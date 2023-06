Signal : Comment s’envoyer des photos à soi-même

Signal se présente comme une alternative plus privée à WhatsApp. Tout comme Whatsapp, vous pouvez également l’utiliser pour vous envoyer des photos, des messages et des vidéos. Ainsi, vous en obtenez une copie et pouvez échanger des données entre smartphone et ordinateur de bureau.

Nous vous montrerons comment vous envoyer des notes et y accéder à l’aide de l’application pour smartphone et de l’application de bureau.

Contenu:

Signal : envoyez-vous des photos avec votre smartphone

Si vous ouvrez l’application Signal pour la première fois ou si vous ne vous êtes jamais envoyé de message auparavant, vous devrez d’abord créer une conversation avec vous-même. Vous pouvez vous envoyer une photo directement. Pour cela, vous procédez comme suit :

Cliquez sur la petite caméra dans l’onglet « Conversations » Prenez une photo ou ajoutez-la depuis la galerie Cliquez sur la flèche droite dans le coin inférieur droit Sélectionnez maintenant « Note to me ». Enfin, cliquez sur la flèche en bas à droite

Vous avez déjà créé un chat avec vous-même et vous avez envoyé une photo directement. En cela, vous pouvez maintenant vous envoyer des messages, plus de photos et de vidéos. Pour ce faire, ouvrez simplement le chat et saisissez un message ou cliquez sur le plus bleu pour sélectionner et envoyer un fichier.

Signal : envoyez des images de haute qualité

Avec Signal, vous pouvez également choisir la qualité dans laquelle les images sont envoyées. Par défaut, ceux-ci sont compressés afin d’économiser le volume de données. Si vous ne voulez pas cela, vous faites ceci :

Une fois que vous avez sélectionné une image à envoyer, cliquez sur la troisième icône en partant de la gauche ci-dessous Ici, vous choisissez si vous souhaitez l’envoyer en qualité « Standard » ou « Haute » Choisissez « Élevé » Cliquez maintenant sur le bouton « Envoyer » comme d’habitude

Recevoir des images avec signal sur le bureau

Pour pouvoir recevoir les photos, vidéos et notes sur votre ordinateur de bureau, vous avez besoin de l’application correspondante. Vous pouvez le télécharger directement depuis le site Web de Signal.

Cependant, pour utiliser la version de bureau, vous avez d’abord besoin d’un compte dans l’application mobile. Mais le processus est très simple :

Téléchargez et installez l’application de bureau sur votre PC Un code QR s’affichera lorsque vous le démarrerez pour la première fois Ouvrez l’application mobile Cliquez sur les trois points en haut à droite Sélectionnez « Paramètres ». Maintenant « appareils jumelés » Cliquez sur le plus en bas à droite Scannez le code QR sur votre PC

Maintenant, Signal vous connectera à l’application de bureau. Cependant, l’application de bureau ne prend pas en charge les discussions précédentes. Si vous vous envoyez de nouveaux messages et fichiers, ils sont maintenant également affichés sur le PC.

Ici, vous pouvez les télécharger ou télécharger des fichiers depuis votre PC, qui arriveront ensuite sur votre smartphone. Pour ce faire, cliquez simplement sur le plus dans votre propre chat et sélectionnez le fichier approprié sur votre disque dur.

Vous pouvez également utiliser Signal pour passer des appels téléphoniques et vidéo :

