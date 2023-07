Pourquoi vous ne devriez jamais choisir un smartphone avec moins de 256 Go de stockage

Dans le monde en constante évolution des smartphones, la capacité de stockage joue un rôle essentiel dans l’amélioration de l’expérience utilisateur. Les jours où 64 Go de stockage étaient considérés comme suffisants sont révolus. Aujourd’hui, la norme pour la plupart des smartphones est de 128 Go. Cependant, bien que l’option de 128 Go puisse sembler un choix économique, elle pourrait conduire à une obsolescence prématurée de l’appareil. Dans cet article, nous explorons l’importance de choisir des smartphones avec un espace de stockage suffisant, en mettant particulièrement l’accent sur l’écosystème Android, tout en tenant compte de l’évolution des applications, de la montée en puissance du multimédia de haute qualité et des habitudes d’utilisation individuelles. Avec une emphase claire sur les implications pratiques, nous analysons pourquoi un minimum de 256 Go de stockage devient le choix sensé pour les utilisateurs de smartphones modernes.

Le rôle crucial d’un espace de stockage suffisant dans les smartphones modernes : une analyse complète

Le changement dans le paysage du stockage des smartphones

Il n’y a pas si longtemps, la plupart des smartphones étaient équipés de 64 Go de stockage. Bien que quelques modèles modestes aient toujours cette configuration, l’industrie a connu un changement significatif vers une capacité de stockage de base minimale de 128 Go. Malgré cette augmentation, il est essentiel de se demander si l’option de 128 Go est le choix le plus pratique pour les utilisateurs à long terme.

Les inconvénients du choix de la version de 128 Go

Choisir la version de 128 Go d’un smartphone peut sembler attrayant au premier abord en raison de l’aspect économique. Cependant, les utilisateurs ont souvent du mal à réaliser que cette décision peut accélérer la date d’expiration de l’appareil. Un smartphone rempli d’applications, de photos, de vidéos et d’autres données peut rapidement épuiser l’espace disponible. La lutte constante pour libérer de l’espace en supprimant des fichiers, en désinstallant des applications et en utilisant le stockage cloud peut avoir un impact sur la satisfaction de l’utilisateur.

Le dilemme d’iOS

Pour les adeptes d’Apple, le dilemme est amplifié par deux facteurs : iOS en tant que système d’exploitation préféré et les contraintes budgétaires. Les appareils d’Apple, qui ne disposent pas de fentes pour cartes SD pour un stockage extensible, offrent des options limitées pour augmenter la capacité de stockage. Les prix pratiqués par Cupertino pour des configurations de stockage supérieures peuvent être prohibitifs, ce qui pousse beaucoup de personnes à opter pour la version de 128 Go. Par conséquent, ils peuvent rencontrer des problèmes de stockage récurrents et une expérience utilisateur non optimale.

L’avantage Android

Dans l’écosystème Android, la situation n’est pas totalement différente de celle d’iOS. Les emplacements pour cartes SD se font de plus en plus rares, ce qui limite les options de stockage extensible. Par conséquent, les utilisateurs doivent être méticuleux dans la détermination de leurs besoins en matière de stockage, car une dépendance excessive aux solutions de stockage cloud peut entraîner une accumulation de coûts au fil du temps.

Fluctuations de prix et rentabilité

Malgré la similitude entre iOS et Android en termes de stockage extensible, les appareils Android ont un avantage en termes de fluctuations de prix et de rentabilité. Lorsque l’on compare les prix de vente recommandés des appareils Android et iOS, les premiers offrent généralement un meilleur communiqué qualité-prix avec des configurations de stockage supérieures. De plus, les utilisateurs d’Android bénéficient souvent de réductions plus fréquentes, ce qui en réalité un choix économiquement viable pour opter pour des options de stockage supérieures.

Comprendre l’espace de stockage disponible

Il est crucial de reconnaître que les capacités de stockage annoncées des smartphones ne se traduisent pas toujours par l’espace réellement disponible pour les utilisateurs. Les logiciels préinstallés, y compris les logiciels superflus, occupent une partie importante de l’espace de stockage. Par conséquent, pour ceux qui prévoient de conserver leurs appareils pendant une période prolongée, le choix de configurations de stockage supérieures devient un investissement judicieux.

Modèles d’utilisation individuels

La capacité de stockage idéale varie en fonction des modèles d’utilisation individuels. Alors que certains utilisateurs utilisent principalement leur smartphone pour des tâches de base telles que les appels et les messages, d’autres, comme les créateurs de contenu et les professionnels, s’appuient fortement sur leurs appareils pour diverses activités, notamment les réseaux sociaux, la gestion des e-mails, la photographie, le montage vidéo et les tâches liées au travail. Une analyse minutieuse des habitudes d’utilisation de chacun est essentielle pour déterminer la capacité de stockage appropriée.

Augmentation de la taille des applications et du contenu multimédia

La tendance générale dans le développement des applications indique une augmentation de la taille des applications. À mesure que les applications intègrent davantage de fonctionnalités et se concentrent sur l’esthétique visuelle, leur taille augmente naturellement. Par exemple, des applications populaires telles que WhatsApp et YouTube ont connu une croissance substantielle de leur taille au fil des ans. Par conséquent, les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lors de l’installation de telles applications pour éviter les problèmes de stockage à long terme.

L’évolution des appareils photo de smartphone

L’un des facteurs importants contribuant à une consommation de stockage accrue est l’amélioration des appareils photo de smartphone. Les appareils haut de gamme modernes disposent d’optiques et de technologies de caméra avancées, ce qui permet aux utilisateurs de capturer des photos et des vidéos époustouflantes. Cependant, ces fichiers multimédias de haute qualité demandent également plus d’espace de stockage, ce qui rend nécessaire la disponibilité d’une capacité de stockage adéquate.

Optimisation par communiqué à l’espace de stockage

Les développeurs travaillent continuellement sur des techniques d’optimisation pour garantir que les applications utilisent l’espace de stockage de manière efficace. Des technologies telles que HEVC/H.265 peuvent considérablement réduire la taille des fichiers vidéo sans compromettre la qualité. Cependant, des problèmes de compatibilité avec certaines plateformes peuvent nécessiter la conversion des vidéos vers des formats plus largement pris en charge, ce qui entraîne une utilisation accrue de l’espace de stockage.

Téléchargements de contenu hors ligne

Les utilisateurs qui préfèrent la consommation de contenu hors ligne, comme le téléchargement d’épisodes de plateformes de streaming telles que Netflix ou HBO, doivent tenir compte des importantes exigences de stockage. Le contenu téléchargé peut rapidement épuiser l’espace disponible sur le stockage, ce qui fait que choisir un smartphone de capacité supérieure est un choix pratique pour ces personnes.

Verdict

En conclusion, la décision de choisir un smartphone avec une capacité de stockage suffisante est cruciale pour garantir une expérience utilisateur fluide et satisfaisante. Alors que 128 Go peuvent suffire à certains utilisateurs, les utilisateurs avancés, les créateurs de contenu et ceux qui prévoient de conserver leurs appareils pendant une période prolongée bénéficieront considérablement d’un minimum de 256 Go. En évaluant soigneusement les besoins individuels, en tenant compte de l’augmentation de la taille des applications et du contenu multimédia, et en examinant les habitudes d’utilisation, les utilisateurs peuvent faire un choix éclairé qui correspond à leurs besoins et à leurs préférences d’utilisation. Un smartphone avec une capacité de stockage suffisante permet non seulement de gagner du temps et de l’argent à long terme, mais également de tirer le meilleur parti des capacités de l’appareil à l’ère numérique moderne.

Ne pas acheter un smartphone qui a ceci :

Les smartphones font partie intégrante de notre vie, mais tous les smartphones ne sont pas créés égaux. Certains smartphones ont des fonctionnalités qui sont non seulement inutiles, mais qui peuvent également nuire à votre vie privée et à votre sécurité. Voici certaines des choses à éviter lors de l’achat d’un smartphone :

Un bootloader verrouillé. Un bootloader verrouillé vous empêche d’installer un firmware personnalisé ou de rooter votre téléphone. Cela indique que vous serez bloqué avec le logiciel fourni par le fabricant, qui peut ne pas être le plus sécurisé ou à jour.

Un bootloader verrouillé vous empêche d’installer un firmware personnalisé ou de rooter votre téléphone. Cela indique que vous serez bloqué avec le logiciel fourni par le fabricant, qui peut ne pas être le plus sécurisé ou à jour. Une application intrusive pour la vie privée préinstallée. Certains smartphones sont fournis avec des applications qui suivent votre position, collectent vos données ou vous montrent même des publicités. Ces applications peuvent représenter un risque majeur pour la vie privée et la sécurité, il est donc important de vérifier quelles applications sont préinstallées avant d’acheter un téléphone.

Certains smartphones sont fournis avec des applications qui suivent votre position, collectent vos données ou vous montrent même des publicités. Ces applications peuvent représenter un risque majeur pour la vie privée et la sécurité, il est donc important de vérifier quelles applications sont préinstallées avant d’acheter un téléphone. Un système de sécurité faible. Certains smartphones ont des systèmes de sécurité faibles qui les rendent vulnérables aux piratages et aux logiciels malveillants. Recherchez un téléphone qui dispose d’un gestionnaire de mots de passe robuste, de chiffrement et d’autres fonctionnalités de sécurité.

Certains smartphones ont des systèmes de sécurité faibles qui les rendent vulnérables aux piratages et aux logiciels malveillants. Recherchez un téléphone qui dispose d’un gestionnaire de mots de passe robuste, de chiffrement et d’autres fonctionnalités de sécurité. Une petite batterie. Si vous utilisez beaucoup votre téléphone, vous voudrez un téléphone avec une batterie qui dure longtemps. Une petite batterie vous obligera à rester constamment branché sur un chargeur, ce qui peut être très contraignant.

Si vous utilisez beaucoup votre téléphone, vous voudrez un téléphone avec une batterie qui dure longtemps. Une petite batterie vous obligera à rester constamment branché sur un chargeur, ce qui peut être très contraignant. Un écran de mauvaise qualité. Si vous regardez beaucoup de vidéos ou jouez à des jeux sur votre téléphone, vous voudrez un téléphone avec un écran de haute qualité. Un écran de mauvaise qualité rendra votre expérience sur téléphone moins agréable.

Si vous regardez beaucoup de vidéos ou jouez à des jeux sur votre téléphone, vous voudrez un téléphone avec un écran de haute qualité. Un écran de mauvaise qualité rendra votre expérience sur téléphone moins agréable. Un appareil photo médiocre. Si vous prenez beaucoup de photos ou de vidéos avec votre téléphone, vous voudrez un téléphone avec un bon appareil photo. Un appareil photo de mauvaise qualité rendra vos photos et vidéos floues et granuleuses.

En plus de ces fonctionnalités spécifiques, il y a quelques autres choses à prendre en compte lors de l’achat d’un smartphone. Premièrement, pensez à votre budget. Les smartphones peuvent coûter de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers de dollars. Il est important de trouver un téléphone qui correspond à votre budget et à vos besoins.

Deuxièmement, réfléchissez à l’utilisation que vous ferez de votre téléphone. Si vous ne l’utilisez que pour des tâches de base comme les appels, les messages et la navigation sur Internet, vous n’avez pas besoin d’un téléphone haut de gamme. Cependant, si vous avez l’intention d’utiliser votre téléphone pour des tâches plus exigeantes comme le jeu ou le montage vidéo, vous aurez besoin d’un téléphone plus puissant.

Enfin, n’hésitez pas à faire des comparaisons. Il existe de nombreux smartphones différents sur le marché, il est donc important de comparer les prix et les fonctionnalités avant d’effectuer un achat. Vous pourriez trouver un excellent téléphone pour une fraction du prix d’un téléphone de marque.

En suivant ces conseils, vous pouvez éviter d’acheter un smartphone avec des fonctionnalités inutiles, nuisibles ou tout simplement agaçantes. Avec un peu de recherche, vous pouvez trouver le smartphone parfait pour vos besoins et votre budget.

Voici quelques conseils supplémentaires pour l’achat d’un smartphone :

Lisez les test. Avant d’acheter un smartphone, lisez les test des autres utilisateurs. Cela vous donnera une bonne idée des avantages et des inconvénients du téléphone.

Avant d’acheter un smartphone, lisez les test des autres utilisateurs. Cela vous donnera une bonne idée des avantages et des inconvénients du téléphone. Considérez le système d’exploitation. Il existe deux principaux systèmes d’exploitation pour les smartphones : Android et iOS. Chacun a ses propres forces et faiblesses, donc décidez lequel est fait pour vous.

Il existe deux principaux systèmes d’exploitation pour les smartphones : Android et iOS. Chacun a ses propres forces et faiblesses, donc décidez lequel est fait pour vous. Vérifiez la garantie. Assurez-vous que le smartphone que vous achetez a une bonne garantie. Cela vous protégera en cas de rupture ou de dysfonctionnement du téléphone.

Assurez-vous que le smartphone que vous achetez a une bonne garantie. Cela vous protégera en cas de rupture ou de dysfonctionnement du téléphone. Achetez auprès d’un revendeur réputé. Évitez d’acheter un smartphone auprès d’un vendeur tiers, car vous pourriez ne pas pouvoir obtenir de remboursement ou de garantie en cas de problème.

En suivant ces conseils, vous pouvez être sûr d’acheter un smartphone qui vous rendra heureux.

Les choses à prendre en compte lors de l’achat d’un smartphone

Les smartphones sont devenus une partie essentielle de notre vie. Nous les utilisons pour tout, que ce soit pour rester en contact avec nos amis et notre famille, naviguer sur Internet, consulter nos e-mails ou jouer à des jeux. Avec autant de smartphones différents sur le marché, il peut être difficile de savoir lequel convient le mieux à vos besoins.

Voici quelques-unes des choses les plus importantes à prendre en compte lors de l’achat d’un smartphone :

Système d’exploitation

La première chose à décider est le système d’exploitation que vous souhaitez. Il existe deux principales options : Android et iOS. Android est le système d’exploitation le plus populaire, utilisé par de nombreux fabricants. iOS est le système d’exploitation utilisé par les iPhones d’Apple.

Android et iOS ont tous deux leurs propres forces et faiblesses. Android est plus personnalisable, tandis que iOS est plus convivial. Android propose également une plus large gamme d’applications, tandis que les applications iOS sont généralement plus abouties.

Processeur

Le processeur est le cœur du smartphone et est responsable de l’exécution de toutes les applications et fonctionnalités. Plus le processeur est rapide, meilleures sont les performances du smartphone.

La plupart des smartphones actuels sont équipés de processeurs quad-core ou octa-core. Les processeurs quad-core sont généralement suffisants pour la plupart des personnes, mais si vous êtes un utilisateur intensif ou que vous prévoyez de jouer à des jeux gourmands en ressources graphiques, vous souhaiterez peut-être opter pour un processeur octa-core.

RAM

La RAM est la mémoire utilisée par le smartphone pour stocker les données en cours d’utilisation. Plus un smartphone dispose de RAM, plus il peut exécuter d’applications et de fonctionnalités en même temps.

La plupart des smartphones actuels sont équipés de 3 Go ou 4 Go de RAM. Si vous êtes un utilisateur intensif ou que vous prévoyez de faire beaucoup de multitâche, vous souhaiterez peut-être opter pour un smartphone avec 6 Go ou plus de RAM.

Écran

L’écran est l’une des fonctionnalités les plus importantes d’un smartphone. Vous le regarderez tout le temps, il est donc important d’avoir un écran confortable à regarder et offrant une bonne résolution.

La taille de l’écran est également importante. Si vous voulez un smartphone que vous pouvez facilement utiliser d’une seule main, vous voudrez en choisir un avec un écran plus petit. Si vous voulez un smartphone idéal pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux, vous voudrez en choisir un avec un écran plus grand.

Appareil photo

L’appareil photo est une autre fonctionnalité importante d’un smartphone. Si vous prenez beaucoup de photos ou de vidéos, vous voudrez un smartphone avec un bon appareil photo.

La plupart des smartphones d’aujourd’hui sont équipés d’appareils photo à double objectif. Le premier objectif est utilisé pour prendre des photos classiques, tandis que le deuxième objectif est utilisé pour prendre des photos en mode portrait avec des flous d’arrière-plan. Certains smartphones sont également dotés d’objectifs ultra grand-angle pour prendre des photos de paysages.

Autonomie de la batterie

L’autonomie de la batterie est un autre facteur important à prendre en compte. Vous ne voulez pas vous retrouver avec un smartphone qui se décharge avant la fin de la journée.

La plupart des smartphones actuels ont une bonne autonomie de batterie. Cependant, si vous êtes un utilisateur intensif ou que vous prévoyez d’utiliser votre smartphone pour jouer à des jeux ou regarder des vidéos, vous voudrez peut-être opter pour un smartphone avec une batterie plus grande.

Stockage

Le stockage est important pour stocker les applications, les photos, les vidéos et les autres fichiers. La plupart des smartphones actuels ont une capacité de stockage interne de 32 Go ou 64 Go. Si vous avez besoin de plus de stockage, vous pouvez généralement ajouter une carte microSD.

Autres fonctionnalités

Il y a plusieurs autres fonctionnalités à prendre en compte lors de l’achat d’un smartphone, telles que la résistance à l’eau, la recharge sans fil et le capteur d’empreintes digitales. Ces fonctionnalités ne sont pas indispensables, mais elles peuvent être agréables à avoir.

Prix

Enfin, vous devez tenir compte du prix du smartphone. Les prix des smartphones peuvent varier de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers de dollars. Il est donc important de fixer un budget avant de commencer vos achats afin de ne pas trop dépenser.

Ce ne sont là que quelques-unes des choses les plus importantes à prendre en compte lors de l’achat d’un smartphone. Il y a beaucoup d’autres facteurs à prendre en compte, mais ce sont les plus importants. En prenant le temps de tenir compte de ces facteurs, vous pouvez être sûr de trouver le smartphone parfait pour vos besoins.

Envisagez d’acheter un smartphone reconditionné

Les smartphones reconditionnés sont souvent beaucoup moins chers que les smartphones neufs, et ils sont généralement en bon état. Ce sont des téléphones qui ont été retournés au fabricant ou à un revendeur pour une raison quelconque, comme un défaut mineur ou un changement de test du client. Les téléphones sont ensuite réparés ou remis en état et revendus à un prix inférieur.

Il y a plusieurs avantages à l’achat d’un smartphone reconditionné. Premièrement, ils sont beaucoup moins chers que les smartphones neufs. Deuxièmement, ils sont souvent indiscernables des smartphones neufs. Troisièmement, ils sont toujours couverts par la garantie du fabricant.

Bien sûr, il y a aussi quelques inconvénients à l’achat d’un smartphone reconditionné. Premièrement, vous ne pourrez peut-être pas obtenir le dernier modèle. Deuxièmement, le téléphone peut présenter quelques défauts cosmétiques mineurs. Troisièmement, le téléphone peut ne pas avoir la même autonomie de batterie qu’un téléphone neuf.

Dans l’ensemble, les smartphones reconditionnés peuvent être un excellent moyen d’économiser de l’argent sur un smartphone sans sacrifier la qualité. Cependant, il est important de faire vos recherches et de vous assurer que vous achetez auprès d’un revendeur réputé.

D’autres facteurs à prendre en compte

En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, il y a quelques autres choses à prendre en compte lors de l’achat d’un smartphone. Il s’agit notamment de :

La taille et le poids du smartphone.

Le type de réseau pris en charge par le smartphone.

La disponibilité des applications et des accessoires.

La durabilité du smartphone.

L’impact environnemental du smartphone.

Conclusion

Acheter un smartphone peut être une tâche intimidante, mais ce n’est pas une obligation. En prenant le temps de considérer vos besoins et de faire vos recherches, vous pouvez être sûr de trouver le smartphone parfait pour vous. Avec un peu de recherche et de planification, vous pouvez trouver le smartphone parfait pour vos besoins et votre budget.

