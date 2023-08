Maîtriser l’art de prendre des captures d’écran sur la série Google Pixel 6 : Un guide complet

Les téléphones mobiles Google Pixel restent parmi les meilleurs en termes de qualité d’image, et il en va de même pour leurs captures d’écran. Si vous possédez un Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro, vous devriez déjà connaître les bases. Cependant, si vous venez d’en obtenir un, ce guide vous expliquera les différentes façons de réaliser une capture d’écran de qualité. Prendre des captures d’écran est une fonctionnalité utile qui vous permet de capturer et d’enregistrer une image de l’écran de votre téléphone. La série Google Pixel 6 offre plusieurs façons de réaliser des captures d’écran, notamment en utilisant les boutons physiques, Google Assistant et Quick Tap. Voici comment prendre des captures d’écran sur la série Google Pixel 6 :

1. Utilisation des boutons physiques

La façon la plus simple de réaliser une capture d’écran sur la série Pixel 6 est d’utiliser les boutons physiques. Voici comment faire :

1. Accédez au contenu que vous souhaitez capturer.

2. Appuyez et maintenez enfoncées simultanément les touches Marche/Arrêt et Volume bas.

3. Relâchez les touches lorsque vous voyez l’écran clignoter.

Vous verrez une notification indiquant que la capture d’écran a été réalisée, et vous pouvez y accéder en faisant glisser votre doigt vers le bas à partir du haut de l’écran et en appuyant sur la notification.

2. Utilisation de Google Assistant

Vous pouvez également utiliser Google Assistant pour réaliser une capture d’écran sur la série Pixel 6. Voici comment procéder :

1. Activez Google Assistant en disant « Hey Google ».

2. Une fois que l’Assistant est réveillé, dites « Faire une capture d’écran ».

3. Google Assistant réalisera une capture d’écran et enverra une notification à votre Pixel 6 pour vous informer que la tâche est terminée.

Contrairement à la capture d’écran avec les boutons physiques, cette méthode n’affiche pas la fenêtre de capture d’écran en bas après avoir réalisé la capture.

3. Utilisation de Quick Tap

Quick Tap est une fonctionnalité qui vous permet de réaliser des captures d’écran sans utiliser les boutons physiques. Voici comment l’activer :

1. Accédez à Paramètres > Système > Gestes > Quick Tap.

2. Sélectionnez Quick Tap et activez-le.

3. Ajustez les paramètres pour réaliser des captures d’écran à partir de la liste.

Une fois que vous avez activé Quick Tap, vous pouvez réaliser une capture d’écran en tapant deux fois sur l’arrière de votre téléphone. C’est probablement la façon la plus rapide de réaliser une capture d’écran sur la série Pixel 6.

4. Réalisation d’une capture d’écran défilante

Les méthodes ci-dessus vous montrent comment réaliser une capture d’écran du contenu de l’écran à n’importe quel moment. Cependant, si vous souhaitez réaliser une capture d’écran d’une page Web entière où tout le contenu ne rentre pas en même temps à l’écran, ce dont vous avez besoin est une capture d’écran défilante. Pour réaliser une capture d’écran défilante sur la série Google Pixel 6, vous pouvez suivre ces étapes :

1. Appuyez et maintenez enfoncées simultanément les touches Marche/Arrêt et Volume bas pour réaliser une capture d’écran classique.

2. Une fois la capture d’écran réalisée, un aperçu apparaîtra en bas à gauche de l’écran.

3. Appuyez sur « Capturer plus » en bas de l’écran.

4. Utilisez les repères de recadrage pour sélectionner le contenu que vous souhaitez capturer.

5. Une fois que vous avez sélectionné le contenu souhaité, la capture d’écran défilante sera réalisée et enregistrée.

Remarque : si vous ne voyez pas le bouton « Capturer plus », l’application ne prend pas en charge les captures d’écran défilantes, et vous ne pourrez pas capturer de contenu au-delà de ce qui est visible à l’écran.

Alternativement, si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas sur votre smartphone Pixel fonctionnant sous Android 11 ou une version inférieure, vous pouvez utiliser une application dédiée aux captures d’écran défilantes sur votre téléphone.

Veuillez noter que toutes les applications ne prennent pas en charge les captures d’écran défilantes, donc si vous ne voyez pas le bouton « Capturer plus », cela indique que l’application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Réaliser des captures d’écran peut être un moyen utile de capturer des informations ou des images sur votre téléphone. Si vous avez un téléphone de la série Google Pixel 6, vous vous demandez peut-être où sont stockées vos captures d’écran. Voici ce que vous devez savoir :

Où sont stockées mes captures d’écran ?

Les captures d’écran réalisées sur la série Pixel 6 sont stockées localement sur le téléphone. Par défaut, toutes les captures d’écran sont enregistrées dans le dossier « Captures d’écran » de l’application Google Photos. Vous pouvez également les trouver dans l’application Galerie en sélectionnant Menu > Vue de l’album et en recherchant le dossier « Captures d’écran ». Si vous avez récemment effectué une réinitialisation d’usine sur votre téléphone, il est possible que vous ne puissiez pas trouver vos captures d’écran. Dans ce cas, vous pouvez essayer de les chercher dans le dossier Stockage interne > Images > Captures d’écran. Une fois que vous avez trouvé vos captures d’écran, vous pouvez les modifier et les partager selon vos besoins directement depuis l’application Photos.

Comment accéder aux captures d’écran

Pour accéder au dossier « Captures d’écran » sur votre téléphone de la série Pixel 6, vous pouvez suivre ces étapes :

1. Ouvrez l’application Google Photos sur votre téléphone.

2. Appuyez sur l’option « Bibliothèque » située en bas à droite de l’écran.

3. Recherchez le dossier « Captures d’écran » sous la section « Photos sur l’appareil ».

4. Appuyez sur le dossier « Captures d’écran » pour accéder à toutes vos captures d’écran.

Alternativement, vous pouvez également essayer la méthode suivante :

1. Ouvrez l’application Galerie sur votre téléphone de la série Pixel 6.

2. Appuyez sur l’icône du menu (trois lignes) située en haut à gauche.

3. Sélectionnez « Albums » dans les options du menu.

4. Recherchez le dossier « Captures d’écran » dans les albums.

En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir accéder au dossier « Captures d’écran » sur votre téléphone de la série Pixel 6 et visualiser toutes vos captures d’écran.

En conclusion

En conclusion, réaliser des captures d’écran sur la série Google Pixel 6 est facile et simple. Que vous préfériez utiliser les boutons physiques, Google Assistant ou Quick Tap, vous pouvez capturer et enregistrer une image de l’écran de votre téléphone en seulement quelques étapes. Toutes les captures d’écran sont enregistrées sur votre téléphone et peuvent être visualisées dans l’application Google Photos ou l’application Galerie.

