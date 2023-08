Découvrez les dernières fonctionnalités passionnantes dans Microsoft Excel – août 2023

La semaine dernière, les utilisateurs de Microsoft Excel ont reçu une annonce agréablement inattendue de la part de l’entreprise technologique de Redmond. Ils ont révélé que le logiciel prend désormais en charge le langage de programmation Python. Cette mise à jour vise à simplifier la manipulation et la visualisation des données pour les analystes et scientifiques de données. Elle leur permet d’utiliser des bibliothèques Python tout en utilisant directement les formules Excel et les tableaux croisés dynamiques dans l’application. Cependant, cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour les initiés. À présent, l’entreprise a publié une compilation de toutes les nouvelles fonctionnalités ajoutées à son logiciel de feuille de calcul largement utilisé au mois d’août 2023.

Nouvelles fonctionnalités disponibles dans Microsoft Excel

Commençons par Excel pour Windows. Dans la section « Ensembles de données Power BI », il existe maintenant une nouvelle fonctionnalité « Insérer un tableau ». Cela vous permet d’ajouter rapidement des tableaux connectés pour l’analyse. De plus, des améliorations sont apportées à la boîte de dialogue « Enregistrer sous ». Elle fournira plus de détails sur la dernière fois où vous avez enregistré le fichier et si d’autres l’ont récemment modifié. Si quelqu’un d’autre a apporté des modifications au fichier pendant que vous y travailliez, Excel vous en informera. Cela vous permet de choisir de jeter vos modifications ou de les enregistrer dans une copie distincte.

De plus, le menu de partage a été amélioré pour offrir une expérience plus ciblée. Cette amélioration s’applique aux applications Microsoft 365 sur toutes les plates-formes, y compris Excel pour Windows. Elle permet aux utilisateurs d’envoyer facilement des e-mails ou de copier des liens, de gérer l’accès et de partager des fichiers avec des utilisateurs externes, sans distractions inutiles. De plus, un bouton dédié est désormais disponible dans l’onglet Accueil de Word, Excel et PowerPoint. Ce bouton aide les utilisateurs d’Excel à découvrir et à installer des compléments Office pour une fonctionnalité accrue.

Mais ce n’est pas tout. De nombreuses nouvelles fonctionnalités sont également introduites pour les initiés d’Office dans le canal bêta. La fonctionnalité phare, bien sûr, est l’inclusion de la prise en charge de Python dans Excel. Nous avons déjà abordé l’inclusion de Python dans cet article. En plus de cela, il existe une nouvelle fonctionnalité de formatage pour les valeurs devenues obsolètes lors de calculs manuels. Auparavant, Excel suivait automatiquement ces modifications en interne sans en informer l’utilisateur. Maintenant, ces valeurs obsolètes s’afficheront avec un surlignement, indiquant la nécessité de recalculation.

Microsoft améliore la lisibilité dans Excel

De plus, Microsoft introduit une police à espacement fixe dans la barre de formule d’Excel. Cela améliorera la lisibilité car chaque caractère aura la même largeur, ce qui facilitera les prédictions de placement des caractères par vos yeux. On ne sait pas si ce changement s’étendra éventuellement à d’autres parties d’Excel.

Les utilisateurs d’Excel sur le Web remarqueront également quelques améliorations, bien que rien de révolutionnaire. La boîte de dialogue rafraîchie du menu Partager et le bouton spécifique pour l’installation des compléments Office ont été inclus dans la version web d’Excel également. Fait intéressant, cette fois-ci, il n’y a pas de section distincte pour Excel sur Mac et Excel sur Android, contrairement au mois précédent. Cela implique que Microsoft n’a pas mis autant l’accent sur ces plates-formes dans ses mises à jour ce mois-ci.

Toutes ces mises à jour devraient déjà être accessibles aux utilisateurs d’Excel sur les plates-formes appropriées. Si vous rencontrez d’autres commentaires supplémentaires ou identifiez des problèmes dans les versions précédentes ou nouvelles, assurez-vous de les indiquer à Microsoft via leur portail de commentaires dédié, que vous pouvez trouver ici.

Microsoft a créé le portail de commentaires pour faciliter le partage des commentaires des utilisateurs de toutes les applications Microsoft. De cette manière, l’entreprise peut savoir comment les utilisateurs se sentent à propos de ses produits et apporter les ajustements et améliorations nécessaires. En d’autres termes, cela aide l’entreprise à mieux servir ses utilisateurs. N’hésitez donc pas à vous rendre sur le portail chaque fois que vous avez un problème avec les produits Microsoft, ou lorsque vous avez une suggestion qui peut aider l’entreprise à mieux servir ses utilisateurs.

