Vous en avez assez des publicités YouTube sur votre téléviseur Android ? Voici comment les bloquer

Il est compréhensible que YouTube s’appuie principalement sur les publicités pour générer des revenus. Cependant, l’expérience sur la plate-forme de partage de vidéos ne cesse de s’aggraver chaque jour en raison d’un trop grand nombre de publicités.

Les publicités YouTube sur les appareils mobiles sont tout à fait compréhensibles puisque nous y sommes tous habitués. Mais les choses empirent lorsque vous souhaitez vous détendre à la maison et profiter de vidéos YouTube. Dans la plupart des cas, les personnes regardent des vidéos YouTube sur Android TV pour se détendre.

Dernièrement, c’est plus une situation stressante qu’une détente. Tout cela grâce aux annonces YouTube qui inondent votre écran de temps en temps. Juste avant le début de la lecture de votre vidéo, vous serez accueilli par une publicité non désactivable de 30 secondes. Cela seul peut ruiner l’excitation avant même qu’elle ne commence. De plus, si vous souhaitez mettre en pause une vidéo YouTube afin de passer un appel, mieux vaut également couper le volume. C’est parce qu’il y a une forte probabilité qu’une annonce prenne le relais d’où vous êtes parti.

Ceux-ci peuvent être très ennuyeux, nous laissant d’autre choix que de trouver un moyen de les bloquer. Heureusement, il y en a deux pour profiter de YouTube sur votre Android TV sans publicité.

Deux façons de bloquer les publicités YouTube sur votre téléviseur Android

Nous avons pu trouver deux façons pour un utilisateur de profiter pleinement de YouTube sur son téléviseur Android. La première méthode consiste à passer à un forfait premium YouTube. La deuxième option consiste à obtenir une application YouTube alternative dont nous discuterons sous peu.

Comment obtenir un YouTube Premium moins cher

L’un des moyens les meilleurs et les plus simples de gérer les publicités YouTube sur votre Android TV consiste à passer à un forfait premium. Cependant, le prix du forfait premium YouTube varie d’une région à l’autre. Par exemple, YouTube premium aux États-Unis coûte 12 $ par mois. Dans d’autres régions comme l’Argentine, l’Inde, etc., vous ne paierez que 2 $ par mois. Par conséquent, vous voudrez peut-être passer à l’une de ces régions afin d’obtenir un service moins cher.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser un VPN pour basculer votre région vers une région moins chère. Vous pouvez également ouvrir votre navigateur en mode incognito ou privé. Après cela, vous devriez pouvoir profiter pleinement de YouTube sans aucune forme de publicité.

Utilisation d’applications qui bloquent les publicités YouTube sur votre téléviseur Android

Vous pouvez également utiliser une application qui bloque les publicités YouTube sur les téléviseurs Android. Un exemple notable de ces applications comprend SmartTubeNext. Ces applications fonctionnent sur les téléviseurs avec Chromecast intégré, Amazon Fire TV Stick, Xiaomi MI Box, NVIDIA Shield et bien d’autres. Tant que votre téléviseur prend en charge l’application, vous pouvez suivre des instructions simples pour l’installer.

Cette application ne nécessite aucune forme d’attention ou de mises à jour manuelles. Une fois installé, il se mettra à jour tout seul. Cette application ne se contente pas de bloquer les publicités YouTube, elle intègre également un plug-in de blocage sponsorisé. Cela indique qu’il pourra ignorer automatiquement les vidéos sponsorisées des créateurs YouTube.

Autres fonctionnalités de SmartTubeNext en dehors de la possibilité de bloquer les publicités YouTube

Outre la fonctionnalité principale de blocage des publicités YouTube sur Android TV, l’application possède également d’autres fonctionnalités. Par exemple, l’application prend en charge le mode image dans l’image. Cela permettra à l’utilisateur de profiter des vidéos YouTube tout en faisant autre chose dans une autre application. Il prend également en charge le casting ainsi que la recherche vocale.

Conclusion

Il convient de noter que cette application peut fonctionner comme une application autonome sur votre téléviseur Android pour regarder des vidéos YouTube. La seule différence est que vous pouvez vous débarrasser des publicités cette fois. De plus, l’interface n’a pas l’air aussi raffinée que l’application YouTube officielle.

Une autre chose à noter est qu’il ne diffuse pas la télévision YouTube en direct. Vous devrez peut-être continuer à utiliser l’application YouTube TV pour diffuser des chaînes de télévision en direct sur YouTube.

Source / Via : LifeHacker

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine