Guide complet d’Android TV : Astuces, conseils et meilleures applications

Alors que les smartphones gagnaient en importance, les écrans ont également évolué pour devenir des versions plus intelligentes. Cette transformation s’est étendue au monde de la télévision, où les Smart TV ont pris le devant de la scène. Android TV illustre cette facette « intelligente » en offrant une gamme complète de fonctionnalités qui rivalisent presque avec celles d’un smartphone. Ses capacités sont étendues, dépassant largement la télécommande traditionnelle.

La télévision n’est plus l’écran principal de notre vie quotidienne ; au lieu de cela, elle est devenue un complément au smartphone, notre écran le plus fréquemment utilisé. Android TV simplifie non seulement la connexion entre ces deux appareils, mais ouvre également la porte à un vaste monde de divertissement accessible en quelques clics sur la télécommande. C’est un système complet et convivial disponible sur divers téléviseurs et boîtiers TV. Découvrons tout ce qu’Android TV a à offrir.

Quelle Android TV acheter



Lorsque vous envisagez d’acheter un appareil Android TV, vous avez deux options principales à choisir. Vous pouvez soit opter pour un téléviseur avec le système d’exploitation Android TV préinstallé, soit ajouter un appareil séparé, souvent appelé « set-top box », à votre configuration TV existante. Dans les deux cas, l’expérience utilisateur est essentiellement la même, la principale distinction étant le nombre d’appareils impliqués et vos besoins spécifiques. Choisir un téléviseur avec Android TV intégré peut contribuer à simplifier votre configuration, tandis que l’utilisation d’un lecteur Android TV autonome vous permet de conserver votre téléviseur actuel.

Si vous envisagez de mettre à jour votre téléviseur, il est conseillé d’acheter un modèle intégrant déjà Android TV. En revanche, si vous êtes satisfait de votre téléviseur actuel et ne souhaitez pas le remplacer, investir dans un lecteur Android TV autonome est la solution à privilégier. Gardez à l’esprit que les coûts peuvent varier considérablement entre ces deux options, un téléviseur avec Android TV intégré étant généralement plus cher qu’un « set-top box » autonome.

Téléviseurs avec le système d’exploitation Android TV

De nombreuses marques ont adopté le système d’exploitation de Google pour proposer des fonctionnalités de télévision intelligentes et intelligentes. Ces options répondent à un large éventail de budgets et de tailles d’écran, garantissant qu’il existe une Android TV pour répondre à vos besoins spécifiques.

Pour ceux qui ont un budget serré, Xiaomi et TCL sont des marques dignes d’intérêt. En passant au segment moyen de gamme, Panasonic et Philips offrent une multitude de choix. Sony entre également dans la danse avec des modèles qui offrent un excellent équilibre entre qualité et prix. Cependant, si vous êtes prêt à investir considérablement, l’expérience Android TV haut de gamme est incarnée par les offres OLED de Sony. Soyez toutefois prêt, car ces choix premium peuvent être assez coûteux.

Boîtiers Android TV



Lorsqu’il s’agit d’ajouter des fonctionnalités Android TV à votre télévision existante, l’utilisation d’un boîtier TV est une option économique. Vous pouvez facilement transformer votre télévision actuelle en une télévision intelligente ou introduire un système d’exploitation secondaire en branchant simplement un appareil Android TV sur un port HDMI disponible. Voici trois options recommandées :

Le Choix Économique : Xiaomi Mi TV Stick Si vous cherchez une expérience Android TV simple pour profiter des services de streaming comme Netflix et HBO Max, le Xiaomi Mi TV Stick est une excellente option économique. Prix : Vous pouvez le trouver pour seulement 39,99 euros dans la boutique de la marque.

Xiaomi Mi TV Stick Le Meilleur Rapport Qualité-Prix : Chromecast avec Google TV L’offre officielle d’Android TV de Google, le Chromecast avec Google TV, offre une expérience complète avec l’avantage supplémentaire de l’interface Google TV. Prix : Le modèle 4K est disponible pour environ 60 euros, tandis que le modèle HD coûte environ 40 euros. Si votre téléviseur est en 1080p, ce dernier est plus que suffisant.

Chromecast avec Google TV Le Choix Haute Performance : NVIDIA Shield TV Si vous recherchez des performances de haut niveau, le NVIDIA Shield TV est le choix ultime. Il gère non seulement les jeux de console, mais aussi les jeux Android et offre une qualité de lecture impressionnante. Prix : Le modèle « de base » est vendu à 129 euros, tandis que le Shield TV Pro est disponible à 219 euros.

NVIDIA Shield TV

Ces options répondent à divers besoins et budgets, vous permettant d’améliorer votre expérience TV avec les fonctionnalités Android TV.

Comparaison entre Android TV et Google TV



La principale distinction entre Android TV et Google TV réside dans l’interface utilisateur et la couche de personnalisation appliquée par Google :

Android TV : Android TV est un système d’exploitation spécialement conçu pour les téléviseurs. C’est essentiellement une version d’Android optimisée pour les écrans plus grands et l’utilisation de la télécommande. Android TV offre une plate-forme pour exécuter diverses applications et jeux, tout comme le système Android traditionnel. L’interface d’Android TV est généralement plus simple et peut ne pas inclure le système de recommandation de contenu étendu que l’on trouve dans Google TV.

Google TV : Google TV, en revanche, est une version personnalisée d’Android TV avec une couche d’interface utilisateur spécialisée créée par Google. Tout en conservant la fonctionnalité de base et la compatibilité avec les applications et les jeux d’Android TV, Google TV introduit une interface distincte. La caractéristique clé de Google TV est sa grille de recommandations de contenu personnalisé, conçue pour suggérer du contenu en fonction des préférences de l’utilisateur et de son historique de visionnage. Google TV vise à offrir une expérience utilisateur plus personnalisée et rationalisée en sélectionnant du contenu à partir de divers services de streaming. L’objectif ultime de Google TV est potentiellement de unifier l’expérience utilisateur sur une plus large gamme de dispositifs Android TV.



En résumé, Android TV est le système d’exploitation de base pour les téléviseurs, tandis que Google TV est essentiellement Android TV avec la couche personnalisée de Google qui améliore la découverte et les recommandations de contenu. Google TV vise à offrir une approche de la consommation de contenu plus intégrée et centrée sur l’utilisateur.

Configuration de votre Android TV

La configuration d’une Android TV est un processus simple. Voici les étapes pour mettre en service votre Android TV :

Connexion Physique : Suivez les instructions du fabricant pour connecter votre Android TV à la source d’alimentation et à un port HDMI disponible de votre téléviseur. Allumez à la fois votre Android TV et votre téléviseur. Sélectionnez l’entrée HDMI à laquelle vous avez connecté votre appareil Android TV.

Sélection de la Langue : Choisissez votre langue préférée lorsqu’on vous le demande et passez à l’écran suivant.

Connexion avec un Téléphone Android (Recommandé) : Si vous avez un téléphone Android, il est recommandé de l’utiliser pour le processus de configuration. Suivez les instructions à l’écran pour connecter votre Android TV à votre téléphone mobile. Si vous n’avez pas de téléphone Android, vous pouvez choisir de configurer votre Android TV en allant sur ‘android.com/setup’ ou en entrant manuellement vos données utilisateur.

Connexion Wi-Fi : Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste et connectez votre Android TV à celui-ci.



Connexion au Compte Google : Appuyez sur « Se connecter avec votre compte Google » et choisissez « Utiliser votre téléphone ou votre ordinateur » si vous avez un téléphone Android à portée de main. Cela simplifiera le processus de connexion. Si vous n’avez pas accès à un navigateur sur un autre appareil, vous pouvez vous connecter en utilisant la télécommande de votre Android TV.

Connexion au Compte Google via un Navigateur Web : Ouvrez un navigateur web sur un ordinateur ou un appareil mobile et allez sur ‘androidtv.com/setup’. Entrez le code affiché sur votre écran de télévision dans le navigateur web pour établir une connexion.

Connexion au Compte Google (Suite) : Connectez-vous à votre compte Google dans le navigateur web que vous avez utilisé pour accéder à ‘androidtv.com/setup’.

Finalisation de la Configuration sur le Téléviseur : Revenez à votre Android TV et suivez les instructions à l’écran pour finaliser le processus de configuration. Acceptez les conditions d’utilisation, configurez les applications que vous souhaitez installer et fournissez toute autre information nécessaire pour finaliser la configuration.



Une fois ces étapes terminées, votre Android TV devrait être configurée et prête à être utilisée avec votre compte Google. Vous pouvez profiter de diverses applications, jeux et contenus sur votre appareil Android TV.

Comment installer des applications sur Android TV



Votre Android TV est maintenant prête pour que vous puissiez en tirer le meilleur parti en installant des applications. Tout comme sur un appareil Android mobile classique, vous pouvez utiliser le Google Play Store pour accéder à une large gamme d’applications. Voici comment télécharger des applications sur votre Android TV :

Utilisation d’Android TV :

Utilisez Google Assistant : Appuyez sur le bouton Google Assistant de votre télécommande et prononcez le nom de l’application que vous souhaitez. Google Assistant la recherchera sur le Google Play Store et vous proposera l’option de la télécharger.

Accès Direct sur le Téléviseur : Rendez-vous dans la section « Applications » (située au-dessus si vous avez Google TV ou dans la grille si vous avez une interface Android TV standard) sur votre Android TV. Parcourez les suggestions d’applications ou utilisez la fonction de recherche pour trouver des applications par nom ou par catégorie. Sélectionnez l’application souhaitée et choisissez l’option « Installer » pour lancer le processus de téléchargement et d’installation.



Utilisation d’un Navigateur Web :

Ouvrez un navigateur web sur votre ordinateur ou appareil mobile.

Visitez le site web du Google Play Store (play.google.com).

Connectez-vous avec le même compte Google associé à votre Android TV.

Recherchez l’application que vous souhaitez installer.

Cliquez sur le bouton « Installer » sur la fiche de l’application.

Lorsqu’on vous le demande, sélectionnez votre Android TV dans la liste des dispositifs disponibles.

Autorisez l’installation avec votre compte Google, et l’application sera installée à distance sur votre téléviseur.

Utilisation de Votre Appareil Android Mobile :

Assurez-vous que votre appareil mobile Android est connecté au même compte Google que votre Android TV.

Ouvrez l’application Google Play Store sur votre appareil mobile Android.

Trouvez l’application que vous souhaitez installer et notez le petit triangle situé sur l’icône d’installation (généralement à droite).

Appuyez sur le triangle et sélectionnez votre Android TV parmi les dispositifs disponibles. Cette action lancera l’installation à distance de l’application sur votre téléviseur.

Ces méthodes vous offrent des moyens pratiques pour télécharger et installer des applications sur votre Android TV, vous permettant d’élargir ses fonctionnalités et de profiter d’une variété de contenus et de services.

Applications incontournables pour Android TV

Lors de la configuration de votre Android TV, vous voudrez envisager d’installer diverses applications pour profiter au maximum de votre expérience sur grand écran. Voici quelques applications incontournables pour votre Android TV :

Applications de Streaming :

Netflix

Disney+

HBO Max

Amazon Prime Video

Crunchyroll

Apple TV+

Twitch

Movistar+

Orange TV

Vodafone TV

Filmin

Tivify

RTVE à la carte

Pluto TV

Spotify

Deezer

Amazon Music

TuneIn Radio

Lire votre propre contenu sur la télévision :

Autres applications utiles :

Puffin TV (un navigateur web optimisé pour la télévision)

Send Files to TV (pour le partage de fichiers facile)

EasyJoin Go TV (pour l’intégration transparente des dispositifs)

File Commander (gestion de fichiers)

Sideload Launcher (pour accéder aux applications installées de manière non officielle)

FLauncher (un lanceur personnalisable pour Android TV)

Ces applications couvrent un large éventail de besoins de divertissement et d’utilité, vous permettant de profiter de contenu en streaming, d’accéder à vos propres bibliothèques multimédias et de rendre votre expérience Android TV plus pratique et personnalisable. En fonction de vos intérêts et de vos besoins spécifiques, vous pouvez ajouter ou supprimer des applications pour personnaliser votre configuration Android TV à votre goût.

Comment installer des applications APK sur votre Android TV

L’installation d’applications via des fichiers APK sur votre Android TV peut être utile lorsque certaines applications ne sont pas disponibles sur le Google Play Store pour Android TV ou lorsque vous avez des fichiers APK que vous souhaitez utiliser. Cependant, il est crucial de faire preuve de prudence et de vérifier que les fichiers APK que vous téléchargez proviennent de sources fiables pour éviter tout risque de sécurité. Voici un guide étape par étape sur la manière d’installer des applications à l’aide de fichiers APK :

Sur Votre Android TV :

Installez l’application « Send files to TV » sur votre Android TV ou votre lecteur Android TV depuis le Google Play Store.

Installez une application de gestionnaire de fichiers sur votre Android TV. « File Commander » est recommandé, mais vous pouvez utiliser d’autres applications de gestionnaire de fichiers qui vous permettent d’accéder à l’installateur de packages.

Sur Votre Appareil Mobile :

Téléchargez le fichier APK de l’application que vous souhaitez installer sur votre Android TV sur votre appareil mobile. Assurez-vous d’obtenir le fichier APK auprès d’une source fiable.

Transfert et Installation de l’APK :

Ouvrez l’application « Send files to TV » sur votre Android TV et sur votre appareil mobile. Suivez les instructions de l’application pour accéder à l’écran principal, qui affiche généralement des options telles que « Envoyer » et « Recevoir. »

Sur votre appareil mobile, sélectionnez l’option « Envoyer » et localisez le fichier APK que vous avez téléchargé. Ensuite, choisissez votre Android TV comme destination pour l’envoi du fichier.

Le fichier APK sera envoyé à votre Android TV et sera généralement enregistré dans le dossier « Téléchargements » par défaut.

Étant donné que l’application « Send files to TV » n’installe pas directement l’APK, vous devrez maintenant utiliser le gestionnaire de fichiers installé précédemment pour localiser et installer le fichier APK. Ouvrez le gestionnaire de fichiers, accédez au dossier « Téléchargements » et sélectionnez le fichier APK que vous avez transféré.

Une fois que vous avez sélectionné le fichier APK, l’application vous demandera si vous souhaitez l’installer. Choisissez « Installer » pour démarrer le processus d’installation. Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation de l’application.

Cela permet d’installer des applications à partir de fichiers APK sur votre Android TV. Cependant, veillez à utiliser cette méthode de manière responsable, en ne téléchargeant des fichiers APK que depuis des sources fiables pour garantir la sécurité de votre appareil.

Comment gérer vos applications sur Android TV

Il est essentiel de bien gérer vos applications sur Android TV pour optimiser l’expérience et garantir que votre espace de stockage n’est pas encombré par des applications non utilisées. Voici comment vous pouvez gérer vos applications sur Android TV :

Supprimer des Applications :

Rendez-vous sur l’écran d’accueil de votre Android TV.

Sélectionnez l’icône « Applications » ou « Mes applications ».

Parcourez la liste des applications installées. Utilisez la télécommande pour sélectionner l’application que vous souhaitez supprimer.

Appuyez sur le bouton « OK » ou « Sélectionner » de votre télécommande. Cela vous amènera à l’écran d’informations sur l’application.

Sur l’écran des informations sur l’application, sélectionnez l’option « Désinstaller » et suivez les instructions pour confirmer la désinstallation de l’application.

Mettre à Jour des Applications :

Les mises à jour d’applications sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement de vos applications Android TV et pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Voici comment mettre à jour des applications sur Android TV :

Rendez-vous sur l’écran d’accueil de votre Android TV.

Sélectionnez l’icône « Applications » ou « Mes applications ».

Parcourez la liste des applications installées. Si des mises à jour sont disponibles, vous verrez une indication indiquant « Mise à jour » ou un bouton de mise à jour à côté de l’application.

Sélectionnez l’application que vous souhaitez mettre à jour.

Appuyez sur le bouton « OK » ou « Sélectionner » de votre télécommande. Cela vous amènera à l’écran d’informations sur l’application.

Sur l’écran des informations sur l’application, sélectionnez l’option « Mettre à jour » et suivez les instructions pour installer la mise à jour de l’application.

Cela garantira que vos applications Android TV sont à jour et fonctionnent correctement. Vous pouvez également activer les mises à jour automatiques pour que vos applications se mettent à jour automatiquement lorsque de nouvelles versions sont disponibles.

Déplacer des Applications :

Pour organiser votre écran d’accueil Android TV ou économiser de l’espace sur votre stockage interne, vous pouvez déplacer des applications vers un emplacement différent, tel qu’une clé USB ou une carte SD (si votre Android TV le prend en charge). Voici comment déplacer des applications sur Android TV :

Rendez-vous sur l’écran d’accueil de votre Android TV.

Sélectionnez l’icône « Applications » ou « Mes applications ».

Parcourez la liste des applications installées et sélectionnez l’application que vous souhaitez déplacer.

Appuyez sur le bouton « OK » ou « Sélectionner » de votre télécommande. Cela vous amènera à l’écran d’informations sur l’application.

Sur l’écran des informations sur l’application, sélectionnez l’option « Déplacer vers le stockage externe » si cette option est disponible. Suivez les instructions pour déplacer l’application.

Si votre Android TV prend en charge le stockage externe, vous pouvez également déplacer des applications vers une carte SD ou un périphérique de stockage USB en sélectionnant l’option appropriée dans les paramètres de stockage de l’application.

La gestion efficace des applications sur votre Android TV peut vous aider à personnaliser votre expérience, à libérer de l’espace de stockage et à garantir que votre appareil fonctionne de manière optimale.

Comment utiliser la télécommande Android TV

La télécommande est un élément essentiel de l’expérience Android TV, car elle vous permet de naviguer dans l’interface, de contrôler vos applications et de gérer la lecture de contenu. Voici comment utiliser la télécommande Android TV :

Navigation de Base :

Utilisez les boutons fléchés (haut, bas, gauche, droite) pour naviguer dans l’interface Android TV et pour mettre en surbrillance des éléments tels que des applications, des icônes de contenu et des options de menu.

Appuyez sur le bouton « OK » ou « Sélectionner » pour ouvrir une application ou sélectionner une option.

Utilisez le bouton « Retour » pour revenir en arrière dans les menus ou pour quitter une application ou une fenêtre en cours.

Appuyez sur le bouton « Accueil » pour revenir à l’écran d’accueil d’Android TV depuis n’importe quel écran ou application.

Le bouton « Options » ou « Menu » ouvre un menu contextuel qui affiche des options spécifiques à l’élément en surbrillance. Les options peuvent varier en fonction du contexte.

Contrôle de la Lecture :

Utilisez les boutons « Lecture/Pause » pour contrôler la lecture de contenu, tels que des vidéos, de la musique ou des jeux.

Appuyez sur le bouton « Avance Rapide » pour avancer rapidement dans le contenu, et sur le bouton « Retour Rapide » pour revenir en arrière.

Le bouton « Rechercher » vous permet d’activer la recherche vocale ou textuelle pour trouver du contenu ou des informations.

Le bouton « Volume » permet de contrôler le volume de votre téléviseur ou de votre dispositif audio connecté. Il est généralement possible de synchroniser la télécommande avec le téléviseur ou l’appareil audio pour qu’elle contrôle le volume directement.

Assistant Google :

Appuyez sur le bouton « Assistant Google » (généralement représenté par un microphone) pour activer Google Assistant, qui vous permet de donner des commandes vocales et d’effectuer des recherches vocales pour trouver du contenu ou obtenir des informations.

Vous pouvez poser des questions telles que « Quel temps fait-il aujourd’hui ? » ou donner des commandes telles que « Ouvre YouTube » pour interagir avec votre Android TV.

Clavier à l’Écran (si disponible) :

Si votre télécommande Android TV dispose d’un clavier à l’écran, vous pouvez l’utiliser pour saisir du texte, par exemple lors de la recherche de contenu ou de la saisie de mots de passe.

Utilisez les boutons directionnels pour mettre en surbrillance les lettres et les caractères, puis appuyez sur le bouton « OK » pour les sélectionner. Il existe également des boutons spéciaux pour passer entre les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux.

Configurer la Télécommande (si nécessaire) :

En fonction de la marque et du modèle de votre Android TV, la télécommande peut avoir des fonctionnalités supplémentaires ou être configurable. Pour personnaliser votre télécommande, suivez les instructions du fabricant ou les paramètres de la télécommande dans le menu des paramètres d’Android TV.

Problèmes Courants avec la Télécommande Android TV :

Si vous rencontrez des problèmes avec votre télécommande Android TV, voici quelques étapes de dépannage courantes :

Assurez-vous que les piles de la télécommande sont suffisamment chargées ou remplacez-les par de nouvelles piles.

Assurez-vous que rien n’obstrue le capteur infrarouge sur le téléviseur, ce qui peut empêcher la télécommande de fonctionner correctement.

Rapprochez-vous davantage du téléviseur si vous utilisez une télécommande infrarouge, car la portée peut être limitée.

Redémarrez votre Android TV pour résoudre les problèmes temporaires de logiciel.

Vérifiez que la télécommande est appairée correctement avec votre Android TV selon les instructions du fabricant.

Si la télécommande est dotée d’une fonction de commande vocale, assurez-vous que le microphone n’est pas obstrué et parlez clairement lorsque vous donnez des commandes vocales.

Si vous continuez à rencontrer des problèmes de télécommande, consultez le manuel d’utilisation de votre téléviseur Android TV ou contactez le support technique du fabricant pour obtenir de l’aide supplémentaire.

Optimiser les Paramètres de votre Android TV

Pour obtenir la meilleure expérience possible avec votre Android TV, il est important d’optimiser certains paramètres en fonction de vos préférences et de votre matériel. Voici quelques paramètres que vous pouvez personnaliser sur votre Android TV :

Paramètres de l’Écran :

La résolution de l’écran : Vous pouvez généralement choisir entre différentes résolutions d’écran, telles que 720p, 1080p (Full HD) et 4K, en fonction de la prise en charge de votre téléviseur. Sélectionnez la résolution la plus élevée prise en charge par votre téléviseur pour une meilleure qualité d’image.

Mode d’affichage : Vous pouvez choisir entre différents modes d’affichage, notamment le mode Éclatant (Dynamic), le mode Standard (Standard), le mode Cinéma (Cinema), etc. Le mode Cinéma est souvent recommandé pour une expérience de visionnage optimale.

Paramètres de luminosité, de contraste, de teinte et de saturation : Vous pouvez personnaliser ces paramètres pour ajuster l’apparence de l’image à vos préférences.

Paramètres Audio :

Langue et format audio : Vous pouvez définir la langue et le format audio par défaut. Assurez-vous que votre téléviseur est réglé sur le format audio le plus élevé pris en charge par votre équipement audio, comme le son Dolby Atmos ou DTS-X.

Sortie audio : Si vous utilisez un système audio externe, configurez la sortie audio en conséquence, par exemple en choisissant la sortie audio optique ou HDMI.

Paramètres de Réseau :

Connexion Wi-Fi : Vous pouvez gérer vos connexions Wi-Fi, les réseaux auxquels vous êtes connecté et les paramètres de réseau de votre Android TV. Assurez-vous de disposer d’une connexion Internet stable pour diffuser du contenu en streaming.

Paramètres VPN : Si vous utilisez un VPN pour la confidentialité en ligne, vous pouvez configurer un VPN sur votre Android TV en accédant aux paramètres de réseau et en ajoutant une connexion VPN.

Paramètres d’Économie d’Énergie :

Paramètres de veille : Vous pouvez personnaliser les paramètres de veille pour définir la période d’inactivité après laquelle votre Android TV passe en mode veille. Cela peut aider à économiser de l’énergie lorsque vous ne regardez pas la télévision.

Paramètres d’Accessibilité :

Si vous avez des besoins d’accessibilité, vous pouvez personnaliser les paramètres pour une expérience de visionnage plus adaptée à vos besoins, tels que la sous-titrage, la description audio, la synthèse vocale, etc.

Comptes et Paramètres d’Utilisateur :

Comptes : Assurez-vous que votre compte Google est correctement configuré sur votre Android TV pour accéder à des applications, à des jeux et à des contenus personnalisés. Vous pouvez également ajouter des comptes supplémentaires si nécessaire.

Paramètres d’utilisateur : Créez des profils d’utilisateur pour personnaliser l’expérience pour chaque membre de la famille. Cela peut inclure des recommandations de contenu personnalisées et des préférences d’application.

Paramètres des Applications :

Gestion des applications : Vous pouvez gérer l’espace de stockage, les autorisations d’application et les notifications pour chaque application installée. Assurez-vous de vérifier les autorisations d’application pour garantir la confidentialité et la sécurité de vos données.

Mises à Jour du Système :

Assurez-vous de maintenir votre Android TV à jour en installant les dernières mises à jour système. Les mises à jour peuvent améliorer les performances, la sécurité et la compatibilité des applications.

Pour accéder à ces paramètres et les personnaliser, suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous sur l’écran d’accueil de votre Android TV.

Sélectionnez l’icône « Paramètres » (représentée généralement par une icône d’engrenage) sur l’écran d’accueil ou dans le tiroir d’applications.

Parcourez les différentes sections de paramètres pour personnaliser votre expérience en fonction de vos besoins et de vos préférences.

Optimiser ces paramètres peut vous aider à profiter pleinement de votre Android TV en garantissant que l’audio et la vidéo sont réglés correctement, que vous avez accès à une connectivité réseau stable, et que l’interface utilisateur est configurée pour répondre à vos préférences.

Conseils et Astuces pour Maximiser votre Expérience Android TV

En plus des informations fournies précédemment, voici quelques conseils et astuces supplémentaires pour maximiser votre expérience Android TV :

1. Utiliser les Commandes Vocales :

La plupart des télécommandes Android TV sont dotées d’un bouton d’assistant vocal qui active Google Assistant. Profitez de cette fonctionnalité pour effectuer des recherches vocales, contrôler des fonctions de l’application et poser des questions à Google.

2. Utiliser des Raccourcis Clavier :

Si vous disposez d’une télécommande Android TV avec un clavier à l’écran, utilisez-le pour saisir du texte plus rapidement et plus facilement. Cela peut être utile lors de la recherche de contenu ou de la configuration d’applications.

3. Personnaliser l’Écran d’Accueil :

Vous pouvez personnaliser l’ordre des applications sur votre écran d’accueil Android TV. Mettez en avant vos applications préférées ou fréquemment utilisées pour un accès plus rapide.

4. Utiliser des Applications de Contrôle :

Certaines applications mobiles vous permettent de contrôler votre Android TV à partir de votre smartphone ou de votre tablette. Cela peut être utile pour la saisie de texte, la navigation, et même les jeux.

5. Connecter un Clavier et une Souris :

Si vous trouvez la saisie de texte difficile avec la télécommande, vous pouvez connecter un clavier et une souris à votre Android TV via USB ou Bluetooth pour une expérience plus fluide.

6. Désactiver les Notifications :

Si les notifications d’applications sont distrayantes, vous pouvez les désactiver dans les paramètres de l’application. Cela peut être utile lorsque vous regardez des films ou jouez à des jeux.

7. Exploiter au Maximum le Stockage Externe :

Si votre Android TV prend en charge le stockage externe, envisagez d’utiliser une carte SD ou un périphérique de stockage USB pour libérer de l’espace sur le stockage interne.

8. Mettre en Place des Profils d’Utilisateur :

Créez des profils d’utilisateur distincts pour chaque membre de la famille pour personnaliser les recommandations de contenu et les préférences d’application.

9. Utiliser un VPN (si nécessaire) :

Si vous souhaitez protéger votre vie privée en ligne ou accéder à du contenu géo-bloqué, configurez un VPN sur votre Android TV en utilisant les paramètres de réseau.

10. Gardez votre Android TV à Jour :

Assurez-vous d’installer régulièrement les mises à jour système et d’application pour bénéficier de nouvelles fonctionnalités, améliorations de performance et corrections de sécurité.

En suivant ces conseils et astuces, vous pouvez personnaliser votre expérience Android TV, la rendre plus efficace et en profiter pleinement pour la diffusion de contenu, les jeux, la navigation sur le web, et bien plus encore.

