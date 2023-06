WhatsApp vient de devenir plus excitant avec cette nouvelle mise à jour

Les développeurs de WhatsApp sont déterminés à maintenir l’enthousiasme croissant dans le domaine de la messagerie instantanée. D’autres applications concurrentes, telles que Telegram, sont réputées pour leur abondance de fonctionnalités intéressantes. Afin de ne pas perdre le contrôle de son leadership, WhatsApp propose également des fonctionnalités plus amusantes.

Un récent rapport de WABetaInfo a suggéré que WhatsApp se prépare à sortir un clavier repensé. Cette nouvelle mise à jour fait passer l’expérience utilisateur sur la plateforme de messagerie instantanée à un niveau supérieur. La nouvelle mise à jour est livrée avec la version Android 2.23.12.19. Il est actuellement disponible sur le Google Play Store pour certains bêta-testeurs.

Clavier WhatsApp repensé, modifications à prévoir

WhatsApp a apporté plusieurs modifications au clavier pour le rendre un peu plus propre. Avec la nouvelle mise à jour, certains boutons changeront de position. Par exemple, les boutons d’accès aux GIF, Avatars et Stickers seront désormais positionnés en haut du clavier. Ces trois boutons seront organisés sous forme d’onglets. Cela permettra aux utilisateurs d’accéder facilement à chaque onglet en faisant simplement défiler de gauche à droite et vice versa.

En plus de cela, les boutons de configuration Recherche et Avatar ont également été repensés. La section Avatar a également connu un certain nombre d’améliorations. Grâce à ces améliorations, les utilisateurs peuvent désormais trouver et choisir facilement parmi différents packs d’avatars.

Dans l’ensemble, ces mises à jour améliorent la capacité des utilisateurs à afficher facilement la liste complète des stickers dans un pack. Les GIF et le sélecteur d’stickers repensés permettront également aux utilisateurs de rechercher plus facilement des GIF et des stickers. Cela améliorera encore l’expérience utilisateur de WhatsApp en faisant gagner beaucoup de temps aux utilisateurs.

Disponibilité de la fonctionnalité de clavier WhatsApp repensée

Comme nous l’avons déjà indiqué, cette nouvelle mise à jour est disponible pour certains bêta-testeurs sur le Google Play Store. La société prévoit de le rendre accessible à davantage d’utilisateurs dans les prochains jours. Même s’il n’y a pas d’informations solides sur la date de déploiement officielle, le grand public devrait s’y attendre dans quelques semaines ou mois.

