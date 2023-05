Samsung Galaxy Z Fold4 : test à long terme

Le Samsung Galaxy Z Fold5 approche à grands pas, il serait donc bon de résumer la plupart des impressions sur son prédécesseur – le Samsung Galaxy Z Fold4. Je l’utilise quotidiennement depuis près de 10 mois. Cet test à long terme du Samsung Galaxy Z Fold4 est axé sur mon expérience et mes impressions personnelles. Ceux-ci pourraient être utiles si vous deviez en acheter un maintenant.

Examen à long terme du Galaxy Z Fold4 – Introduction

Comme vous le savez peut-être déjà, j’utilise également Huawei Mate Xs 2, sur lequel j’ai également écrit. Si vous envisagez d’acheter un téléphone pliable, vous devriez également lire ma comparaison Samsung Galaxy Z Fold4 vs Honor Magic Vs.

Je dois admettre que j’ai longtemps été sceptique quant aux téléphones portables pliables à écran flexible. Principalement en raison de la nouvelle technologie, qui dans les premières générations de tels appareils était au tout début. En fait, j’avais sauté les trois premiers pliables Samsung et j’ai finalement décidé d’obtenir la 4e génération. C’est parce que celle-ci que je considérais suffisamment mûre pour répondre à mes envies et à mes besoins. Ainsi, ce Samsung Galaxy Z Fold4 à long terme fait référence à ce modèle en particulier, pas à ses prédécesseurs.

Examen à long terme du Galaxy Z Fold4 – Pourquoi je l’ai acheté ?

Lorsque Samsung a lancé le premier Fold sur le marché, si vous vouliez un produit aussi révolutionnaire, vous deviez accepter de nombreux compromis. Tant en termes d’écran lui-même que de convivialité globale. Par exemple, la première génération était extrêmement sensible à la poussière. Les charnières rabattables n’étaient même pas proches de celles que l’on peut voir aujourd’hui, et le présentoir de couverture ne servait presque à rien. Il fallait donc payer cher pour un appareil dont il fallait s’occuper comme un chaton nouveau-né.

Les deuxième et troisième générations avaient apporté des changements significatifs dans tous les sens, mais je les avais également évités. Pas tant à cause d’une technologie immature, mais à cause de mon habitude d’utiliser des smartphones ordinaires, qui au fil du temps ont atteint un très haut niveau de qualité et de convivialité.

Lorsque la quatrième génération est arrivée à la fin de l’été dernier, beaucoup de choses ont changé. L’écran de couverture est enfin devenu utilisable, mais pas au maximum. Par exemple, Xiaomi Mix Fold 2 est suffisamment large pour être utilisé comme un smartphone ordinaire avec seulement un écran de couverture. Il en va de même pour Huawei Mate Xs 2.

Les écrans pliables sont cool, mais…

L’écran pliable lui-même a subi des améliorations supplémentaires, à la fois en termes de qualité de construction et d’affichage lui-même. Cela a abouti à une telle mode que la différence entre celui-ci et celui du Samsung Galaxy S22 Ultra est devenue pratiquement négligeable. La résistance à l’eau est également arrivée, ce qui est un avantage incomparable par rapport à la première génération, mais on attend toujours la résistance à la poussière. Contre toute attente, ces derniers peuvent souvent causer plus de dégâts que l’eau.

Ainsi, mon voyage avec cet appareil a commencé lorsque je m’y suis intéressé davantage et que j’ai recueilli plus d’informations sur toutes ses caractéristiques. Les avantages du grand écran à l’état déplié n’ont pas besoin d’être expliqués. Cependant, ce qui m’inquiétait le plus, c’était l’épaisseur globale du boîtier à l’état plié.

Et la charnière ?

En ce qui concerne la charnière du Fold4, je peux en faire l’éloge autant que certaines autres parties du téléphone. Juste après quelques mois d’utilisation, la charnière est simplement tombée en panne, laissant mon téléphone dans un état à moitié plié. Il a été remplacé par un nouveau, mais après plusieurs mois, je recommence à rencontrer des problèmes similaires.

Le résultat est que l’écran ne peut plus être déplié à 100 %, c’est-à-dire que l’écran ne peut pas atteindre un état complètement plat. Je trouve cela très frustrant et j’envisage de retourner au centre de réparation.

Examen à long terme du Samsung Galaxy Z Fold4 : couverture et écrans pliables

Il s’est avéré que j’avais raison. L’écran de couverture du Samsung Galaxy Z Fold4 n’est pas tout à fait utilisable, à part cela, il est en fait pratique de l’utiliser d’une seule main.

Lorsque je l’ai comparé avec le Huawei Mate Xs 2, qui ressemble à un smartphone classique une fois plié, ma frustration était évidente. Ce n’est bien sûr pas le cas avec le Fold4, car il est nettement plus épais, mais aussi plus étroit. Il y a donc deux défauts majeurs. En attendant, Xiaomi a également lancé le Mix 2 Fold, qui s’ouvre de la même manière que Samsung, contrairement à Huawei (l’inverse). Plus important encore, il est nettement plus fin à l’état plié, de sorte qu’il peut également être utilisé comme un téléphone ordinaire.

Huawei et Xiaomi ont réussi à produire des appareils pliables nettement plus fins que Samsung. Ils les ont également élargis pour qu’ils soient utilisables même à l’état plié. Pourtant, ils avaient d’autres défauts graves, qui pourraient être des facteurs de rupture potentiels. Huawei apporte le processeur de l’année dernière, sans prise en charge du réseau 5G, qui est le résultat des sanctions américaines, et il manque également de certification étanche. Bien qu’il soit fourni sans les applications Google, elles peuvent être installées en une minute.

Un autre problème est que Huawei, ainsi que Xiaomi, apporte une version d’Android qui n’est pas adaptée aux grands écrans. C’est donc le principal avantage de Samsung. Par conséquent, Huawei et Xiaomi ont fabriqué des appareils objectivement meilleurs en termes de hardware, tandis que Samsung a fait un meilleur travail dans le domaine logiciel. Et c’est en fait la raison pour laquelle j’ai décidé de choisir le Galaxy Z Fold4 comme l’un de mes drivers quotidiens.

Avantage principal – Disponibilité mondiale

Comme vous l’avez peut-être déjà appris, j’utilise également le Huawei Mate Xs 2 simultanément. De plus, Xiaomi a le problème de ne pas être disponible sur le marché mondial, mais uniquement en Chine. Bien sûr, vous pouvez toujours le commander dans l’une des boutiques en ligne chinoises. Mais dans ce cas, préparez-vous à des coûts supplémentaires tels que le paiement des douanes, de la TVA, des frais postaux séparés, etc. Après tout, vous obtenez un appareil sur lequel vous devrez installer vous-même les services Google car Xiaomi Fold est fourni avec une ROM chinoise. , c’est-à-dire sans les services Google ainsi que Huawei.

Lorsque j’ai commencé à utiliser mon nouveau Fold4, j’ai immédiatement réalisé qu’il me manquait l’appareil photo de mon Galaxy S22 Ultra. Par conséquent, l’un des plus grands compromis auxquels vous devrez faire face est que le Fold4 n’a tout simplement pas un appareil photo aussi bon que celui indiqué ci-dessus. Même le S21 Ultra et le S20 Ultra. Le zoom optique 10x, que j’utilise depuis trois ans, me manque toujours sur cet appareil même après 10 mois d’utilisation. De plus, ce n’est pas seulement une question de zoom, mais aussi de qualité photo en général.

Et les autres trucs ?

Désormais, vous pourriez penser que l’appareil photo du Fold4 est mauvais, mais ce n’est tout simplement pas vrai. Ce n’est pas aussi bon que ceux de la gamme Galaxy S. Même s’il n’est pas le meilleur du marché, il reste tout à fait utilisable au quotidien. Aussi bien pour les photos que pour les vidéos. Ce qui pourrait vous décevoir, c’est la caméra selfie, cachée dans l’écran pliable, mais vous pouvez utiliser celle de l’écran de couverture, qui est incomparablement meilleure.

OK, assez avec les défauts. Parlons des avantages. Sans aucun doute, la meilleure partie de cet appareil est son logiciel. Une interface utilisateur basée sur Android 12L (et maintenant 13) est quelque chose dont ni les propriétaires de Xiaomi ni de Huawei ne peuvent rêver. De nombreuses parties du système d’exploitation sont si bien adaptées au grand écran avec une commutation transparente d’une application à l’autre. L’une des meilleures fonctionnalités est le multitâche, qui permet d’afficher simultanément trois applications. Néanmoins, dans la plupart des cas, vous en utiliserez deux. Chacun est sur une moitié de l’écran pliable.

Examen à long terme du Samsung Galaxy Z Fold4 – Logiciel

Ce que j’aime particulièrement, c’est que l’appareil offre la possibilité de « séparer » complètement l’écran de couverture de celui pliable. À savoir, pour chacun d’eux, vous pouvez définir séparément des icônes, des raccourcis, des widgets, des images d’arrière-plan, etc. Par exemple, vous pouvez mettre un widget avec une liste de tâches sur l’écran de couverture. Mais il peut être situé à un endroit complètement différent sur l’écran pliable. Il en va de même pour les icônes d’application. Grâce à cette excellente fonctionnalité, vous pouvez définir des priorités. Autrement dit, de quelles applications ou widgets avez-vous besoin pour une visualisation rapide à l’extérieur, et lesquels lorsque vous dépliez l’appareil ?

D’un autre côté, si vous n’aimez pas ce concept, vous pouvez utiliser des paramètres pour spécifier que l’extérieur soit un miroir de celui pliable. Bien sûr, cela s’accompagne d’une limitation de la capacité à afficher la quantité de contenu. Et maintenant, nous arrivons à ces détails sur grand écran que j’ai mentionnés ci-dessus. Le premier avantage et le plus évident est la lecture du texte sur le Web ou sous toute autre forme, par exemple dans Microsoft Word ou un PDF. Il en va de même pour les présentations. Ce genre d’écran offre une expérience incomparablement meilleure. Parfois plus intéressant, et plus agréable à l’œil, et souvent plus amusant.

Les sites Web et les agrégateurs de nouvelles (par exemple Flipboard, Feedly, Google News…) sont beaucoup plus clairs, et ce grâce au format de l’écran. C’est-à-dire qu’ils sont plus faciles à lire. Je ne peux pas vous en dire beaucoup sur les jeux, car je n’y joue pas vraiment. Cependant, j’ai essayé de jouer à Asphalt 9, et ce n’est tout simplement pas comparable à celui du S22 Ultra ou de tout autre smartphone ordinaire. Je pense que c’est la même chose avec d’autres jeux, du moins ceux qui sont adaptés à ce type d’écran.

Samsung Galaxy Z Fold4 à long terme – Applications plein écran

D’un autre côté, certaines applications ne sont pas adaptées à un écran aussi grand, ce qui peut sembler un peu étrange. Par exemple, l’application Wolt n’utilise que la partie centrale de l’écran, avec deux bords vides sur les côtés. Il faut louer Netflix, HBO et YouTube, dont l’expérience est incomparablement meilleure par rapport aux smartphones classiques. Il en va de même pour les e-mails, Word et Excel si vous devez les modifier en déplacement. De plus, si vous négociez des actions, des actions ou des cryptos, c’est-à-dire si vous regardez souvent les graphiques. Le grand écran est très utile car il affiche beaucoup plus de contenu et de données.

Je pourrais énumérer ces avantages toute la journée et je ne m’ennuierais pas. Mais je veux aussi mentionner quelques petites fonctionnalités que je n’ai pas vraiment aimées ou que je n’ai pas trouvées utiles. L’un d’eux est la soi-disant barre des tâches. Ainsi, en bas de l’écran, vous pouvez littéralement placer une barre des tâches comme celle de Windows. Vous le modifiez à votre guise, avec un affichage supplémentaire des applications récemment utilisées. Le problème est que ces icônes sont trop petites pour mes doigts et pas au niveau de convivialité que j’attendais. Je ne dis pas que cela ne vous sera pas utile, mais personnellement, je préfère le panneau de bord.

Le clavier

Un autre élément que je dois souligner est le clavier. Dans les réglages de base, il est coupé en deux. Avec un espace au milieu, que Samsung jugeait ergonomique. À vrai dire, la nouvelle version de Gboard propose également un clavier divisé. Je préfère un clavier standard de taille normale, auquel je me suis habitué après deux jours.

A la fin de l’histoire du clavier, mentionnons également l’affichage de la couverture. Celui-ci est suffisamment étroit pour que vous puissiez utiliser le clavier d’une seule main. Comme sur les téléphones portables d’il y a dix ans. Pourtant, sauter de l’un à l’autre peut provoquer un TOC chez certaines personnes.

Samsung Galaxy Z Fold4 à long terme – Autonomie de la batterie

La batterie de 4400 mAh n’est pas quelque chose dont cet appareil peut se vanter, pas plus que la charge rapide de 25 W. C’est en fait lent par rapport aux normes d’aujourd’hui. Désormais, nous pourrions discuter de ce problème pendant des heures, mais personnellement, j’étais prêt pour ce genre de compromis. C’est parce que je savais que la batterie ne durerait pas aussi longtemps que le S22 Ultra. Cependant, par rapport à celui-ci, celui-ci offre plus d’options dont j’ai personnellement besoin et auxquelles je suis maintenant habitué. Ce n’est pas un problème pour moi de recharger l’appareil deux fois par jour ou d’emporter une batterie externe.

À la fin, je peux dire que le Galaxy Z Fold4 m’a vraiment surpris positivement. Avec les compromis concernant l’épaisseur (à l’état plié) que j’avais initialement acceptés. Cette épaisseur n’est pas un facteur décisif, comme cela pourrait sembler si vous le comparez à un smartphone ordinaire. Dans l’ensemble, un excellent appareil, avec beaucoup de potentiel.

Ce que je veux voir dans le successeur, c’est certainement un meilleur travail en matière de charnière. Comme nous avons déjà vu des rendus et des rumeurs sur Z Fold 5, nous ne pouvons pas nous attendre à un affichage de couverture plus large. Bit, cet inconvénient pourrait encore être compensé par d’autres fonctionnalités intéressantes dont nous ne sommes pas conscients pour le moment.

