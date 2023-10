Comment désactiver les suggestions « Pour vous » sur Facebook

Facebook fait la promotion de la fonction « Suggéré pour vous » sur votre profil ? Ce problème devient courant lorsque les gens utilisent Facebook et veulent s’en débarrasser le plus rapidement possible. Dans cet article, nous examinerons les raisons de l’apparition de publications et de comptes suggérés sur Facebook et vous fournirons des étapes pour désactiver la fonction « Suggéré pour vous » sur Facebook.

Raisons pour lesquelles Facebook vous affiche la section « Suggéré pour vous »

Avant de le faire, voyons quelles sont les raisons derrière les publications suggérées. Toutes ces raisons vous aideront à vérifier et à vous éloigner de toutes les causes. Voyons quelles sont ces raisons :

Aimer des publications est l’une des raisons pour lesquelles Facebook recommande des publications suggérées.

Ensuite, commenter les publications est également une raison.

L’autre raison est la localisation. Ces publications suggérées seront mises à jour avec la localisation. C’est pourquoi vous verrez les publications.

Ce sont quelques-unes des raisons.

Maintenant, voyons quelles sont les meilleures solutions que vous pouvez mettre en œuvre. Quelques étapes simples vous aideront à surmonter le problème.

Puis-je me débarrasser de « Suggéré pour vous » sur Facebook ?

Oui, vous pouvez vous débarrasser de ce problème. Pour vous assurer de ne plus voir ces publications sur votre plateforme Facebook, vous devez essayer de suivre chaque étape de manière spécifique. Différentes solutions sont disponibles, à travers lesquelles vous pouvez supprimer définitivement ou temporairement les suggestions de votre compte Facebook.

Désactiver « Suggéré pour vous » sur Facebook

Avec l’aide de l’application Facebook, vous pouvez également le désactiver. Suivez les étapes ci-dessous pour le faire :

Étape 1 : Ouvrez Facebook et connectez-vous à votre compte.

Étape 2 : Maintenant, appuyez sur votre photo de profil.

Étape 3 : Sur un navigateur mobile, appuyez sur l’icône à trois lignes.

Étape 4 : À partir de là, faites défiler vers le bas et sélectionnez la page que vous souhaitez modifier.

Étape 5 : Ensuite, cliquez sur Paramètres et confidentialité.

Étape 6 : À partir de là, choisissez Paramètres, puis accédez à la page Paramètres.

Étape 7 : Dans la section Confidentialité, appuyez sur Comment les personnes peuvent-elles vous trouver et vous contacter ? Vous devez cliquer sur l’option.

Étape 8 : Désactivez le bouton à bascule à côté de Autoriser les moteurs de recherche en dehors de Facebook à lier à votre profil.

Désactiver « Suggéré pour vous » sur Facebook avec des publications

Les publications vous aideront également à vous débarrasser de ce problème. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Connectez-vous à Facebook avec votre compte.

Étape 2 : Maintenant, accédez à une publication ou allez directement sur celle-ci.

Étape 3 : Sur la publication, dans le coin supérieur droit, vous devez appuyer sur l’icône à trois points.

Étape 4 : Sélectionnez Je ne veux pas voir ça, puis choisissez Masquer la publication.

Étape 5 : Si vous souhaitez le faire temporairement, vous devez appuyer sur l’option de mise en veille. Toutes les publications seront en veille pendant 30 jours.

Désactiver « Suggéré pour vous » sur Facebook avec une page

C’est la manière de désactiver les suggestions pour les administrateurs de la page. Donc, si vous êtes propriétaire d’une page, vous pouvez empêcher votre page d’être recommandée. Regardez les étapes et suivez-les de manière séquentielle :

Étape 1 : Accédez à votre fil d’actualités Facebook en vous connectant à votre compte.

Étape 2 : Ici, vous devez cliquer sur la page du côté gauche.

Étape 3 : Sélectionnez votre page et cliquez sur Paramètres.

Étape 4 : À partir de là, passez à Confidentialité et appuyez sur Recommander une page similaire.

Étape 5 : Vous devez désélectionner Autoriser votre page à être recommandée aux personnes qui consultent des pages similaires.

Étape 6 : Après quoi, vous devez appuyer sur le bouton Enregistrer.

Désactiver « Suggéré pour vous » sur Facebook en signalant une publication

Vous pouvez également désactiver « Suggéré pour vous » sur Facebook en signalant une publication. Ce que vous devez faire, c’est rechercher l’option de signalement. Voici comment vous pouvez le faire.

Étape 1 : Ouvrez Facebook et assurez-vous d’être connecté.

Étape 2 : Accédez à la publication que vous ne souhaitez plus voir sur votre fil d’actualités.

Étape 3 : À partir de la publication, vous devez appuyer sur l’icône à trois points située dans le coin supérieur droit.

Étape 4 : Ici, vous verrez l’option de signalement, appuyez dessus.

Une fois que vous l’avez fait, Facebook ne vous suggérera plus de publications similaires.

Désactiver les publicités suggérées

Parfois, les publicités suggérées sont ennuyeuses. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez les désactiver en suivant les étapes simples :

Étape 1 : Connectez-vous à Facebook et accédez à votre profil Facebook.

Étape 2 : Cliquez sur Paramètres et confidentialité.

Étape 3 : Ensuite, choisissez Paramètres.

Étape 4 : Faites défiler jusqu’à la section Publicités et cliquez sur Préférences publicitaires.

Étape 5 : Ajustez les sujets publicitaires selon vos préférences. Cela vous aidera à afficher des publicités liées à vos intérêts.

Conseils pour vous éloigner de telles publications

Quelques conseils vous aideront à vous éloigner de telles publications suggérées. Nous vous guiderons sur ce que vous pouvez faire par vous-même afin de ne plus rencontrer ces publications suggérées à l’avenir. Voici quelques points qui vous aideront à obtenir de meilleurs résultats pour vous débarrasser de ces problèmes sans suivre les étapes.

L’une des meilleures choses que vous puissiez faire lorsque vous parcourez Facebook est de ne jamais interagir avec les publications. Il devient courant d’aimer les publications qui nous attirent. Alors, évitez de réagir aux publications et contentez-vous de faire défiler la plateforme.

Vous pouvez également utiliser des extensions de navigateur pour bloquer les publicités supplémentaires et éviter qu’elles n’apparaissent sur votre page de médias sociaux.

Pour éviter les contenus indésirables, vous pouvez aller dans les paramètres et désactiver l’option d’actualités.

Gardez à l’esprit que lorsque vous utilisez Facebook, vous maintenez votre localisation désactivée.

Voilà, ce sont différentes solutions qui vous aideront à désactiver les suggestions pour vous sur Facebook. J’espère que cet article vous sera utile. Veuillez poser d’autres questions éventuelles dans la section des commentaires. Partagez également cet article avec vos amis et votre famille.

