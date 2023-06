La station de radio présente un DJ AI et les personnes ne sont pas contents

Une patate chaude : Il semble que le type d’emplois qui risquent d’être perdus au profit de l’IA inclut également le métier improbable de DJ radio. Une station de radio de Portland diffuse désormais une intelligence artificielle pendant cinq heures par jour, lisant des scripts générés basés sur les nouvelles tendances et interagissant même avec les auditeurs. Sans surprise, il n’a pas été bien accueilli par tout le monde.

KBFF, Live 95.5 a diffusé AI Ashely la semaine dernière, ce qui en fait la première station de radio au monde avec un DJ AI, selon la société. Le système, qui diffusera entre 10 h et 15 h, est une version clonée de l’animatrice de midi Ashley Elzinga – sa voix est une réplique presque exacte du vrai DJ.

TechCrunch écrit que AI Ashley est alimenté par RadioGPT de Futuri Media, un outil qui utilise le grand modèle de langage GPT-4 d’OpenAI pour générer un script basé sur les nouvelles de 250 000 points de vente numériques et plateformes de médias sociaux qu’il lit d’une voix synthétique.

Nous sommes entrés dans l’histoire en tant que première station de radio au monde avec un DJ AI ! Notre animatrice de midi, Ashley, est devenue l’IA Ashley ! Nous avons hâte que vous rencontriez Ashley, le premier DJ au monde doté d’une intelligence artificielle. Quant à l’intelligence de nos autres DJ’s… nous garderons cela pour un autre article 😉 pic.twitter.com/CtlMhYU0IO – En direct 95,5 (@live955) 13 juin 2023

La première question que les personnes se sont posée est de savoir si l’humaine Ashley perd son emploi au profit d’une version IA d’elle-même. La station de radio a déclaré qu’elle ne remplaçait pas complètement « l’Ashley traditionnelle », bien que cela ne semble toujours pas trop rassurant pour les autres DJ.

« C’est une situation hybride où nous aurons Ashley traditionnel pendant certains segments, et nous aurons Ashley IA pendant d’autres segments », a déclaré Phil Becker, Alpha Media EVP of Content, à TechCrunch. « Dans un cas où AI Ashley diffuserait, l’Ashley traditionnelle pourrait faire quelque chose dans la communauté, gérer des publications sociales ou travailler sur des actifs numériques ou les autres éléments qui accompagnent le travail. »

La vraie Ashley a tweeté quelques clips de l’IA parlant et interagissant avec un auditeur qui a remporté un concours. Ce dernier exemple est aussi impressionnant qu’inquiétant, d’autant plus qu’Alpha Media possède plus de 200 stations de radio à travers les États-Unis.

La baisse du nombre d’auditeurs et la hausse des coûts ont poussé les stations de radio à licencier et à se tourner vers des technologies telles que l’IA. Becker a souligné qu’Alpha Media n’utilisait pas AI Ashley pour réduire les coûts – le vrai salaire d’Ashley ne changeait pas.

Malgré toute la tournure mise sur AI Ashley, il est difficile de trouver des commentaires positifs de la part du public. Le danger le plus évident d’un point de vue technique est que l’IA hallucine et lit de fausses informations, bien que Becker affirme qu’il y aura des modérateurs humains qui examineront et modifieront le contenu avant qu’il ne soit lu à l’antenne.

Je comprends pourquoi une entreprise voudrait remplacer un humain à qui elle paie un salaire avec une IA qu’elle ne fait pas, mais pourquoi n’importe quel auditeur préférerait-il cela pour littéralement n’importe quelle raison? De vrais DJ ou rien. – crétin local (@meh_just_a_guy) 13 juin 2023

Ensuite, il y a le fait que cela ressemble à une autre industrie dans laquelle l’IA va remplacer les humains. « Vous avez totalement manqué de respect à la profession de la radio. Vous avez marqué l’histoire pour toutes les mauvaises raisons », a écrit le DJ Gene Valaitis. Il existe de nombreux autres tweets notant les pertes d’emplois probables et comment cela pourrait nuire davantage à la popularité décroissante de la radio.



