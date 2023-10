Nouveau smartphone HONOR 90 Lite: Pourquoi c’est une révolution pour un prix ultra bas

Défiant les limites de l’innovation technologique, HONOR introduit son tout nouveau modèle, le HONOR 90 Lite (en promotion sous les 200€ pour son lancement). Conjuguant durabilité, excellente performance et confort d’utilisation, ce smartphone est parfaitement conçu pour tous ceux souhaitant capturer les moindres détails de leur vie en haute définition.

Immortalisez chaque instant avec la Triple Caméra 100MP

Le HONOR 90 Lite est doté d’une caméra ultra-nette de 100MP, épaulée par deux caméras additionnelles de 5MP et 2MP. Cet ensemble de caméras de pointe vous permet de prendre des clichés d’une étonnante précision, que ce soit de près ou de loin. Pour parfaire vos créations, un large éventail de modèles et de bandes sonores est mis à votre disposition.

Élégance et Performance réunies dans un Écran sans bord de 6,7 pouces

L’écran FullView de 6,7 pouces du HONOR 90 Lite, doté d’un taux de rafraîchissement de 90Hz, offre un champ de vision large et une agréable sensation visuelle. Ajouté à cela, son corps mince de 7,48 mm et son poids plume de 179 g rendent l’expérience encore plus plaisante. Et pour couronner le tout, la surface délicate de l’écran résiste aux marques et aux empreintes digitales.

Une grande capacité de stockage qui défie toutes vos attentes

Doté d’une capacité de stockage large de 8Go+256Go, le HONOR 90 Lite assure une incroyable fluidité d’utilisation. La performance de ce smartphone est encore renforcée par la technologie HONOR RAM Turbo qui porte la mémoire RAM à l’équivalent de 13Go.

Profitez d’une autonomie prolongée grâce à la batterie de 4500mAh et la SuperCharge 22.5W

Embarquant une batterie de 4500mAh, le HONOR 90 Lite est accompagné du chargeur ultra-rapide HONOR SuperCharge de 22.5W, vous offrant une autonomie remarquable, n’importe où et n’importe quand.

Une expérience sonore puissante et de haute qualité

Le HONOR 90 Lite n’est pas seulement une révolution visuelle. Grâce à son mode Volume élevé et sa double certification Hi-Res, ce smartphone vous fait vivre une expérience sonore digne d’un mini haut-parleur portatif, fort et clair même dans les environnements les plus bruyants.

Conçu pour durer

Le HONOR 90 Lite est une prouesse de performances, bénéficiant d’un processeur MediaTek Dimension 6020, d’une puce graphique Mali-G57 MC2 et du système d’exploitation intuitif MagicOS 7.1 basé sur Android 13. Il a réussi des tests de durabilité rigoureux pour garantir sa robustesse et sa longévité comme 200 000 essais de bouton d’alimentation, 800 000 essais de durabilité de l’écran tactile et des tests de résistance allant jusqu’à 70 kg.

Un prix remisé pour son lancement

Si ce HONOR 90 Lite vous intéressé, il est aujourd’hui uniquement proposé à un prix réduit à 199€ pour les membres Prime Amazon ! MAIS ! Il sera proposé au même prix intéressant du 12 au 15 octobre grâce à l’utilisation du code 48MIAK5R.

➡️ Voir l’offre HONOR 90 Lite

Le HONOR 90 Lite est également disponible en trois éditions uniques : Midnight Black, rappelant la profondeur d’une nuit sans lune ; Cyan Lake, capturant l’ondulation de l’eau des lacs ; et Titanium Silver, qui emprunte la douceur du clair de lune.