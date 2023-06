Avertissement de sécurité liquide : Samsung Galaxy S23 Ultra VS iPhone 14 Pro Max VS Pixel 7 Pro Vs Xiaomi 13 Ultra, comment réagissent-ils à la charge humide ?

Tout d’abord, n’essayez jamais de recharger votre smartphone lorsque du liquide y pénètre. Recharger un smartphone consomme de l’électricité, et nous savons tous que l’eau est un très bon driver d’électricité. Outre le fait que vous pouvez totalement endommager votre smartphone, vous risquez également de vous électrocuter. Ce test a été réalisé à l’aide d’une connexion USB à partir d’un ordinateur portable pour éviter toute forme d’électrocution.

Ce test a été réalisé par un YouTuber avec la poignée TechDroid. L’objectif principal du test était de savoir comment les appareils phares gèrent au mieux le liquide et la charge ensemble. Tous les appareils testés ont un indice de protection IP68, ce qui les rend résistants aux liquides. Cependant, tous les appareils réagissent différemment lorsqu’une forme quelconque de liquide y pénètre.

Dans ce test, TechDroid a utilisé quatre smartphones phares différents. Ils incluent Samsung Galaxy S23 Ultra iPhone 14 Pro Max, Google Pixel 7 Pro et Xiaomi 13 Ultra.

La procédure de test d’avertissement de sécurité des liquides

La procédure est très simple et directe. En tant que test de charge de sécurité résistant à l’eau, nous avons certainement besoin d’eau autour. Comme je l’ai dit plus tôt, le YouTuber a connecté les câbles de charge à un ordinateur portable afin d’éviter le danger de choc électrique. Tout d’abord, il ouvrit l’eau du robinet qui coulait sur chaque téléphone et laissa l’eau se déverser sur chaque partie du téléphone. Il s’est assuré que le port de charge de chaque téléphone absorbait suffisamment d’eau.

Ensuite, il branche chaque téléphone via le câble de charge qui est connecté au port USB de l’ordinateur portable. Lorsque chaque téléphone est branché alors qu’il est mouillé, chaque smartphone a sa propre façon de réagir à la disponibilité de l’eau dans son port. En tant que smartphones phares coûteux, ils sont tous accompagnés de leurs propres avertissements de sécurité. Alors, quel type d’avertissement de sécurité chaque smartphone donne-t-il lorsqu’il est mouillé ?

Avertissement de sécurité relatif à la charge liquide du smartphone Google Pixel 7 Pro

Le moment où l’eau est entrée dans le port USB du Google Pixel ; l’appareil a affiché un message d’avertissement. Plus précisément, le message avertissait l’utilisateur de ne pas connecter le smartphone à une source d’alimentation en raison de la disponibilité de liquide dans le port de charge. Il a également désactivé automatiquement le port de charge pour éviter d’endommager le téléphone s’il est branché sur un chargeur. Cependant, il offre à l’utilisateur la possibilité de forcer l’activation du port USB si nécessaire. Le logiciel du pixel Google recommande également à l’utilisateur d’opter pour un chargeur sans fil plutôt que d’utiliser un chargeur filaire.

Avertissement de sécurité relatif à la charge liquide du smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra

Les smartphones Samsung ont depuis longtemps la réputation de mieux gérer les problèmes de sécurité des liquides que la plupart des marques de smartphones. Cependant, la société devra peut-être améliorer cette fonctionnalité et ajouter plus d’options, tout comme Google l’a fait avec les smartphones Pixel. Lorsque le Galaxy S23 Ultra a été branché, il a immédiatement affiché un avertissement indiquant que du liquide se trouvait dans le port de charge. Le téléphone refuse de se charger dans ces circonstances avec un signal sonore d’avertissement qui retentit à plusieurs reprises jusqu’à ce que le chargeur soit déconnecté.

Avertissement de sécurité relatif à la charge liquide des smartphones iPhone 14 Pro Max

Contrairement au Samsung et au Google Pixel, l’iPhone n’affiche aucun message lorsque le liquide y pénètre pour la première fois. Cependant, le message d’avertissement apparaît dès que le chargeur est connecté. Il affiche un message d’avertissement d’alerte rouge indiquant que « Liquide détecté dans le connecteur Lightning. Débranchez pour permettre au connecteur de sécher. Cela peut prendre plusieurs heures ». Apple ne propose pas non plus d’autre option pour autoriser la charge forcée, ni ne recommande aucune autre méthode de charge telle que la charge sans fil. Il n’y a qu’un seul bouton disponible qui est le bouton « Rejeter ».

Le fait qu’il donne une méthode de charge alternative n’indique pas que vous ne pouvez pas charger avec un chargeur sans fil. L’utilisation du chargeur sans fil fonctionne bien sans aucun problème. Si vous n’avez pas de chargeur sans fil à ce moment-là, vous devrez peut-être attendre quelques heures pour que le connecteur sèche.

Avertissement de sécurité pour la charge liquide du smartphone Xiaomi 13 Ultra

Dans ce test d’avertissement de sécurité liquide, Xiaomi est sorti avec des résultats décevants. Lors du branchement du chargeur, le smartphone n’a affiché aucune forme de message d’avertissement à l’écran. Il n’a pas non plus émis de son ou désactivé le port de charge. L’appareil a continué à se charger comme s’il n’y avait pas de liquide dedans. Ceci est très dangereux et dangereux car l’utilisateur risque de se blesser ou d’endommager le smartphone.

Conclusion

Comme indiqué précédemment, ne chargez pas votre smartphone lorsqu’il est mouillé. Donnez-lui le temps de sécher et ne l’exposez jamais à une chaleur excessive juste pour accélérer le processus de séchage. Cela peut également endommager votre smartphone. Deuxièmement, essayez de garder votre smartphone à l’écart des liquides autant que possible. Cela inclut les smartphones qui ont un indice de protection IP68. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés à votre téléphone suite à une exposition à un liquide. Même si certains smartphones autorisent la charge forcée dans cette situation, essayez d’éviter cette option à tout prix. Vous pouvez regarder les résultats de la vidéo complète ci-dessous.

