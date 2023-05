La Chine fait son premier grand pas contre une entreprise technologique américaine – les États-Unis crient au scandale

Au fil des ans, les États-Unis ont mis sur liste noire plusieurs entreprises chinoises invoquant la « sécurité nationale ». De temps en temps, les autorités chinoises donnent des coups de pied contre ces interdictions mais cela n’a rien changé. La Chine a récemment interdit à Micron, le plus grand fabricant américain de semi-conducteurs, de faire affaire avec des marques chinoises, invoquant des « risques pour la sécurité nationale ». C’est la même chose que les États-Unis citent lorsqu’ils ont interdit des marques chinoises comme Huawei et ZTE.

Les États-Unis crient au scandale de l’interdiction de Micron par la Chine

L’interdiction de Micron a conduit à des pressions sur l’administration Biden pour qu’elle réponde à la liste noire de Pékin de Micron Technology. La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré que les États-Unis « ne toléreront pas » l’interdiction effective de la Chine sur les achats de puces mémoire Micron Technology. Elle affirme qu’ils travaillent en étroite collaboration avec des alliés pour faire face à une telle « coercition économique ». Raimondo a également déclaré que les États-Unis « s’opposent fermement » aux actions de la Chine contre Micron et les considèrent comme une coercition économique pure et simple. Les législateurs américains exhortent Washington à riposter contre la Chine pour sa décision d’interdire les puces mémoire de Micron Technology.

Les États-Unis ont précédemment interdit les exportations vers la Chine de puces haut de gamme et de la technologie pour les fabriquer. Raimondo et son homologue chinois se sont rencontrés le 26 mai 2023 pour discuter de la question, et Raimondo a réitéré que Washington considère l’interdiction comme une coercition économique et ne la tolérera pas.

Pourquoi les États-Unis crient-ils au scandale

Les États-Unis s’opposent à l’interdiction de Micron par la Chine pour plusieurs raisons. Voici quelques points clés des résultats de recherche :

Perte de revenus : Micron a averti que l’interdiction de vendre à des entreprises chinoises travaillant sur des projets d’infrastructure clés pourrait lui coûter jusqu’à un pourcentage « élevé à un chiffre » de son chiffre d’affaires annuel.

Coercition économique : la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré que les États-Unis « ne toléreront pas » la récente décision de la Chine d’interdire les puces de Micron Tech. Inc. dans certains secteurs tests. Elle l’a qualifié de « coercition économique » et a déclaré que Washington considérait l’action contre Micron comme n’ayant « aucun fondement en fait ».

Tensions entre les États-Unis et la Chine : L’interdiction des puces de Micron est considérée comme une mesure de représailles contre les sanctions imposées par Washington et ses alliés au secteur chinois des puces.

Impact sur la Corée du Sud : la Corée du Sud, partenaire commercial majeur de la Chine et partenaire de sécurité des États-Unis, devrait réagir à l’interdiction du micron. Ses entreprises, en particulier Samsung et SK Hynix, ont le plus à gagner de l’interdiction de Micron. Les deux sociétés sont prêtes à aller chercher des clients chez Micron.

Avis de l’éditeur

Depuis de nombreuses années, les États-Unis interdisent les marques chinoises et renforcent même ces interdictions de temps à autre. Pour le moment, Huawei ne peut pas vendre ses téléphones mobiles aux États-Unis, mais Apple vend librement en Chine. Les États-Unis et leurs alliés dépensent des milliards de dollars pour retirer des entreprises chinoises comme Huawei et ZTE de leur réseau de communication. Celles-ci durent depuis des années sans aucune réponse majeure de la Chine. Ce n’était qu’une question de temps avant que la Chine ne réponde et ne fasse la même chose que les États-Unis.

En toute honnêteté, un profane ne peut pas vérifier les affirmations de « risque pour la sécurité nationale » des gouvernements. Les détails qui aident à vérifier ces choses sont souvent classés pour de bonnes raisons dans de nombreux cas. Ainsi, il est difficile de dire. Ces interdictions font très probablement partie d’une escalade d’années d’interdictions américaines sur la technologie chinoise qui a commencé avec le président Donald Trump et s’est poursuivie sous l’administration du président Joe Biden.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine