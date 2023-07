Comment copier du texte à partir d’images dans un PC Windows 11

La technologie a beaucoup progressé et a rendu la vie beaucoup plus facile. Fini les jours où vous deviez regarder le texte présent sur une image et le taper manuellement ailleurs. Actuellement, grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR), vous pouvez facilement copier du texte à partir d’images et le sauvegarder sur votre appareil sans effort. Google et Apple ont déjà intégré cette fonctionnalité à leurs appareils. Mais en ce qui concerne les ordinateurs Windows, que pouvez-vous faire ?

Eh bien, il existe plusieurs façons de copier du texte à partir d’images sur Windows 11 facilement. Nous avons répertorié différentes solutions ci-dessous. Vous pouvez choisir la solution qui vous convient.

C’est encore plus facile sur les appareils mobiles, c’est même plus facile sur les appareils Windows. Certes, Windows 11 ne semble pas avoir cette fonctionnalité intégrée dans le système d’exploitation dès le départ, mais il existe différentes solutions pour effectuer le même travail. Alors, sans perdre plus de temps, commençons.

Copiez le texte à partir d’images en utilisant les services Google

Tout le monde a un compte Gmail. Eh bien, avec ce compte, vous avez également accès à de nombreux services Google. Google Drive est une bonne plateforme de stockage cloud. Mais savez-vous que vous pouvez utiliser ce service pour copier du texte à partir d’images gratuitement ? Voici les étapes à suivre :

Ouvrez votre navigateur Web préféré sur votre PC Windows 11. Ouvrez maintenant le site Web de Google Drive et connectez-vous avec votre compte Google. Une fois connecté, ouvrez l’Explorateur de fichiers sur votre PC Windows. Recherchez l’image dont vous souhaitez copier le texte. Faites simplement glisser l’image depuis l’Explorateur de fichiers vers l’onglet Google Drive de votre navigateur. L’image sera maintenant téléchargée sur votre Google Drive.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’image et choisissez Ouvrir avec dans le menu contextuel. Sélectionnez Google Docs.

Le texte de l’image s’affiche maintenant dans Google Docs sur un nouvel onglet de votre navigateur Web.

Vous pouvez maintenant copier le texte à partir de Google Docs ou simplement enregistrer le fichier sur votre espace de stockage Google Drive.

Copiez du texte à partir d’images à l’aide de Microsoft OneNote

Beaucoup de personnes ont accès aux applications Microsoft Office comme Word, Excel, OneNote, et d’autres applications. Même si vous n’avez pas de Microsoft Office, vous pouvez utiliser l’application OneNote qui est disponible gratuitement via le Microsoft Store. Vous pouvez facilement utiliser cette application pour copier du texte à partir d’images gratuitement. Suivez ces étapes.

Si vous n’avez pas l’application OneNote, vous pouvez facilement la télécharger depuis le Microsoft Store. Une fois l’application téléchargée, vous devrez vous connecter avec votre compte Microsoft. Actuellement que vous êtes connecté, cliquez sur l’option Nouveau carnet. Avec la nouvelle page ouverte, cliquez sur l’onglet Insérer dans la barre de menus. Cliquez sur l’option Images. Parcourez maintenant et sélectionnez l’image dont vous souhaitez copier le texte.

Avec l’image importée dans OneNote, faites un clic droit sur l’image et choisissez Copier le texte de l’image.

Actuellement que le texte a été copié dans votre presse-papiers, vous pouvez ouvrir n’importe quel programme de documents texte comme Word, Notepad ou WordPad et coller le texte que vous avez copié à partir de l’image.

Enregistrez le fichier. Voici comment vous pouvez utiliser OneNote pour copier du texte à partir d’images facilement sur votre PC Windows 11.

Utilisez des extensions d’extraction de texte

Que vous utilisiez Google Chrome ou Microsoft Edge comme navigateur Web sur votre PC Windows 11, vous pouvez facilement utiliser le navigateur pour copier du texte à partir d’images. Voici comment vous pouvez le faire facilement.

Ouvrez Google Chrome ou Microsoft Edge sur votre PC Windows 11. Rendez-vous maintenant sur le Chrome Web Store sur votre navigateur. Sur le côté gauche, vous devriez voir une barre de recherche. Cliquez dessus et saisissez Text from image. Vous devriez maintenant voir deux extensions Text From Image. Choisissez simplement celle qui vous convient le mieux. Vérifiez les avis et voyez ce que les personnes en disent. Une fois que vous avez trouvé celle qui vous convient, cliquez sur le bouton bleu Obtenir. Le navigateur vous demandera si vous voulez ajouter l’extension. Cliquez sur le bouton Ajouter une extension. Votre navigateur Web dispose maintenant de l’extension Text from Image installée. Cliquez sur l’extension pour ouvrir la page de l’extension. Téléchargez l’image dont vous souhaitez copier le texte. Le texte sera copié et collé dans votre navigateur Web immédiatement.

Utilisez Microsoft PowerTools pour copier du texte à partir d’images

Microsoft dispose de son propre ensemble d’outils fonctionnels et supplémentaires pouvant être utilisés dans Windows 11. PowerTools est une excellente application gratuite qui vous permet d’utiliser facilement la fonction d’extraction de texte. Voyons comment vous pouvez l’obtenir.

Ouvrez le Microsoft Store sur votre PC Windows 11. Cliquez maintenant sur la barre de recherche en haut de l’application Store. Tapez PowerTools. Parmi les résultats de recherche, sélectionnez l’application Microsoft PowerTools. Une fois l’application installée, lancez-la et cliquez sur Text Extractor dans le volet de gauche de l’application.

Cliquez sur Ouvrir les paramètres à droite et Activez Text Extractor.

En dessous, vous pouvez configurer vos propres raccourcis clavier pour activer la fonction. Ouvrez l’image avec du texte et appuyez sur les touches de raccourci. Actuellement, sélectionnez le texte à l’aide des outils de rognage et le texte dans cette zone sera copié et vous pourrez le coller sur Docs, Word, Notepad, etc.

Utilisez un service en ligne

La dernière et dernière option pour vous, si vous ne souhaitez pas installer de programme, est d’utiliser les convertisseurs en ligne de Texte à partir d’Images. Il existe de nombreux convertisseurs de ce type disponibles. Tout ce que vous avez à faire est de lancer votre navigateur Web et de rechercher un bon convertisseur de Texte à partir de l’Image. Lorsque vous en trouvez un bon, il vous suffit de télécharger l’image et vous devriez pouvoir voir tout le texte copié à partir de l’image en quelques secondes seulement. Voici quelques extracteurs de texte à partir d’images en ligne.

Extracteur de texte Brandfolder

EditPad- Extracteur de texte

ImageToText

OCR2EDIT

Convertisseur en ligne- Image vers texte

Google Lens était également l’un des outils permettant d’extraire du texte à partir d’images. Mais cela ne fonctionne plus. Eh bien, cela pourrait être juste pour moi, donc faites un clic droit sur une image ouverte dans votre navigateur, puis sélectionnez Google Lens, si l’option est disponible. Une fois l’image ouverte via Google Lens, vous pouvez utiliser l’option Texte. Vous pouvez maintenant copier le texte de l’image et coller le texte copié à la destination souhaitée.

Conclusion

Cela conclut le guide sur la façon dont vous pouvez utiliser différentes solutions pour copier du texte à partir d’images sur votre PC Windows 11. La meilleure partie de tous ces outils est qu’ils sont simples et très faciles à utiliser. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une image lisible avec du texte. L’outil utilisera facilement la technologie OCR et affichera le texte de l’image pour que vous puissiez le copier et l’utiliser où vous le souhaitez.

