez à « Compte » (en bas à droite). Faites défiler jusqu’à « Mes parcours » et sélectionnez l’itinéraire déjà importé. Si le parcours précédemment effectué ou parcouru se trouve uniquement dans « Données d’entraînement », accédez-y, appuyez sur l’icône d’exportation (sous KM) et sélectionnez « Enregistrer sous Mes Parcours ». Si vous avez appuyé sur le cours favori sous « Mes parcours », vous verrez un aperçu avec une carte, des distances en kilomètres et la durée de la course ou du trajet. Appuyez sur les quatre points en haut à droite et sélectionnez « Envoyer à l’appareil portable ». L’application transfère l’itinéraire directement sur votre montre intelligente. Elle vous propose de le démarrer. Sur la montre, vous trouverez les parcours dans la sélection des entraînements.

Remarque : Cette procédure a été testée avec la Huawei Watch 4 Pro. La méthode peut varier selon les autres montres Huawei.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :