Un guide pour choisir le meilleur ordinateur Apple Mac en 2023

Le monde des ordinateurs Apple a subi une transformation importante, en particulier avec l’introduction des processeurs révolutionnaires M1. Avec une gamme d’options disponibles, y compris MacBook, iMac et Mac Studio, il peut être difficile de déterminer le meilleur choix pour vos besoins. Dans cet article, nous allons explorer l’évolution de la gamme Apple, nous plonger dans les capacités impressionnantes des processeurs de la série M et donner un aperçu des ordinateurs Apple Mac les plus remarquables disponibles en 2023.

L’arrivée des processeurs M1 et leur impact sur les MacBook

Les MacBook d’Apple sont depuis longtemps reconnus comme des ordinateurs portables de premier plan sur le marché. Cependant, une véritable révolution a eu lieu en 2020 avec l’introduction des processeurs M1. Après 15 ans d’utilisation des processeurs Intel, Apple a pris la décision stratégique de s’aventurer dans une nouvelle ère. Adoptant la notion d’autonomie, Apple a commencé à produire en interne ses propres processeurs, dérivés de ceux développés pour les iPhones.

Les processeurs M1 ont immédiatement attiré l’attention avec leurs performances impressionnantes et leur efficacité énergétique. Fournissant une puissance remarquable tout en consommant un minimum d’énergie, ces puces sont devenues la base des itérations suivantes. Après le M1, Apple a présenté la puce M2 et fait allusion au prochain M3. Ces processeurs de pointe sont désormais utilisés sur toute la gamme MacBook, allant du MacBook Air léger au puissant MacBook Pro 16.

En 2023, la gamme MacBook a évolué, avec une gamme un peu plus complexe. Deux modèles de MacBook Air sont désormais disponibles : une déclinaison 13 pouces et une toute nouvelle édition 15 pouces. La série MacBook Pro offre encore plus de choix, notamment le MacBook Pro 13 avec la puce M2, le Pro 14 disponible dans les déclinaisons M2 Pro et Pro Max, et le MacBook Pro 16 phare avec les options M2 Pro ou Pro Max.

Explorer les options d’ordinateur Apple Mac : En plus de la gamme MacBook, Apple propose une gamme d’autres ordinateurs Mac remarquables. Pour vous aider à prendre une bonne décision, nous aborderons brièvement quelques options notables :

Les meilleurs ordinateurs Apple Mac à acheter en 2023 :

Apple MacBook Air 13 M2 2022

Après deux ans, Apple a enfin publié une nouvelle version de son populaire MacBook Air M1 doté de la dernière puce M2. Le nouveau design est le premier changement notable, les bords effilés n’étant plus présents, ce qui le rend plus similaire au MacBook Pro. Cependant, il conserve toujours son statut d’ultraportable, ne pesant que 1,24 kg. De plus, une nouvelle couleur appelée « Midnight » a été introduite, qui a l’air élégante mais qui est sujette aux empreintes digitales.

La puce M2 est très performante, avec des améliorations mineures par rapport au M1, notamment sur la partie GPU. Le MacBook Air M2 dispose d’un nouvel écran « Liquid Retina » (IPS LCD) avec une résolution de 2 560 x 1 664 pixels, offrant une excellente qualité. Malheureusement, la taille du cadre ajouté à l’affichage n’est pas excellente. Comme prévu, le MacBook Air M2 offre une autonomie impressionnante et peut durer une journée entière sans aucun problème. Le clavier et le touchpad restent impeccables.

Le MacBook Air M2 a bénéficié d’une nouvelle baisse de prix en 2023, ce qui était sa principale préoccupation. En conséquence, nous pouvons maintenant le recommander pleinement. De plus, comme son prédécesseur, le MacBook Air M1, il est susceptible de bénéficier de promotions pouvant potentiellement faire baisser son prix.

Si vous cherchez à faire des économies, vous pouvez toujours opter pour le modèle 2020, le MacBook Air M1, qui reste excellent et souvent disponible moins cher, selon les promotions.

Apple MacBook Pro 13 2022 M2

Le MacBook Pro 2022 est la dernière version de l’ordinateur portable d’Apple, remplaçant la version 2020 (M1) et apportant avec elle la puce M2. Malgré cette mise à jour, le châssis reste le même, Apple optant pour la familiarité. Sans surprise, la finition est toujours irréprochable, le clavier reste confortable à utiliser, et le touchpad est toujours aussi large. Cependant, la Touch Bar est désormais obligatoire et il n’y a que deux ports USB-C pour la connectivité.

L’écran est également resté inchangé, avec une dalle haute définition de 13,3 pouces parfaitement calibrée. Bien qu’il soit plus lumineux que l’écran utilisé par le MacBook Air, il manque toujours de capacité tactile, ce qui est décevant car les applications iPad sont désormais prises en charge.

Néanmoins, les performances de la puce M2 sont ce qui distingue ce MacBook Pro. Il offre une augmentation de 39 % des performances par rapport au précédent MacBook Pro 13, ce qui le rend idéal pour les jeux et l’édition d’images. S’il est légèrement moins puissant que le M1 Pro ou Max, il surpasse tout de même tous les ultraportables du marché en termes de performances CPU et GPU. Même des machines beaucoup plus grandes et plus chères ont du mal à rivaliser, et elles perdent toujours dans certains scénarios comme l’encodage vidéo. De plus, le ventilateur du MacBook Pro est inaudible et la machine reste froide même après une utilisation prolongée.

Malgré sa puissance impressionnante, l’autonomie de la batterie du MacBook Pro M2 est également une caractéristique remarquable. Il a tenu plus de 10 heures en tests et peut dépasser les 20 heures dans certaines conditions, ce qui en fait le portable le plus autonome du marché.

Bien que le MacBook Pro 14 soit supérieur à presque tous les égards, il est nettement plus cher et peut être exagéré pour ceux qui n’ont pas besoin de performances de qualité professionnelle. Pour des raisons de performances à long terme, il est recommandé de choisir la version 16 Go de ce MacBook Pro M2, malgré sa connectique limitée.

Apple MacBook Pro 16 M2 Pro 2023

Le MacBook Pro 16 M2 Max est une déclinaison de la série MacBook considérée comme la plus puissante de la gamme d’ordinateurs portables d’Apple. Cet appareil particulier est conçu pour les professionnels, en particulier ceux de l’industrie de l’image qui ont besoin de puissance tout en conservant leur mobilité. En ce qui concerne les produits Apple, la qualité du châssis et des finitions est toujours exemplaire, et cet appareil ne fait pas exception.

En raison de sa taille de 16 pouces, le MacBook Pro 16 M2 Max n’est pas aussi léger qu’un MacBook Air, pesant 2,15 kg. Cependant, l’écran est exceptionnel, peu de machines pouvant égaler sa qualité. L’appareil dispose d’un panneau Liquid Retina XDR de 16,2 pouces avec une résolution de 3 456 × 2 234 pixels et un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Cet écran offre une luminosité maximale de 1600 cd/m² en mode HDR, et sa colorimétrie est parfaite, le rendant idéal pour les professionnels de l’image.

La puce M2 Max fournit une alimentation contrôlée sans chauffer, même lorsqu’elle fonctionne sur batterie, atteignant les mêmes niveaux que les SoC haut de gamme d’Intel. Cela fait du MacBook Pro M2 Max la machine idéale pour la productivité, et avec sa batterie de 100 Wh, les utilisateurs peuvent s’attendre à travailler une journée complète sans avoir à recharger.

Côté connectique, l’appareil dispose d’un port de charge MagSafe, de deux ports USB-C Thunderbolt 4 et d’un port jack 3,5 mm. Sur le côté droit, Apple a intégré un lecteur de carte SDXC, un autre port USB-C Thunderbolt 4 et un port HDMI. Cependant, à ce niveau de prix, il est décevant de constater l’absence de ports USB-A.

Si vous n’avez pas de budget limité et que vous avez besoin de beaucoup de puissance et d’un grand écran, le MacBook Pro 16 M2 Max est la machine qu’il vous faut. Cependant, si le prix est un problème, vous pouvez opter pour la version non Max de la puce M2 à la place. Dans l’ensemble, le MacBook Pro 16 M2 Max est une machine haut de gamme parfaite pour les professionnels qui ont besoin de puissance et de mobilité.

AppleMac Mini M2 2023

La proposition d’Apple est assez agressive : ils proposent un PC de bureau avec un excellent rapport performance/prix. Ceci est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent une installation fixe à la maison, notamment pour le travail, et qui ne veulent pas se ruiner. La solution qu’ils proposent est le Mac Mini M2.

Le Mac Mini M2 est petit, léger et élégant, et peut tenir n’importe où sur un bureau. Son design est simple et sobre, sous la forme d’un parallélépipède de seulement 20 sur 20 cm. Cela indique qu’il ne prendra pas beaucoup de place et pourra même être mis en valeur comme élément décoratif.

Pour le paramétrer, il suffit de connecter un écran en HDMI et un clavier et une souris en Bluetooth ou USB. Le mini ordinateur d’Apple restera parfaitement silencieux et se chargera de toutes les tâches avec aisance, grâce à sa puce M2 performante. Il consomme également très peu d’énergie. Pour encore plus de performances, vous pouvez opter pour la puce M2 Pro. Dans tous les cas, vous disposerez de 8 à 32 Go de RAM et de 256 Go à 8 To de stockage SSD.

Les options de connectivité disponibles sont tout à fait respectables, notamment deux ports USB-A (jusqu’à 5 Gbit/s), un port HDMI, un port Ethernet RJ45 et un port jack 3,5 mm. De plus, il existe deux ou quatre ports USB-C Thunderbolt 4. Avec toutes ces options, vous pouvez connecter divers appareils et périphériques pour rendre votre Mac Mini M2 encore plus polyvalent et fonctionnel.

Dans l’ensemble, le Mac Mini M2 est une excellente option pour ceux qui recherchent un ordinateur de bureau abordable et efficace. Sa taille compacte, ses excellentes performances et ses options de connectivité en font un choix idéal pour une utilisation personnelle et professionnelle.

Apple iMac M1 (2021)

Le PC tout-en-un d’Apple fait son grand retour avec l’arrivée de la puce M1. Cette puce a apporté des améliorations significatives à l’iMac, et elle a été revue et corrigée pour offrir une meilleure expérience utilisateur. L’iMac M1 2021 a un design très épuré, comme seul Apple sait le faire, et il est sans fioritures. C’est une machine compacte, facile à comprendre et dotée d’une connectivité cohérente.

L’iMac est fourni avec un clavier et une souris Bluetooth, et la version maîtresse du produit est la conception de son écran. L’écran est une dalle LCD de haute qualité d’une diagonale de 23,5 pouces, offrant un confort visuel optimal. La belle définition de 4480 x 2520 pixels assure une excellente expérience de visionnage. En sortie de boîte, le calibrage est excellent, avec un bon Delta E qui offre une excellente fidélité des couleurs.

L’iMac 2021 est propulsé par macOS, qui est toujours simple à utiliser au quotidien. La machine intègre également la nouvelle puce M1 développée par Apple. Un processeur qui a désormais fait ses preuves, notamment sur la consommation. Cependant, il est dommage que l’écran de l’iMac ne puisse pas servir d’écran secondaire pour un MacBook.

L’iMac 2021 est un excellent appareil pour une maison qui répondra à toutes les exigences de la vie quotidienne. Il peut également être adapté à un usage professionnel. De plus, la machine se décline en plusieurs couleurs, du bleu au jaune en via le rose et le violet.

Apple Mac Studio (2022)

Ne tournons pas autour du pot, le Mac Studio n’est pas un ordinateur portable. Cependant, nous l’incluons dans cette sélection car il occupe une position unique dans l’écosystème Apple, celle d’être le roi de la performance. Si les derniers MacBook Pro ne vous conviennent pas, alors le Mac Studio est la machine dont vous avez besoin.

En termes d’esthétique, le Mac Studio ressemble à un Mac Mini renforcé. Ce n’est pas la machine la plus accrocheuse, mais elle est beaucoup plus dédiée qu’une tour traditionnelle. La majeure partie de l’espace est occupée par un système de refroidissement surdimensionné. Cela permet au Mac Studio de fonctionner dans un silence complet et lui permet également d’être fourni avec un nouveau processeur en option.

Alors que le Mac Studio est fourni avec le même excellent M1 Max que le MacBook Pro, il offre également la possibilité de passer au tout nouveau M1 Ultra. Cette puce est en fait composée de deux puces M1 Max fusionnées, et les résultats sont tout simplement époustouflants. Le Mac Studio peut rivaliser avec des ordinateurs beaucoup plus gros et ne consomme qu’un dixième de la puissance. Les détails dépendront de votre flux de travail. Mais d’une manière générale, le Mac Studio peut se défendre contre le Mac Pro beaucoup plus cher.

Cependant, il y a quelques inconvénients. Le Mac Studio est totalement non évolutif, même pour le stockage. Si vous avez besoin de plus de stockage, il faudra compter sur les nombreux connecteurs Thunderbolt. Du côté positif, le Mac Studio a une excellente connectivité.

Dans l’ensemble, l’Apple Mac Studio apporte la révolution M1 aux ordinateurs de bureau, et c’est presque sans faille. Si vous recherchez un ordinateur de bureau hautes performances et que vous n’avez pas besoin de pouvoir effectuer une mise à niveau à l’avenir, le Mac Studio est le choix idéal.

Comment choisir le meilleur Mac pour vous ?

X86 et ARM sont deux architectures de processeur majeures utilisées dans une variété d’appareils électroniques. X86 est l’architecture dominante utilisée dans les ordinateurs de bureau et mobiles. Et est utilisé par Apple depuis 2005. D’autre part, l’architecture ARM a été créée en 1983. Et a gagné en popularité dans les années 2000 en raison de l’essor des smartphones. Il est populaire pour sa faible consommation d’énergie, ce qui le rend bien adapté aux appareils mobiles. Récemment, il a également été adopté pour une utilisation dans les ordinateurs et les serveurs en raison de son efficacité. Le processeur M1 d’Apple est un exemple de cette adoption, car il est directement dérivé des puces utilisées dans les smartphones.

L’une des préoccupations concernant la transition vers les processeurs ARM était la compatibilité avec les applications Intel. Les développeurs ont besoin de temps pour adapter leur logiciel. Il fallait donc une solution pour « traduire » les deux architectures afin de faciliter la transition. Rosetta 2 a été développé à la suite de ces efforts, et il a réussi à permettre à la grande majorité des applications x86 de fonctionner sans problème sur l’architecture ARM, avec des performances proches des applications natives. Cependant, quelques exceptions subsistent, notamment en matière de jeux.

Le passage aux processeurs ARM indique que les deux architectures coexisteront pendant un certain temps. Mais nous nous attendons à ce que la transition soit assez rapide. Apple a promis de prendre en charge la partie logicielle pour les Mac Intel pendant « des années », similaires aux 4 années de support logiciel fournies lors de la précédente transition de Power PC vers Intel.

Bien que les produits Apple soient généralement fiables, ils sont difficiles à réparer par vous-même. Les frais de réparation peuvent vite devenir onéreux. Par conséquent, il est recommandé d’investir dans l’extension de garantie AppleCare+, qui dure 3 ans et permet jusqu’à deux réparations, accidentelles ou non, pour un tarif forfaitaire. Le coût dépend du modèle et doit être activé dans les 60 jours suivant l’achat. Bien que cela puisse sembler une dépense importante, cela peut rapidement être rentabilisé si vous utilisez fréquemment votre MacBook en déplacement.

Verdict

Dans l’ensemble, la gamme Apple Mac offre un large éventail d’options pour répondre à divers besoins et exigences. Que vous ayez besoin d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau puissant, il existe un Mac qui répondra à vos besoins. Avec l’introduction des processeurs M1, M2 et M3, Apple a propulsé sa gamme Mac vers de nouveaux sommets. Offrant des performances exceptionnelles et une expérience utilisateur transparente. Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur, la gamme Apple Mac vaut certainement la peine d’être considérée.

