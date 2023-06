Comment Apple aimerait lier l’iPhone 15 à Vision Pro

Apple a fait des progrès significatifs dans le monde de la technologie au fil des ans, et son prochain casque de réalité mixte, le Vision Pro, ne fait pas exception. Le lancement du casque est prévu pour début 2024. Et promet d’offrir aux utilisateurs une expérience transparente en s’intégrant à l’iPhone 15. Ming-Chi Kuo, un analyste technique, a révélé quelques détails sur l’iPhone 15 qui suggèrent qu’il s’agira d’une mise à niveau importante. de son prédécesseur.

Le plan d’Apple pour intégrer l’iPhone 15 à Vision Pro : une expérience de réalité mixte fluide

L’un des changements majeurs apportés à l’iPhone 15 sera la puce UWB. La puce U1 actuelle, qui a été introduite dans l’iPhone 11, sera remplacée par la puce U2. Il offrira de meilleures performances à courte portée et une consommation d’énergie réduite. La puce U2 utilisera la norme de connexion sans fil UWB. Il permet aux utilisateurs de localiser des objets, tels que des clés avec un AirTag.

La puce UWB de l’iPhone 15 permettra un suivi de localisation plus rapide et plus précis. Cette fonctionnalité sera cruciale pour l’intégration de l’iPhone 15 avec le casque Vision Pro. Comme cela permettra aux utilisateurs de naviguer de manière transparente entre les deux appareils. Il permettra également de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de retrouver des objets perdus à l’aide de Vision Pro.

En plus de la puce UWB, l’iPhone 16 devrait passer au Wi-Fi 7, une nouvelle norme de connexion Wi-Fi. Cette mise à niveau permettra à davantage de produits Apple de fonctionner sur le même réseau sans fil, offrant une meilleure expérience de l’écosystème. Ces changements devraient également offrir un transfert de fichiers plus rapide, moins de latence dans la réception des notifications de l’iPhone directement dans le Vision Pro, et une plus grande fluidité dans l’affichage de l’écran du smartphone sur le casque.

Ainsi, pour Apple, l’enjeu est d’intégrer la Vision Pro dans son écosystème. C’est un facteur clé du succès du casque. Ming-Chi Kuo pense qu’une intégration transparente avec d’autres produits matériels Apple est essentielle au succès du Vision Pro. Pour y parvenir, Apple utilisera probablement son système d’exploitation visionOS pour offrir des connexions rapides avec les AirPods, AirDrop et HomePod, entre autres produits.

iPhone 15 d’Apple : connectivité et intégration améliorées avec Vision Pro

Le système d’exploitation visionOS d’Apple jouera un rôle crucial dans l’intégration du Vision Pro avec l’iPhone 15 et d’autres produits matériels Apple. Le système d’exploitation permettra une connectivité transparente entre les appareils, permettant aux utilisateurs de basculer entre eux sans effort. Il permettra également de nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de contrôler l’iPhone 15 à l’aide du Vision Pro, et vice versa.

Ainsi, le succès du Vision Pro dépendra largement de la capacité d’Apple à l’intégrer dans son écosystème. En offrant aux utilisateurs une expérience fluide entre le casque et l’iPhone 15, Apple pourra créer un nouveau marché pour les casques de réalité mixte, tout comme il l’a fait avec les écouteurs sans fil et les smartphones.

De plus, les mises à niveau de l’iPhone 15 et 16 profiteront aux utilisateurs de Vision Pro. Les casques de réalité mixte seront plus accessibles à tous. Apple planifie à l’avance le succès du Vision Pro. Le casque sera lancé en 2024. Apple l’intègre à l’iPhone 15 et à d’autres produits Apple. Un nouveau marché pour les casques de réalité mixte sera disponible. L’interaction technologique sera révolutionnée.

Voici quelques-uns des avantages potentiels de l’intégration de l’iPhone 15 et du Vision Pro :

Transfert de fichiers plus rapide entre l’iPhone et le Vision Pro

Moins de latence lors de la réception des notifications de l’iPhone sur le Vision Pro

Plus grande fluidité dans l’affichage de l’écran de l’iPhone sur le Vision Pro

Expérience de jeu améliorée sur le Vision Pro

Fonctionnalités de productivité améliorées sur le Vision Pro

Des expériences plus immersives et interactives pour les utilisateurs

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine