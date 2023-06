Android est plus facile à utiliser qu’iOS – nouvelle affirmation d’une étude : vrai ou faux ?

Pendant des années, le débat sur le meilleur système d’exploitation mobile, Android ou iOS, a fait rage. Bien que les deux aient leurs forces et leurs faiblesses, une nouvelle étude a révélé qu’Android est beaucoup plus intuitif qu’iOS. L’étude, menée par GreenSmartphones, a analysé les problèmes courants des utilisateurs pour déterminer quel système d’exploitation était le plus facile à utiliser. Il a constaté qu’Android était 58% plus facile à utiliser qu’iOS. Source de l’étude est greensmartphones.com et l’analyse a été menée par Tom of Green Smartphones. Veuillez noter que l’étude ne précise pas quel système est le meilleur, elle ne parle que de celui qui est le plus facile à utiliser. Examinons maintenant certains des détails de l’étude ainsi que son résultat global.

Méthodologie

La méthode utilisée dans cette étude consiste à analyser les problèmes courants des utilisateurs. Il s’agit de problèmes tels que la configuration de comptes de messagerie, le transfert de fichiers et la personnalisation des paramètres. Les participants ont été invités à effectuer ces tâches sur des appareils Android et iOS, et leurs expériences ont été enregistrées.

L’étude a également utilisé le volume de recherche Google aux États-Unis pour chaque tâche répertoriée. Pour son analyse, la société a utilisé la moyenne mensuelle du volume de recherche au cours des 12 derniers mois. Pour certaines tâches, il a utilisé différents types de mots-clés de recherche, mais également le même format pour les appareils Apple et Android. Pour examiner la fréquence à laquelle les utilisateurs de chaque système d’exploitation recherchent de l’aide pour faire une capture d’écran, il a utilisé les termes « comment faire une capture d’écran sur Android » et « comment faire une capture d’écran sur iPhone ».

L’étude a également augmenté manuellement les données liées à Android afin de tenir compte de la possibilité que les utilisateurs d’Android recherchent de l’aide pour leur type particulier d’appareil plutôt que d’utiliser le terme « Android ». En analysant le volume de recherche pour d’autres mots-clés comme « comment faire une capture d’écran sur les téléphones Samsung » et « comment faire une capture d’écran sur Google pixel ». Avec ces requêtes, l’étude a pu obtenir des résultats assez précis.

Taille de l’exemplaire et données démographiques

La taille totale de l’exemplaire utilisé pour l’étude est d’environ 584 000 avec 226 000 requêtes mensuelles sur Android et 358 000 requêtes sur iOS. En termes de démographie, l’étude a pris en compte les recherches Google effectuées par les utilisateurs d’Android et d’iOS aux États-Unis.

Requêtes d’étude

L’étude a utilisé des requêtes sur Android et iOS pour parvenir à une conclusion. Les requêtes sont

Comment prendre une capture d’écran

Comment faire un enregistrement d’écran

Comment bloquer un numéro

Comment réinitialiser les paramètres d’usine

Comment enregistrer un appel téléphonique

Comment bloquer la configuration de la messagerie vocale

Comment partager la position

Comment scanner un code QR

Comment supprimer une application

Comment envoyer des photos à un ordinateur

Comment effectuer une mise à jour de l’appareil

Comment effectuer une sauvegarde de périphérique

À partir du tableau d’étude, davantage d’utilisateurs d’Android ont demandé comment prendre une capture d’écran. Cependant, c’est la seule requête que plus d’utilisateurs d’Android ont posée. Les requêtes restantes avaient plus d’utilisateurs iOS qu’Android.

Pourquoi Android est-il plus facile à utiliser qu’iOS ?

Fonctionnalités intuitives d’Android

Le terme « intuitif » fait simplement référence à la facilité de compréhension ou à la simplicité et il a été mesuré en prenant note des questions que les utilisateurs des deux systèmes posent souvent. L’étude a révélé que les fonctionnalités intuitives d’Android étaient l’une des principales raisons pour lesquelles il était plus facile à utiliser qu’iOS. Par exemple, le système de notification d’Android est plus convivial que celui d’iOS. Les notifications d’Android sont regroupées par application, ce qui permet de voir plus facilement quelles notifications sont liées à quelle application. En revanche, les notifications d’iOS ne sont pas regroupées par application, ce qui rend plus difficile de voir quelles notifications sont liées à quelle application. Une autre fonctionnalité qui rend Android plus intuitif est son bouton de retour. Le bouton de retour est un incontournable des appareils Android et facilite la navigation entre les applications et les écrans. En revanche, le bouton de retour d’iOS n’est pas toujours présent, ce qui rend plus difficile la navigation entre les applications et les écrans.

Personnalisation

Une autre raison pour laquelle Android est plus facile à utiliser qu’iOS est la personnalisation. Android permet aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils d’une manière qu’iOS ne fait pas. Par exemple, les utilisateurs d’Android peuvent modifier la disposition de leur écran d’accueil, ajouter des widgets et modifier leurs applications par défaut. En revanche, les utilisateurs d’iOS sont limités dans leurs options de personnalisation.

Voici quelques détails sur la façon dont Android est plus personnalisable qu’iOS :

Plateforme open source : Android est une plate-forme open source, ce qui indique qu’elle peut être utilisée sur des appareils de différents fabricants, tels que Samsung, Sony, Xiaomi, etc. Cela permet plus de diversité et d’options lors du choix d’un appareil Android.

: Android est une plate-forme open source, ce qui indique qu’elle peut être utilisée sur des appareils de différents fabricants, tels que Samsung, Sony, Xiaomi, etc. Cela permet plus de diversité et d’options lors du choix d’un appareil Android. Plus de liberté : Android offre plus de liberté et d’options de personnalisation qu’iOS. Vous pouvez personnaliser presque tout sur votre appareil Android, de l’apparence de votre écran d’accueil à la façon dont vous interagissez avec votre téléphone.

: Android offre plus de liberté et d’options de personnalisation qu’iOS. Vous pouvez personnaliser presque tout sur votre appareil Android, de l’apparence de votre écran d’accueil à la façon dont vous interagissez avec votre téléphone. Thèmes : Il est beaucoup plus facile d’obtenir un look propre et uniforme sur un Android que sur un iPhone. Un thème peut être installé en un seul clic, et il change généralement tout, de votre fond d’écran à l’écran de verrouillage, aux couleurs d’accentuation et aux icônes d’application.

: Il est beaucoup plus facile d’obtenir un look propre et uniforme sur un Android que sur un iPhone. Un thème peut être installé en un seul clic, et il change généralement tout, de votre fond d’écran à l’écran de verrouillage, aux couleurs d’accentuation et aux icônes d’application. Widget : Les téléphones Android ont toujours été en mesure d’afficher des widgets tels que des boîtes de calendrier et des icônes météo, tandis que les iPhones n’ont obtenu cette capacité qu’en 2020 avec l’introduction d’iOS 14.

: Les téléphones Android ont toujours été en mesure d’afficher des widgets tels que des boîtes de calendrier et des icônes météo, tandis que les iPhones n’ont obtenu cette capacité qu’en 2020 avec l’introduction d’iOS 14. La flexibilité: De l’écran d’accueil à l’écran de verrouillage, des applications par défaut au tiroir d’applications, vous avez plus de flexibilité avec Android.

Une étude récente du New York Times tout en reconnaissant les avantages et les inconvénients des deux systèmes a noté la facilité d’utilisation d’Android. Le rapport indique : « Avec les téléphones Android, vous pouvez généralement trouver exactement le hardware dont vous avez besoin ; avec les appareils iOS, les choix d’Apple sont vos seuls choix ». Cependant, l’étude a également déclaré qu’en fin de compte, cela se résume à des choix individuels.

Contre argument

Il existe des centaines de millions d’utilisateurs d’Android et d’iOS dans le monde et ces utilisateurs ont leur opinion sur les systèmes mobiles. Il y a eu plusieurs retours qui vérifient la comparaison entre Android et iOS. Alors que le système Android a ses avantages, le système iOS aussi. Plusieurs personnes considèrent iOS comme plus facile et voici quelques-unes des raisons

Moins d’applications préinstallées: Les iPhones ont moins d’applications préinstallées par rapport à Android, ce qui permet à l’appareil de mieux fonctionner. De plus, les utilisateurs peuvent supprimer certaines applications préinstallées sur les iPhones pour améliorer leur expérience Interface conviviale: Malgré la croyance populaire selon laquelle les androïdes sont faciles à utiliser, les iPhones sont bien meilleurs lorsqu’il s’agit de fidéliser et d’attirer les clients, car l’aspect et la convivialité d’iOS sont plus simples et plus intuitifs. Il ajoute de la simplicité à l’interface utilisateur, ce qui rend les utilisateurs habituels de l’interface Meilleure intégration hardware et logicielle: Apple a montré comment le logiciel et le hardware se complètent avec les récentes versions d’iPhone. Apple a également travaillé de manière transparente sur d’autres gadgets tels que les Mac, Apple Watch et Apple TV. Il fournit non seulement un appareil ; il fournit un écosystème fermé où les logiciels et le hardware sont conçus pour fonctionner au mieux Mises à jour en temps opportun: les appareils iOS reçoivent des mises à jour en temps opportun, ce qui indique que les utilisateurs peuvent profiter des nouvelles fonctionnalités et des correctifs de sécurité dès qu’ils sont disponibles. Ce n’est pas toujours le cas avec les appareils Android, car les mises à jour peuvent être retardées ou ne pas être disponibles du tout selon l’appareil et le fabricant. Absence de bloatware: les appareils iOS ne sont pas fournis avec des bagages supplémentaires, ce qui indique que les utilisateurs n’ont pas à gérer des applications préinstallées dont ils n’ont pas besoin ou qu’ils ne veulent pas Facteur écosystémique: L’iPhone fonctionne de manière transparente avec d’autres gadgets Apple, y compris les Mac, l’Apple Watch et l’Apple TV. Cela crée un facteur d’écosystème qui permet aux utilisateurs de basculer plus facilement entre les appareils et de profiter d’une expérience plus intégrée

Derniers mots

Selon Greensmartphones, il y a environ 226 000 recherches mensuelles d’utilisateurs d’Android à la recherche de tâches de niveau basique à intermédiaire sur Android. Cependant, sur iOS, environ 358 000 utilisateurs demandent la même chose sur iOS. Il s’agit d’une différence de 58,41 %. L’étude menée par GreenSmartphones a révélé qu’Android est beaucoup plus intuitif qu’iOS. Les fonctionnalités intuitives d’Android, telles que son système de notification et son bouton de retour, le rendent plus facile à utiliser qu’iOS. De plus, les options de personnalisation d’Android donnent aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs appareils. Bien que les deux systèmes d’exploitation aient leurs forces et leurs faiblesses, cette étude prouve qu’Android est l’option la plus conviviale.

Cette étude n’est pas un débat entre Android et iOS et n’a pas l’intention de discuter du meilleur système. Il ne traite que du système le plus facile à utiliser, ce qui n’indique pas nécessairement que le système est meilleur. Les résultats de l’étude suggèrent que les utilisateurs d’iOS trouvent plus facile de prendre des captures d’écran avec leur téléphone. Cependant, les utilisateurs d’Android trouvent plus facile d’effectuer d’autres tâches telles que le blocage d’un numéro et la réinitialisation d’usine.

