Un employé de Tesla divulgue des milliers de rapports sur les atteintes à la sécurité et à la confidentialité

Une patate chaude : Tesla a enduré une controverse continue concernant la sécurité et la confidentialité de ses véhicules électriques pendant des années. La dernière condamnation de sa fonctionnalité d’assistance à la conduite provient d’une fuite massive qui décrit des milliers d’incidents potentiellement dangereux provenant des systèmes de freinage et d’accélération.

Un employé de Tesla a récemment divulgué des milliers de documents internes au journal économique allemand Handelsblatt, révélant l’ampleur massive des plaintes de sécurité reçues par la société de véhicules électriques autonomes. L’incident s’ajoute à la série déjà inquiétante de plaintes de sécurité concernant Tesla.

Le trésor de données de 100 Go se compose de 23 000 fichiers internes décrivant 2 400 incidents d’accélération soudaine et involontaire et 1 500 cas concernant des problèmes de freinage, entraînant plus de 1 000 accidents. Des centaines d’incidents impliquent que Tesla décélère ou s’arrête soudainement dans ce que l’on appelle le « freinage fantôme ». La plupart des incidents – entre 2015 et 2022 – se sont produits aux États-Unis, mais certains viennent d’Europe et d’Asie.

Lorsque le point de vente a suivi les incidents, un médecin californien a déclaré au Handelsblatt (via Ars Technica) que sa Tesla avait soudainement accéléré « comme une voiture de course » en deux piliers de ciment alors qu’elle se préparait à se transformer en parking. La Model S d’un driver suisse a mal freiné une douzaine de fois en 2021.

Un autre driver du Michigan s’est retrouvé à l’arrière en 2019 lorsque sa voiture a soudainement freiné. Une Tesla en Allemagne a percuté une barrière médiane après que le driver automatique a engagé les freins d’urgence. Un autre rapport décrit une Model S roulant automatiquement dans la circulation venant en sens inverse.

Ce qui est peut-être plus inquiétant, c’est que les clients ont dit au Handelsblatt qu’ils avaient senti que les employés de Tesla essayaient d’éviter la communication écrite lors du traitement des plaintes. L’entreprise transmet oralement les test techniques aux clients, avec des règles interdisant de les enregistrer dans des e-mails, des SMs ou des messages vocaux. Le médecin californien a déclaré que Tesla n’avait jamais envoyé d’e-mails, gardant toutes les communications verbales.

Un autre incident de sécurité important s’est produit en février lorsque des problèmes avec les systèmes de conduite autonome de Tesla ont provoqué le rappel de plus de 300 000 véhicules. En avril, d’anciens employés ont révélé que Tesla partage régulièrement en interne des vidéos de clients à partir des caméras des véhicules, dont beaucoup sont extrêmement privées.

De tels rapports pourraient se propager davantage bientôt en raison de la qualité des ventes des voitures de Tesla. Les analystes de JATO Dynamics (via Motor1.com) rapportent que le modèle Y de la société est devenu le premier véhicule électrique à figurer en tête de la liste des voitures les plus vendues au monde au premier trimestre 2023.

La voiture s’est vendue à 267 200 unités sur 53 marchés à travers le monde, en hausse de 69 % d’une année sur l’autre. Le marché principal du modèle Y reste la Chine, où il s’est bien comporté, mais les ventes ont également augmenté de 68 % aux États-Unis, et il est devenu le véhicule le plus vendu en Europe.

L’analyse attribue cette solide performance aux récentes baisses de prix, qui ont conduit à un T1 record pour Tesla. De nouvelles baisses de prix pour le modèle Y et d’autres déclinaisons sont intervenues le mois dernier, augmentant la probabilité d’une croissance continue. On ne sait pas dans quelle mesure les problèmes techniques de la marque impactent sa santé commerciale.

