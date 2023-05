Faire cela rend l’insomnie encore pire

Cela a été découvert par une équipe de recherche américaine qui a trouvé un comportement capable d’aggraver les symptômes de l’insomnie.

Bien que facile à diagnostiquer (il existe plusieurs questionnaires d’auto-évaluation des troubles du sommeil) on ne sait pas à ce jour exactement combien de personnes souffrent d’insomnie. Les estimations vont de 10 à 50 % de la population et varient en fonction de plusieurs facteurs, tels que l’âge et le sexe. Cependant, ce que l’on sait maintenant, c’est que cette affection, caractérisée par des symptômes tels que la difficulté à s’endormir au coucher, le réveil pendant la nuit et la difficulté à se rendormir, est liée à plusieurs problèmes de santé à long terme, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète et dépression. D’autre part, certains comportements peuvent aggraver l’insomnie, augmenter la frustration et entraîner une consommation accrue de médicaments. Ou plutôt, favorisant la mise en place d’une sorte de boucle de rétroaction négative, comme l’a découvert une équipe de recherche de l’université d’Indiana qui a identifié une attitude susceptible d’aggraver le trouble.

Regarder l’horloge aggrave les symptômes de l’insomnie

Dans une étude portant sur près de 5 000 patients dans une clinique du sommeil aux États-Unis, les chercheurs ont identifié un type d’activité qui n’aide pas la capacité à s’endormir. Ce comportement s’est avéré particulièrement courant chez les personnes souffrant d’insomnie et lié à la vérification de l’écoulement du temps, c’est-à-dire regarder l’horloge sans s’endormir.

Sa définition précise est le comportement de surveillance du temps (TMB) et, comme détaillé dans un article qui vient d’être publié dans The Primary Care Companion for CNS Disorders, ce type d’activité apparaît « comme un effort pour prédire ou contrôler la durée du sommeil, dérivant du caractère insaisissable et la peur de perdre le sommeil », précisent les chercheurs.

« Regarder l’horloge peut offrir un sentiment de contrôle temporaire grâce à des calculs mentaux sur le sommeil perdu ou le sommeil à atteindre », soulignent les chercheurs. Cependant, ce comportement et le calcul mental qui en résulte (qui peut être décrit par des pensées telles que : « Si je peux me rendormir dans les 15 minutes, réinitialise mon alarme dans les 30 minutes, je peux encore gagner 60 minutes de sommeil, mais si… » et ainsi de suite) aggravent directement l’insomnie, conduisant à passer du temps à se livrer à des activités stressantes tout en étant éveillé, au lieu de dormir.

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont demandé aux participants à l’étude de remplir une série de questionnaires sur la gravité de leur insomnie, l’utilisation de somnifères et le temps passé à contrôler leur comportement tout en essayant de s’endormir.

« Nous avons constaté que le comportement de suivi du temps a principalement un effet sur l’utilisation des somnifères, car il exacerbe les symptômes de l’insomnie », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Spencer Dawson, professeur adjoint et directeur associé de la formation clinique de l’Université de Californie. le département des sciences psychologiques et cérébrales de l’Indiana University College of Art and Sciences. « Les gens craignent de ne pas dormir suffisamment, alors ils commencent à estimer combien de temps il leur faudra pour se rendormir et quand ils devront se lever. Il s’agit d’un type d’activité qui ne facilite pas la capacité à s’endormir ; plus on est stressé, plus il sera difficile de s’endormir.

Dawson et ses collègues ont noté que les résultats de l’étude suggèrent qu’une simple intervention comportementale visant à dépasser le temps pendant la nuit pourrait aider les personnes aux prises avec l’insomnie. C’est le premier conseil qu’ils donnent à chaque nouveau patient. « Une chose que nous pouvons faire est de nous retourner ou de couvrir notre montre, d’abandonner nos montres intelligentes et de ne pas utiliser notre téléphone pour voir l’heure qu’il est, afin de ne pas vérifier l’heure », a ajouté Dawson. Avec l’insomnie, a conclu l’expert, il n’y a pas de bon endroit où regarder l’horloge est particulièrement utile.

