Voici comment tirer le meilleur parti de votre nouveau smartphone Android

Félicitations pour votre nouveau téléphone Android ! L’achat d’un nouvel appareil peut être une expérience passionnante, mais il est essentiel de prendre certaines mesures nécessaires pour assurer une transition en douceur et en toute sécurité. Que vous soyez un utilisateur chevronné d’Android ou un premier acheteur, ce guide complet vous guidera à travers les choses essentielles à faire lorsque vous achetez un téléphone Android. De la configuration initiale aux personnalisations et aux mesures de sécurité, plongeons dans le monde d’Android et tirons le meilleur parti de votre nouvel appareil.

1. Déballage et configuration initiale :

La première étape après le déballage de votre téléphone Android consiste à effectuer la configuration initiale. Suivez les instructions à l’écran pour vous connecter à un réseau Wi-Fi, connectez-vous à votre compte Google et personnalisez les paramètres de base tels que la langue, la date et l’heure. Prenez votre temps pour lire et comprendre les options présentées lors de la configuration afin de personnaliser votre appareil selon vos préférences.

2. Mettez à jour le logiciel :

Ainsi, une fois que vous avez terminé la configuration initiale, vérifiez les mises à jour logicielles disponibles. Les fabricants publient fréquemment des mises à jour pour améliorer les performances des appareils, ajouter de nouvelles fonctionnalités et corriger les failles de sécurité. Accédez à « Paramètres> Système> Mise à jour du logiciel » et installez toutes les mises à jour en attente. Garder votre appareil à jour garantit une fonctionnalité optimale et protège contre les risques de sécurité potentiels.

3. Explorez le menu Paramètres :

Android offre une vaste gamme d’options de personnalisation. Familiarisez-vous avec le menu Paramètres pour personnaliser davantage votre appareil. Vous pouvez régler les paramètres d’affichage, gérer les autorisations des applications, configurer les notifications, configurer la biométrie (empreinte digitale ou reconnaissance faciale) et explorer diverses fonctionnalités d’accessibilité. Passez un peu de temps à explorer ces paramètres pour personnaliser votre téléphone Android à votre guise.

4. Sécurisez votre appareil :

La sécurité est de la plus haute importance lors de l’utilisation de n’importe quel smartphone. Suivez les étapes suivantes pour améliorer la sécurité de votre appareil : a) Configurez une méthode de verrouillage d’écran sécurisée, telle qu’un code PIN, un mot de passe ou des données biométriques. b) Activez Localiser mon appareil ou une fonction similaire pour suivre et verrouiller ou effacer à distance votre téléphone s’il est perdu ou volé. c) Envisagez d’activer Google Play Protect, qui analyse vos applications à la recherche de logiciels malveillants et offre une protection supplémentaire. d) Installez une application antivirus réputée du Google Play Store pour une couche de sécurité supplémentaire.

5. Sauvegardez vos données :

Sauvegarder régulièrement vos données est essentiel pour protéger vos fichiers importants et vous assurer de ne perdre aucune information précieuse. Android fournit plusieurs options de sauvegarde, y compris Google Drive, qui sauvegarde automatiquement vos contacts, les données de l’application et d’autres informations importantes. De plus, vous pouvez utiliser des applications de sauvegarde tierces pour créer des sauvegardes complètes de l’appareil ou sauvegarder de manière sélective des données spécifiques.

6. Personnalisez l’écran d’accueil :

De plus, l’un des avantages de posséder un téléphone Android est la possibilité de personnaliser votre écran d’accueil. Vous pouvez réorganiser les icônes des applications, créer des dossiers, ajouter des widgets et modifier les fonds d’écran. Expérimentez avec différentes applications de lancement du Google Play Store pour réorganiser complètement l’apparence de votre écran d’accueil. Faites-en vraiment le vôtre!

7. Installez les applications essentielles :

Android propose une vaste bibliothèque d’applications sur le Google Play Store pour améliorer l’expérience de votre smartphone. Quelques applications essentielles à considérer : a) Navigateur Web : Choisissez un navigateur qui répond à vos besoins, comme Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. b) Messagerie et médias sociaux : installez des applications de messagerie telles que WhatsApp ou Telegram, ainsi que vos applications de médias sociaux préférées. c) Outils de productivité : installez des applications telles que Google Drive, Microsoft Office ou Evernote pour augmenter la productivité lors de vos déplacements. d) Médias et divertissement : explorez les plates-formes de diffusion en continu telles que Netflix, Spotify ou YouTube pour profiter du multimédia. e) Personnalisation : installez des applications adaptées à vos passe-temps, à vos centres d’intérêt et à votre style de vie, telles que des trackers de fitness, des applications de photographie ou des agrégateurs d’actualités.

8. Personnalisez les autorisations de l’application :

Par ailleurs, Android vous permet de contrôler les autorisations auxquelles les applications peuvent accéder sur votre appareil. Passez en revue et gérez les autorisations des applications en accédant à « Paramètres > Applications et notifications > Autorisations des applications ». Accordez ou révoquez des autorisations en fonction de votre niveau de confort et des fonctionnalités de l’application. Soyez prudent lorsque vous accordez des autorisations inutiles pour protéger votre vie privée et la sécurité de votre appareil.

9. Explorez les services Google :

De plus, en tant qu’utilisateur d’Android, vous avez accès à divers services Google intégrés au système d’exploitation. Familiarisez-vous avec Google Assistant, Google Photos, Google Maps, Google Pay et d’autres offres. Ces services peuvent simplifier vos tâches quotidiennes et vous aider à tirer le meilleur parti des capacités de votre téléphone Android.

10. Sécurisez vos comptes en ligne :

Lors de la configuration de votre téléphone Android, vous vous connecterez probablement à divers comptes en ligne, tels que les e-mails, les réseaux sociaux et le stockage en nuage. Prenez un moment pour vous assurer que vos comptes ont des mots de passe forts et uniques. Envisagez d’utiliser une application de gestion de mots de passe pour stocker et générer en toute sécurité des mots de passe complexes. L’activation de l’authentification à deux facteurs (2FA) ajoute une couche de sécurité supplémentaire à vos comptes.

Avant d’acheter

Faire votre recherche. Il existe de nombreux téléphones Android différents sur le marché, il est donc important de faire vos recherches et de trouver celui qui vous convient. Tenez compte de vos besoins et de votre budget, et lisez les test pour voir ce que les autres pensent des différents téléphones. Comparer les prix. Une fois que vous avez trouvé quelques téléphones qui vous intéressent, comparez les prix de différents sites de ventes. Vous pouvez souvent trouver de bonnes affaires sur les téléphones en ligne ou dans les stores d’électronique. Considérez votre transporteur. Si vous ne savez pas quel opérateur utiliser, tenez compte de vos besoins et de votre budget. Certains opérateurs proposent des réductions sur les téléphones si vous signez un contrat de deux ans, tandis que d’autres proposent des forfaits prépayés plus flexibles.

Lorsque vous achetez

Vérifiez que le téléphone n’est pas endommagé. Lorsque vous achetez votre téléphone, assurez-vous de vérifier qu’il n’est pas endommagé. Si le téléphone est rayé, fissuré ou autrement endommagé, vous devez demander au revendeur de le remplacer. Renseignez-vous sur la garantie. La plupart des téléphones Android sont fournis avec une garantie d’un an. Cela indique que si le téléphone tombe en panne dans un délai d’un an, vous pouvez le faire réparer ou le remplacer gratuitement. Inscrivez-vous à un plan de protection. Si vous craignez d’endommager votre téléphone, vous pouvez souscrire à un plan de protection. Les plans de protection couvrent généralement les dommages accidentels, comme les chutes et les déversements.

Après avoir acheté

Utilisez un lanceur. Un lanceur est une application tierce qui modifie l’apparence et le comportement de l’écran d’accueil de votre téléphone. Il existe de nombreux lanceurs différents, vous pouvez donc en trouver un qui correspond à vos besoins.

Utilisez un mode d’économie de batterie. Si votre batterie est faible, vous pouvez utiliser un mode d’économie de batterie pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre téléphone. Les modes d’économie de batterie limitent généralement l’activité en arrière-plan et réduisent la luminosité de l’écran.

Utilisez l’assistant Google. Google Assistant est un assistant virtuel puissant qui peut vous aider dans diverses tâches, telles que régler des alarmes, passer des appels et rechercher des informations. Pour utiliser Google Assistant, dites simplement « Ok Google » ou « Hey Google » suivi de votre requête.

Profitez du Google Play Store. Le Google Play Store est un vaste référentiel d’applications, de jeux, de musique, de films et de livres. Vous pouvez trouver presque tout ce que vous cherchez dans le Play Store, et de nombreuses applications sont téléchargeables gratuitement.

Découvrez les fonctionnalités de votre téléphone. Votre téléphone Android possède de nombreuses fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas. Lisez le manuel d’utilisation ou regardez des didacticiels en ligne pour en savoir plus sur les fonctionnalités de votre téléphone.

Utilisez des widgets. Les widgets sont de petites applications qui peuvent être placées sur votre écran d’accueil. Ils peuvent vous fournir un accès rapide à des informations telles que la météo, votre calendrier et votre e-mail.

Utilisez des gestes. Android prend en charge une variété de gestes qui peuvent être utilisés pour contrôler votre téléphone. Par exemple, vous pouvez balayer vers le haut depuis le bas de l’écran pour ouvrir le tiroir de l’application, ou vous pouvez appuyer deux fois sur l’écran pour effectuer un zoom avant.

Utilisez le mode écran partagé. Le mode écran partagé vous permet d’utiliser deux applications en même temps. Pour utiliser le mode écran partagé, ouvrez le sélecteur d’application et faites glisser une application en haut ou en bas de l’écran.

Utilisez le mode image dans l’image. Le mode image dans l’image vous permet de regarder une vidéo ou d’afficher une carte tout en utilisant une autre application. Pour utiliser le mode image dans l’image, minimisez l’application et elle apparaîtra dans une petite fenêtre sur votre écran.

Utilisez les canaux de notification. Les canaux de notification vous permettent de contrôler la manière dont les notifications sont envoyées à partir de différentes applications. Par exemple, vous pouvez choisir de faire apparaître toutes les notifications d’une certaine application sur votre écran, ou vous pouvez choisir de les faire apparaître uniquement dans l’ombre des notifications.

Utilisez le mode économiseur de données. Le mode Économiseur de données peut vous aider à économiser des données en empêchant les applications d’utiliser des données en arrière-plan. Pour utiliser le mode économiseur de données, accédez à Paramètres > Réseau et Internet > Utilisation des données > Économiseur de données et activez-le.

Utilisez un VPN. Un VPN peut vous aider à protéger votre vie privée et votre sécurité en chiffrant vos données lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public. Pour utiliser un VPN, vous devez installer une application VPN.

Félicitations encore pour votre nouveau téléphone Android ! En suivant ces étapes essentielles, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre appareil, le personnaliser à votre guise et assurer sa sécurité. N’oubliez pas de maintenir votre appareil à jour, de sauvegarder vos données régulièrement et d’explorer la vaste gamme d’applications et d’options de personnalisation disponibles sur la plate-forme Android. Profitez des fonctionnalités de votre téléphone Android, libérez tout son potentiel et embarquez pour un voyage numérique fluide !

