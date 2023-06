Microsoft admet qu’une cyberattaque a perturbé les services Microsoft 365

Le 5 juin 2023, Microsoft 365 a subi une cyberattaque qui a perturbé ses services, notamment Outlook et sa plateforme cloud. L’attaque était une attaque par déni de service (DoS), qui est un type de cyberattaque qui inonde un réseau ou un serveur de trafic pour le rendre indisponible pour les utilisateurs. Downdetector.com a repéré l’interruption. Son rapport révèle que Microsoft 365, y compris Word et Excel, a soudainement connu un problème de temps d’arrêt à grande échelle. Il affirme également qu’au moins 15 000 services d’utilisateurs tels que le courrier électronique étaient en panne. De plus, l’événement a duré plus de deux heures et le lendemain matin, cela s’est répété brièvement. Microsoft a maintenant officiellement confirmé que les perturbations ont été causées par des cyberattaques.

La société a déclaré que la panne affectant certains de ses services au début du mois avait été causée par une cyberattaque. Cependant, il affirme également qu’il n’a trouvé aucune trace de vol de données d’utilisateurs. Microsoft a également déclaré avoir lancé une enquête et commencé à suivre la campagne DDoS lancée par l’acteur de la menace Storm-1359. La société a écrit dans un article de blog

« À partir de début juin 2023, Microsoft a observé une augmentation du trafic vers certains services, entraînant une indisponibilité temporaire du service »,

La cyberattaque

La cyberattaque sur Microsoft 365 est une attaque DoS et la cible est sa plate-forme cloud et les applications de messagerie Outlook. De plus, l’attaque a eu de graves répercussions, avec plus de 15 000 pannes. Microsoft a confirmé que les perturbations avaient été causées par des cyberattaques. La société affirme également qu’elle enquête sur la question. Selon Quartz, un groupe ayant des liens avec la Russie, Anonymous Sudan revendique la responsabilité de l’attaque.

Derniers mots

Microsoft 365 a fait face à une cyberattaque le 5 juin 2023, qui a modifié ses services, notamment Outlook et sa plateforme cloud. L’attaque était une attaque DoS qui a inondé le réseau de trafic pour le rendre accessible aux utilisateurs. Un groupe qui a des liens avec la Russie appelé Anonymous Sudan affirme avoir joué un rôle dans l’attaque. Microsoft a confirmé que les perturbations avaient été causées par des cyberattaques et qu’il examinait le problème. Cependant, il n’est pas surprenant que Microsoft 365 ait été la cible. Il compte des centaines de millions d’utilisateurs, ce qui en fait une cible pour les attaquants.

