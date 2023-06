Comment ouvrir n’importe quelle application à l’aide de la touche latérale sur les téléphones Samsung Galaxy

Les téléphones Android sont généralement dotés d’un nombre limité de boutons et la plupart d’entre eux ne sont pas modifiables, à moins que vous ne suiviez des solutions non officielles. Cependant, sur les téléphones Samsung Galaxy, la touche latérale peut être modifiée. Par défaut, elle est affectée à l’ouverture de Bixby (en cas de pression prolongée), mais elle peut également être modifiée pour fonctionner comme une touche d’alimentation, comme sur les téléphones d’autres équipementiers.

La touche latérale des téléphones Samsung peut également être utilisée pour ouvrir des applications, mais d’une manière différente de la fonction d’appui prolongé. Si vous êtes curieux de savoir comment procéder, découvrez le guide pour ouvrir des applications à l’aide de la touche latérale sur les téléphones Samsung.

One UI est sans doute l’un des meilleurs choix que Samsung ait jamais fait. Depuis sa sortie il y a quelques années, Samsung n’a cessé d’améliorer l’interface One UI, la rendant plus riche en fonctionnalités et incorporant presque toutes les fonctions essentielles.

La possibilité de personnaliser les boutons pour des tâches allant au-delà des fonctions qui leur sont attribuées par défaut est l’une des caractéristiques qui distinguent les téléphones Samsung. Bien sûr, il existe de nombreuses alternatives pour personnaliser les boutons à votre guise sur d’autres appareils, mais cette possibilité est officiellement disponible sur les téléphones Samsung, du moins pour le bouton latéral.

Ouvrez n’importe quelle application avec la touche latérale sur Samsung

Étant donné l’abondance des fonctionnalités, il est possible que vous ne connaissiez pas cette fonction particulière. Cependant, après avoir lu ce guide, vous disposerez de toutes les informations nécessaires à ce sujet. Si vous aimez explorer les fonctions de votre téléphone, vous connaissez peut-être déjà cette fonction. Il est assez facile d’assigner des tâches spécifiques à la touche latérale. Vous pouvez facilement la configurer pour lancer Bixby ou accéder aux options d’alimentation d’une simple pression. Mais les options s’élargissent lorsqu’il s’agit d’appuyer deux fois sur le bouton d’alimentation.

Une double pression sur la touche latérale permet d’effectuer davantage de tâches, comme le lancement de l’appareil photo, de Samsung Wallet ou de toute autre application spécifique. Si vous souhaitez ouvrir une application particulière en appuyant deux fois sur la touche latérale, procédez comme suit.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre Samsung Galaxy. Faites défiler vers le bas et cherchez les fonctions avancées, ouvrez-les.

Vous trouverez ici un grand nombre d’options, appuyez sur la touche latérale pour ouvrir ses options.

Sous la touche latérale, vous verrez Double appui, et Appuyer et maintenir. Par défaut, la double pression est désactivée, activez-la en mettant le Switch sur On.

Une fois que vous avez fait cela, sélectionnez la troisième option qui est Ouvrir l’application. Appuyez sur l’icône en forme d’engrenage à côté de Ouvrir l’application et sélectionnez une application particulière.

Désormais, lorsque vous appuyez deux fois sur la touche latérale, l’application que vous avez sélectionnée s’ouvre.

Vous pouvez sélectionner n’importe quelle application installée sur votre appareil et l’ouvrir à l’aide du raccourci de double pression sur la touche latérale. Cela s’avère pratique lorsque vous ouvrez fréquemment une application, car vous pouvez gagner du temps en lançant rapidement l’application.

C’est assez simple, non ? C’est tout ce que vous avez à faire pour sélectionner une application à déclencher lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton latéral. Cette fonction est-elle celle que vous utiliserez le plus souvent ? Faites-nous part de votre avis sur la personnalisation de la touche latérale.

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.