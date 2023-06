Comment un garçon de 14 ans a été embauché par Elon Musk

Kairan Quazi a 14 ans et vit en Californie. Le 17 juin, il deviendra le plus jeune diplômé de l’Université de Santa Clara. En poche, il a déjà un contrat d’ingénieur informaticien chez Starlink, la branche de SpaceX spécialisée dans la production de satellites.

Le portail Oldest.org traite de la diffusion de sujets concernant l’histoire et la culture. Il s’occupe de tenir à jour un classement de personnes assez atypiques : les plus jeunes diplômés. L’histoire de leur vie est un mélange de génie, d’attention aux détails et de lois sur l’éducation plus malléables que celles de l’Italie. Kairan Quazi, un garçon de 14 ans qui deviendra le 17 juin le plus jeune diplômé de l’histoire de l’Université de Santa Clara en Californie, peut également apparaître sur ce babillard. Ainsi que le plus jeune employé de SpaceX.

Son histoire a été racontée par Nathan Solis, journaliste au Los Angeles Times. Kairan Quazi est sur le point de devenir ingénieur en informatique, un titre acquis après un cursus atypique. Dans la courte interview accordée au journal américain, Quazi a raconté tout le scénario désormais connu de l’enfant prodige. Capacité à assimiler des informations déjà développées dans l’enfance, aucun intérêt à rivaliser avec ses pairs sur des sujets qui semblent trop faciles, diverses études et diagnostics par des psychologues et des pédiatres. À l’âge de neuf ans, Quazi a passé un test de QI qui l’a classé dans le 99,9e pourcentage de la population.

La partie sur les habitudes en dehors du studio est intéressante. Le garçon ne passe pas son temps libre à jouer au piano des auteurs de niche spécialisés dans les œuvres classiques mais semble avoir des goûts bien plus en phase avec ses pairs. Jouez à des jeux vidéo, en particulier à Assassin’s Creed et lisez les romans de science-fiction de Philip K. Dick. Seule remarque bizarre : il s’intéresse aux travaux de Michael Lewis, un journaliste financier qui a écrit, entre autres, The Big Short : Inside the Doomsday Machine, le livre sur la crise financière de 2008 née des subprimes dont est issu le film La Grande est également basé sur Wager.

Le premier emploi dans SpaceX

Espérons que Quazi pourra obtenir son diplôme puis commencer à travailler chez SpaceX, la société fondée par Elon Musk qui s’occupe de l’exploration spatiale. Tout a commencé le 18 avril, par un entretien d’embauche réalisé à distance et diffusé avec un post sur son profil Instagram. Avec une photo en chemise et pull, le jeune ingénieur plaisante en disant qu’il se prépare à entrer dans une ambiance plus « intense et mature » pour faire face à l’interview.

Le 9 mai, le mail de confirmation : SpaceX lui propose un poste d’ingénieur logiciel. Plus précisément, il s’occupera de Starlink, la branche de la société dédiée à la mise en orbite d’une constellation de microsatellites nécessaires aux communications. Quazi a déjà choisi comment il sera habillé pour son premier jour de travail : « Je vais me présenter avec le merchandising SpaceX de la tête aux pieds. Je serai un commercial ambulant ! Blague à part, je porterai probablement un jean et un T-shirt pour être pris au sérieux en tant qu’ingénieur. »

