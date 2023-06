Microsoft dévoile la Xbox Series S noire de 1 To, mais ne voit pas la nécessité d’une actualisation de la Xbox à mi-cycle

En bref : la Xbox Series S reçoit un travail de peinture et une mise à niveau de stockage. La nouvelle version « noir de carbone » dispose d’un SSD de 1 To et peut être pré-commandée aujourd’hui à 349 $. Il s’agit d’une petite mise à niveau, mais Microsoft affirme qu’il ne voit pas la nécessité d’une actualisation appropriée à mi-cycle pour Xbox. Avec des jeux de plus en plus volumineux et lancés avec des limites de fréquence d’images faibles, ce n’est pas ce que les joueurs veulent entendre – mais voilà.

Microsoft a annoncé une nouvelle version noire de la Xbox Series S lors du Xbox Games Showcase. La console aura un téraoctet de stockage intégré, mais sinon, rien d’autre n’a changé par communiqué à la Xbox Series S d’origine. En d’autres termes, il s’agit toujours d’une machine de jeu 1440p avec prise en charge du HDR et jusqu’à 120 images par seconde sur certains titres et téléviseurs compatibles.

La Xbox Series S « noir carbone » sera lancée le 1er septembre et vous coûtera 349 $, avec des précommandes à partir d’aujourd’hui. Pour référence, la Xbox Series S d’origine n’avait que 512 gigaoctets de stockage interne et un prix de lancement de 299 $. Si la Xbox Series S blanche est plus à votre goût, vous pouvez maintenant en obtenir une pour seulement 260 $ – gardez simplement à l’esprit que vous n’aurez qu’environ 364 gigaoctets de stockage utilisable contre 802 sur le noir de carbone.

Lisez aussi : Plus grand que Godzilla : pourquoi les jeux utilisent-ils autant de gigaoctets ?

L’annonce intervient une semaine seulement après que Western Digital a annoncé des cartes d’extension de stockage pour les propriétaires de Xbox Series S et Series X. La société a introduit deux options, une carte de 512 Go pour 79,99 $ et une version d’un téraoctet au prix de 149,99 $. Leur prix est plus ou moins conforme aux cartes d’extension existantes de Seagate, mais cette dernière société propose une option de 2 To pour 279,99 $.

Il y a eu des discussions ces derniers temps sur la nécessité d’un hardware de console actualisé, certains dans l’industrie du jeu ayant le sentiment que des refontes de mi-cycle sont à l’horizon de la part de Sony et de Microsoft. Cependant, cette dernière société ne semble pas intéressée par l’idée – du moins pas encore.

Lors d’une interview avec Bloomberg, le chef de la Xbox, Phil Spencer, a expliqué qu’il ne « se sentait pas impératif » de proposer une mise à niveau majeure pour les consoles Xbox Series X et Series S, qui approchent de leur troisième anniversaire.

Spencer dit que la société ne voit aucun retour des joueurs qui indiquerait le besoin d’une Xbox plus puissante. Dans le même temps, Microsoft est « plutôt déterminé par le hardware dont nous disposons ». C’est une déclaration étrange, étant donné que certains jeux AAA récents comme Gotham Knights et Redfall ont déjà du mal à fonctionner correctement à moins d’être verrouillés à 30 images par seconde. Starfield, qui est le plus gros lancement de jeu de Microsoft cette année, sera également verrouillé à 30 images par seconde sous prétexte de « cohérence ».

Mis à part les plafonds de fréquence d’images, Spencer a promis aux joueurs que Microsoft augmenterait la disponibilité des consoles Xbox Series X après avoir résolu certains problèmes d’approvisionnement qui la tourmentaient depuis plusieurs mois. Les fans de Xbox ne seront pas contents que le plafond de 30 images par seconde fasse son retour, mais avec des jeux comme Starfield pesant 125 gigaoctets, ce n’est pas la seule limitation que les consoles Xbox auront à l’avenir.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :