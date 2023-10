Oppo Find N3 : Les couleurs Or et Noir révélées dans de nouvelles images époustouflantes

Oppo, un acteur important dans l’industrie des téléphones mobiles, est sur le point de dévoiler sa dernière innovation, le Find N3. Alors qu’Oppo se prépare à faire son annonce officielle, le monde de la technologie attend avec impatience plus de détails. Des images volées ont déjà commencé à circuler, offrant des aperçus esthétiques de l’appareil, y compris ses différentes couleurs. Alors qu’Oppo se prépare à faire son annonce officielle, le monde de la technologie attend avec impatience plus de détails, positionnant cette future sortie comme un développement majeur dans le domaine toujours en évolution des smartphones.

Oppo Find N3 sera disponible en trois options de couleur

Oppo s’apprête à présenter son nouveau téléphone, le Find N3, cette semaine, et il devrait être disponible en trois couleurs tendance : Noir, Vert et Or. Le modèle Or a déjà été vu dans des photos publiées par Evan Blass. Mais maintenant, il a partagé une photo officielle.

Evan Blass a également partagé une image en direct de la version Noire, confirmant qu’elle est faite de cuir végétalien, ce qui est différente du modèle Or, fait de verre.

Le nouveau Oppo Find N3 sera plus grand que son prédécesseur. Il dispose également de caméras de la marque Hasselblad, une célèbre marque d’appareils photo. Nous nous attendons à ce qu’il ait presque toutes les mêmes fonctionnalités que le OnePlus Open. Cela inclut un puissant processeur Snapdragon 8 Gen 2, jusqu’à 16 Go de RAM et un espace de stockage allant jusqu’à 512 Go.

À l’intérieur du Find N3, il y aura un grand écran OLED LTPO pliable de 7,8 pouces. À l’extérieur, il y aura un écran OLED plus petit de 6,31 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz.

Disponibilité et date de lancement de l’Oppo Find N3

Il semble que l’Oppo Find N3 sera probablement uniquement vendu en Chine. Pour les clients internationaux, il y a aussi de bonnes nouvelles. OnePlus proposera un téléphone pliable similaire avec les mêmes fonctionnalités.

Tous les détails exacts sur ces téléphones seront révélés le jeudi 19 octobre. C’est à ce moment-là qu’Oppo et OnePlus vont tous deux nous en dire plus sur leurs nouveaux téléphones pliables. Restez donc à l’écoute pour plus de nouvelles passionnantes !

