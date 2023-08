Comment utiliser la nouvelle fonctionnalité de partage d’écran sur WhatsApp

WhatsApp a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité très attendue par ses utilisateurs : le partage d’écran pendant les appels vidéo. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de partager l’écran de leur téléphone avec une autre personne lors d’un appel WhatsApp, améliorant ainsi l’expérience globale des appels vidéo.

Comment partager votre écran sur WhatsApp

Étape 1 : Commencer un appel vidéo

Pour commencer à partager votre écran sur WhatsApp, vous devez démarrer un appel vidéo avec la personne avec laquelle vous souhaitez partager votre écran. Suivez ces étapes :

1. Ouvrez WhatsApp sur votre smartphone.

2. Allez dans la discussion de la personne que vous souhaitez appeler.

3. Appuyez sur l’icône d’appel vidéo pour initier un appel vidéo.

Étape 2 : Accéder au partage d’écran

Une fois l’appel vidéo en cours, vous pouvez accéder à la fonctionnalité de partage d’écran. Les étapes exactes peuvent varier légèrement en fonction de votre appareil et de la version de WhatsApp. Voici quelques méthodes pour accéder au partage d’écran :

Méthode 1 :

1. Pendant l’appel vidéo, recherchez l’icône de partage d’écran dans la barre de navigation inférieure où se trouvent les contrôles vidéo.

2. Appuyez sur l’icône de partage d’écran.

Méthode 2 :

1. Appuyez sur les contrôles vidéo pendant l’appel vidéo.

2. Une invite apparaîtra, indiquant que vous allez commencer à enregistrer ou diffuser avec WhatsApp.

Méthode 3 :

1. Démarrez un appel vidéo avec la personne avec laquelle vous souhaitez partager votre écran.

2. Appuyez sur le bouton Plus (trois points) dans l’interface de l’appel vidéo.

3. Recherchez l’option de partage d’écran et appuyez dessus.

Méthode 4 :

1. Recherchez l’icône de partage d’écran pendant l’appel vidéo.

2. Appuyez sur l’icône de partage d’écran.

Méthode 5 :

1. Ouvrez WhatsApp.

2. Démarrez un appel vidéo avec un contact.

3. En bas de l’écran, appuyez sur l’icône de partage d’écran.

Étape 3 : Partagez votre écran

Après avoir accédé à la fonctionnalité de partage d’écran, vous pouvez procéder au partage de votre écran. Une fois de plus, les étapes exactes peuvent varier légèrement en fonction de votre appareil et de la version de WhatsApp. Voici comment partager votre écran :

1. Appuyez sur l’icône de partage d’écran pendant l’appel vidéo.

2. Votre téléphone affichera une invite vous indiquant que vous commencez à enregistrer ou à diffuser avec WhatsApp.

3. La personne à l’autre bout de l’appel vidéo pourra désormais voir votre écran.

Comment arrêter de partager votre écran sur WhatsApp

Pour arrêter de partager votre écran sur WhatsApp pendant un appel vidéo, vous pouvez suivre ces étapes :

1. Pendant l’appel où le partage d’écran est actif, recherchez le bouton « Arrêter le partage ».

2. Appuyez sur le bouton « Arrêter le partage » pour arrêter de partager votre écran.

Il est important de noter que les étapes pour arrêter de partager votre écran sont les mêmes sur différents appareils et systèmes d’exploitation.

Considérations importantes

En utilisant la nouvelle fonctionnalité de partage d’écran de WhatsApp, il y a quelques points importants à prendre en compte. Ces points sont énumérés ci-dessous

Lors du partage de votre écran sur WhatsApp, seul le contenu à l’écran de votre téléphone sera affiché. Tout audio de l’application ne sera pas transmis pendant l’appel.

Il est bon de noter que la fonctionnalité de partage d’écran est actuellement disponible dans les versions bêta de WhatsApp sur Android et Windows. Elle peut ne pas être activée pour tous les utilisateurs, car elle est encore en cours de test.

Certains des détails clés de la nouvelle fonctionnalité de partage d’écran de WhatsApp

Voici quelques détails clés de la nouvelle fonctionnalité de partage de WhatsApp qui peuvent être importants.

1. Appels vidéo améliorés : Avec le partage d’écran, les utilisateurs peuvent désormais aller au-delà de simplement se voir pendant un appel vidéo. Ils peuvent partager leur écran, permettant à l’autre personne de voir ce qui se passe sur leur téléphone en temps réel.

2. Prise en charge du mode paysage : En plus du partage d’écran, WhatsApp a également ajouté la prise en charge du mode paysage pendant les appels vidéo. Cela indique que les utilisateurs peuvent désormais faire pivoter leur téléphone horizontalement pour avoir une vue plus large de l’appel vidéo et de l’écran partagé.

3. Facilité d’utilisation : Utiliser la fonctionnalité de partage d’écran sur WhatsApp est simple et facile. Pendant un appel vidéo, les utilisateurs verront une nouvelle icône en bas de l’écran. En appuyant sur cette icône, le partage d’écran sera activé, et toutes les activités sur l’écran de l’utilisateur, y compris les notifications, seront capturées et partagées avec les autres participants de l’appel.

4. Déploiement progressif : WhatsApp déploie progressivement la fonctionnalité de partage d’écran auprès de plus d’utilisateurs au fil du temps. Alors qu’elle était initialement disponible pour les testeurs bêta, elle devrait être disponible pour tous les utilisateurs dans les semaines à venir.

L’ajout du partage d’écran aux fonctionnalités d’appel vidéo de WhatsApp ouvre un large éventail de possibilités pour les utilisateurs.

Voici quelques cas d’utilisation potentiels pour cette fonctionnalité :

1. Collaboration : Les utilisateurs peuvent désormais collaborer facilement avec d’autres en partageant leur écran pendant un appel vidéo. Cela est particulièrement utile pour les discussions liées au travail, les présentations ou la résolution de problèmes techniques.

2. Support technique : Grâce au partage d’écran, les utilisateurs peuvent demander une assistance technique à leurs amis ou à leur famille en leur montrant le problème qu’ils rencontrent sur leur téléphone. Cela peut aider à diagnostiquer et résoudre les problèmes de manière plus efficace.

3. Partage de contenu : Que ce soit pour partager des photos et des vidéos ou naviguer sur le web ensemble, le partage d’écran permet aux utilisateurs de partager du contenu avec d’autres de manière plus interactive et engageante.

Conclusion

WhatsApp, l’une des applications de messagerie instantanée les plus populaires au monde, a introduit une fonctionnalité de partage d’écran qui permet aux utilisateurs de partager leur écran lors d’appels vidéo. Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile pour fournir un support technique ou collaborer sur des projets. Avec la fonctionnalité de partage d’écran sur WhatsApp, vous pouvez facilement collaborer, fournir une assistance ou partager des informations avec d’autres lors d’appels vidéo. N’oubliez pas d’être prudent lorsque vous partagez des informations sensibles, car tout sur votre écran sera visible par la personne avec laquelle vous partagez.

