Singapour va investir des milliards dans de nouvelles installations de câbles sous-marins

Pourquoi c’est important : Singapour finance un nouveau « plan numérique » pour améliorer considérablement ses infrastructures Internet et technologiques. La cité-État indépendante veut réaffirmer sa vocation d’économie ouverte et fortement connectée à la région asiatique et au monde, et elle mettra plus de câble sur les fonds marins pour cela.

Annoncé par la ministre singapourienne des communications et de l’information, Josephine Teo, le nouveau Digital Connectivity Blueprint est un projet ambitieux qui remodèlera l’infrastructure de connectivité numérique du pays au cours de la prochaine décennie. D’ici 2033, a déclaré Teo, Singapour aura doublé le nombre d’installations d’atterrissage de câbles sous-marins pour accroître la connectivité entre le pays, l’Asie et le reste du monde.

Singapour fonctionne déjà comme un « hub de connectivité » de l’Asie du Sud-Est vers le monde grâce à ses 25 câbles sous-marins et ses trois sites d’atterrissage hébergés par le pays. Les nouvelles installations nécessiteront un investissement de 7,4 milliards de dollars, provenant principalement du secteur privé. Un autre énorme plan d’investissement (entre 7,4 et 8,9 milliards de dollars) se concentrera sur le développement de centres de données écologiques et durables sur le plan environnemental.

Les nouveaux sites d’atterrissage de câbles sous-marins et les centres de données verts ne seront pas utiles uniquement pour améliorer l’infrastructure numérique actuellement disponible, a déclaré Teo. Singapour ne va pas construire « plus de la même chose », a déclaré le ministre, travaillant plutôt sur une nouvelle capacité pour de nouvelles applications numériques qui ne seront pas réalisables avec la bande passante Internet actuellement disponible.

Le traitement intensif des données, l’utilisation intensive de l’IA et d’autres technologies de « nouvelle génération » nécessiteront une toute nouvelle « infrastructure hardware » conçue pour résister correctement à la charge accrue, ont déclaré les autorités de Singapour. Grâce à sa situation géopolitique, le pays continuera d’être l’une des stations d’atterrissage les plus importantes au monde pour les câbles sous-marins.

Les nouvelles installations d’atterrissage des sous-marins – et l’initiative globale du plan directeur numérique – devraient attirer encore plus d’investissements dans les câbles Internet, ont déclaré les analystes. Par ailleurs, des politiques transparentes relatives aux stations d’atterrissage de câble, des licences faciles et des directives claires sur la protection de la vie privée devront entrer en jeu pour que l’ensemble du plan de financement réussisse.

Des mesures supplémentaires incluses dans le plan numérique de Singapour appellent à une mise à niveau de l’infrastructure hardware nationale pour prendre en charge des vitesses Internet de 10 gigabits au cours des cinq prochaines années, une multiplication par dix de la bande passante du réseau national à large bande (NBN) du pays pour des connexions fibre ultra-rapides, et de nouvelles allocations de spectre pour des réseaux Wi-Fi et 5G plus rapides.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :