Google Pixel 8 Series proposera un audio USB sans perte : Un régal pour les audiophiles

Google a d’abord introduit la fonction audio USB sans perte avec le Android 14 Beta 2. Pour ceux qui ne le savent pas, il promet principalement d’offrir une expérience de qualité audiophile grâce à des écouteurs câblés USB compatibles. Et lorsqu’il est accessible, vous pouvez profiter de fichiers audio non compressés comme s’ils avaient été créés à l’origine. Et bien, si vous possédez un appareil Google Pixel 8, la fonctionnalité arrive bientôt pour vous.

Google a confirmé que l’audio USB sans perte sera bientôt disponible sur la série Pixel 8 récemment sortie et sur les téléphones d’autres fabricants. Selon le vice-président de l’ingénierie de Google, la prise en charge du système d’exploitation est prête à ce stade. Tout ce que les nouveaux appareils nécessitent, c’est le support des développeurs d’applications.

Signification du support de l’audio sans perte sur la série Google Pixel 8

Le fait est que l’audio sans perte existe depuis un bon moment. Mais il n’a pas encore été largement utilisé. Et il y a de bonnes raisons pour lesquelles cette fonctionnalité n’était pas vraiment courante. Tout d’abord, l’audio sans perte est souvent accompagné d’un prix premium. Prenez par exemple les coûts d’abonnement à Tidal et à Apple Music.

Deuxièmement, il n’est pas facile d’obtenir des fichiers audio dans un format sans perte. En général, les fichiers audio non compressés ont une taille de fichier d’environ 10,6 mégaoctets par minute. Pour stocker localement des fichiers audio sans perte, vous devez disposer d’un espace de stockage interne important. Mais maintenant que la série Google Pixel 8 bénéficiera d’une prise en charge officielle, les choses seront plus faciles pour les audiophiles.

Ils n’ont plus besoin de s’abonner à un service musical pour profiter au maximum des morceaux de musique. Et les appareils Google Pixel 8 sont déjà équipés d’un espace de stockage allant jusqu’à 1 To. Ainsi, les exigences de stockage ne poseront pas de problème non plus pour les audiophiles.

Ce qui est encore plus important, c’est que l’audio sans perte sera également disponible sur les futurs appareils équipés d’Android 14. Ainsi, cela ne concerne pas seulement les appareils Google Pixel 8. Mais le vice-président de l’ingénierie de Google a déclaré que la mise en œuvre nécessiterait le support des fabricants d’appareils. Espérons que nous verrons bientôt des appareils de milieu de gamme dotés de cette fonctionnalité.

