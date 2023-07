Le CTO de Meta nie l’annulation de la série Quest Pro

Meta, la société mère d’Oculus, a récemment fait parler d’elle en raison de rumeurs selon lesquelles elle aurait annulé la série de casques de réalité virtuelle Quest Pro. Il y a quelques jours, The Information, un média, a rapporté que Meta avait arrêté la production du Quest Pro. Le rapport affirme également que la société a annulé les plans pour de futurs matériels XR de la série « Pro ». Cependant, le directeur technique de Meta, Andrew Bosworth, a démenti cette déclaration, en disant « Ne croyez pas tout ce que vous voyez ».

Comment la rumeur a commencé

Les rumeurs sur l’annulation de la série Quest Pro ont commencé lorsque l’on a affirmé que Meta avait arrêté la production du casque VR/AR professionnel et cessé de travailler sur le Quest Pro 2. Cela a été rapporté par plusieurs sites web, dont zdnet et mixed-news. Le rapport affirme également que Meta continuerait à vendre le Quest Pro tant qu’il y aurait suffisamment de stock. Cependant, Bosworth a réfuté ces affirmations, en déclarant que les personnes ne devraient pas croire tout ce qu’ils voient. Bosworth a déclaré :

« J’explique ça chaque année. Il n’y a pas de casque Quest Pro 2 tant que nous n’avons pas décidé d’en avoir un. Je veux dire, il y a beaucoup de prototypes de casques, beaucoup, qui sont développés en parallèle. Certains nous dirons : ‘Ce n’est pas bien’, et nous fermerons le projet. Certains nous dirons : ‘C’est bien’, et nous accélérerons le développement. Ce que vous devez comprendre, c’est que tant qu’il n’est pas officiellement lancé, il n’y a pas de nom. Donc, il peut y avoir un Quest Pro 2, et il peut ne pas y en avoir. Ne croyez pas ce que vous lisez sur ce qui est arrêté ou commencé, souvent cela vient de quelqu’un qui n’est pas content d’avoir vu son projet particulier tué alors que d’autres projets ne l’ont pas été. »

Bosworth a également suggéré que le faux rapport provenait probablement d’un employé mécontent que son projet ait été supprimé.

Série Quest Pro

Quest Pro est un casque de réalité mixte à 1000 $ lancé par Meta, principalement destiné aux professionnels, offrant une expérience de réalité virtuelle haute performance et haute résolution. Disponible en octobre 2022, le produit était initialement vendu 1500 $, mais son prix a été réduit de 500 $ quelques mois plus tard. Pendant ce temps, le Quest 2, un casque de réalité virtuelle grand public, a connu plusieurs changements de prix, allant de 300 $ à 400 $.

Pourtant, selon ITHome, le Quest Pro n’a pas bien démarré dès le départ. Le produit n’a jamais clairement défini son existence, et la société l’a vaguement positionné comme une station de travail pour les professionnels. En réalité, le Quest Pro est plus un kit de développement pour les studios cherchant à créer des applications grand public pour le Quest 3 moins cher (sortie prévue à l’automne 2023 pour 500 $). Pendant ce temps, les utilisateurs du Quest Pro ont signalé de nombreux problèmes d’utilisation depuis son lancement, ce qui lui donne l’impression d’être moins prêt pour le marché que ce que la société espérait.

Malgré les rumeurs, il semble que Meta soit toujours engagée dans le développement de la série Quest Pro. Bosworth a déclaré que l’entreprise travaillait sur plusieurs prototypes de casques, ce qui indique qu’elle explore toujours différentes options pour la gamme Quest Pro.

Conclusion

Le CTO de Meta, Andrew Bosworth, a démenti les affirmations selon lesquelles la série Quest Pro aurait été annulée. Il a déclaré que le Quest Pro est toujours en développement et que l’entreprise travaille sur plusieurs prototypes de casques. Bosworth a également conseillé aux personnes de ne pas croire tout ce qu’ils voient. De ses paroles, il est clair que la nouvelle selon laquelle Meta aurait annulé la série de casques VR Quest Pro est fausse et devrait être ignorée. Cependant, il reste à voir ce que l’avenir réserve à la gamme Quest Pro. Mais pour l’instant, il semble que Meta soit toujours engagée dans le développement de casques VR haut de gamme pour les professionnels et les amateurs. Nous suivrons de près le développement de la série Quest Pro. Comme d’habitude, nous vous tiendrons informés dès qu’il y aura des informations officielles et authentiques concernant la série.

