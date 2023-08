Retardé mais ça valait la peine d’attendre : Nouvelle date de sortie des jeux PS Plus de septembre 2023

Les membres PlayStation Plus sont ravis des prochains jeux gratuits pour PS4 et PS5. La sélection de jeux PS Plus de septembre 2023 a attiré l’attention, mais la date de sortie des jeux a été reportée à nouveau. Sony prévoit de dévoiler les jeux PS Plus de septembre 2023 le 30 août. Cependant, les joueurs devront attendre car les nouveaux jeux ne seront pas prêts à être téléchargés et joués avant le 5 septembre. En attendant, les joueurs peuvent toujours profiter de la sélection d’août 2023, qui comprend le jeu de golf amusant PGA Tour 2K23. Ce jeu a été salué pour son gameplay réaliste, incluant des lieux de golf célèbres et des joueurs connus.

De plus, dans la sélection d’août 2023 de PS Plus, on trouve Dreams de Media Molecule, qui offre bien plus que du sport. Ce lieu créatif permet aux joueurs de montrer leurs idées artistiques et de les partager avec un public mondial. Dreams est un ajout spécial et formidable en raison de ses nombreuses options, qui permettent notamment de créer des jeux, des animations et bien plus encore. Un autre jeu célèbre de la sélection est Death’s Door, un jeu d’action excitant se déroulant dans un monde sombre.

Le jeu des devinettes commence : quels seront les prochains jeux PS Plus gratuits ?

En prévision, le groupe de joueurs se prépare à relever des objectifs difficiles et variés en septembre 2023. Les joueurs pourront jouer à différentes étapes, chacune avec ses propres objectifs. L’objectif « Retour à l’école » demande aux joueurs de remporter 5+ victoires à l’école, lors de quiz ou de jeux, avec différentes médailles à la clé. Pour cela, l’objectif « 30 réalisations en septembre » demande aux joueurs d’obtenir 10+ victoires au cours du mois, avec une chance de remporter l’or en atteignant 30+ victoires. Enfin, le défi « Ahoy, Me Hearties » célèbre la Journée des Pirates en demandant aux joueurs de remporter des victoires commençant par la lettre « R ». Ce mélange d’objectifs ajoute encore plus de plaisir au temps de jeu.

Alors que l’excitation grandit pour la sélection de jeux de septembre, les discussions portent sur les prochains titres PS Plus de septembre 2023. Les fans et les experts spéculent sur les jeux qui pourraient rejoindre la liste des jeux PlayStation 5 et PlayStation 4. Certains supposent que Dying Light 2, une meilleure version d’un jeu de zombies en monde ouvert avec des éléments de parkour, pourrait être ajouté à la sélection PS Plus. « Pathfinder Kingmaker », un jeu de rôle basé sur Donjons et Dragons, est également pressenti, utilisant peut-être le thème de Donjons et Dragons. Le captivant jeu indépendant « Hoa » est également envisagé en raison de son esthétique attrayante et de son gameplay captivant.

Pendant que le monde du jeu vidéo attend les véritables annonces, les fans ont mis en place un jeu pour deviner les jeux PS Plus gratuits du mois prochain. Ce jeu amusant demande aux joueurs de deviner les jeux qui seront inclus dans la catégorie Essential de PlayStation Plus. Certains prédictions sont optimistes, comme « Hitman III » et « Marvel’s Spider-Man », tandis que d’autres évoquent de nouvelles choses négatives. Quelle que soit la façon dont les joueurs formulent leurs prédictions, ils attendent avec impatience la révélation de la nouvelle sélection le 30 août.

