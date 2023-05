Raccourci d’éjection d’eau : comment éjecter de l’eau d’un iPhone mouillé à l’aide de cette fonctionnalité

Ce n’est un secret pour personne que l’eau et l’électronique ne font pas bon ménage. Mais compte tenu du nombre d’entre nous qui portent nos smartphones avec nous tous les jours, il est inévitable que ces petits assistants personnels pratiques subissent des chocs, des égratignures, des chutes et parfois des éclaboussures et des déversements.

La cote de résistance à l’eau de l’iPhone

La plupart des smartphones de marque modernes offrent un certain degré de résistance à l’eau. Les iPhones récents, par exemple, disposent d’un indice de protection IP68 contre la pénétration de poussière et d’eau. Cela indique qu’ils peuvent être immergés dans jusqu’à 1,5 mètre d’eau pendant 30 minutes maximum. Cependant, ils ne sont pas complètement étanches, et s’ils sont éclaboussés ou submergés, l’eau peut toujours s’infiltrer dans votre iPhone via les ports de connexion et les grilles des haut-parleurs.

Comment sécher un iPhone mouillé

Vous savez peut-être déjà utiliser des sachets de riz ou de silice pour absorber l’humidité d’un téléphone portable mouillé. Et si vous avez de la chance, vous avez peut-être même pu faire revivre votre téléphone de cette façon auparavant. Mais la fonction Water Eject sur votre iPhone est une astuce dont vous n’avez peut-être pas encore entendu parler. Avec un peu d’aide de Siri, l’assistant vocal virtuel d’Apple, vous pouvez réellement expulser l’eau de votre iPhone.

Quels modèles d’iPhone peuvent utiliser le raccourci Water Eject ?

Actuellement, la fonction Water Eject est compatible avec tout iPhone exécutant iOS 12 ou un système d’exploitation plus récent. Depuis la sortie d’iOS 12 en 2018, cela couvre à peu près tous les iPhones récents.

Qu’est-ce que le raccourci Water Eject ?

La fonction Water Eject est une fonctionnalité conçue pour vous aider à éliminer rapidement et facilement l’eau du haut-parleur de votre iPhone. Cette fonction est particulièrement importante car les dégâts d’eau peuvent être un problème important pour les smartphones.

Son fonctionnement est simple : lorsque vous activez la fonction d’éjection d’eau, Siri émettra une tonalité spécifique conçue pour expulser l’eau du haut-parleur. Les vibrations des ondes sonores créées par la tonalité peuvent déloger l’eau qui peut être emprisonnée à l’intérieur de la grille du haut-parleur.

Comment configurer le raccourci Water Eject

Pour utiliser la fonction Water Eject, vous devez télécharger le raccourci correspondant et l’ajouter à votre application Raccourcis. Voici comment:

Dans le navigateur Web de votre iPhone, téléchargez le raccourci Water Eject à partir de la galerie de raccourcis. Appuyez sur le bouton « Ajouter un raccourci » lorsqu’il apparaît. Cela ouvrira l’application Raccourcis sur votre iPhone. (Les nouveaux iPhones sont livrés avec l’application préinstallée, mais si vous ne l’avez pas sur votre appareil, vous pouvez la télécharger depuis l’App Store.) Le raccourci Water Eject sera alors installé. Personnalisez votre raccourci selon vos besoins. Vous pouvez ajouter des actions supplémentaires ou modifier les paramètres dans l’application Raccourcis. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur « Terminé » pour enregistrer vos modifications.

Comment utiliser la fonction Water Eject

Pour activer la fonction Water Eject à l’aide de votre raccourci Siri, vous pouvez soit dire « Hey Siri, lance Water Eject » ou accéder à l’application Raccourcis et appuyer sur Water Eject. Ensuite, appuyez sur « Commencer l’éjection de l’eau » lorsque l’invite apparaît.

Limitations de la fonction d’éjection d’eau

Gardez à l’esprit que le raccourci Water Eject n’est pas une solution infaillible pour les dégâts d’eau et peut ne pas être efficace dans toutes les situations. Si votre iPhone a été complètement immergé dans l’eau ou exposé à l’humidité pendant une période prolongée, vous devez demander l’assistance d’un professionnel pour vous assurer que l’appareil est complètement séché et que tout dommage potentiel causé par l’eau est traité.

Conclusion

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone, la fonction Water Eject est un excellent outil à connaître. Si votre téléphone est mouillé, il peut vous aider à éliminer rapidement et facilement l’eau du haut-parleur de votre téléphone. En utilisant cette fonction, vous pourrez peut-être éviter des réparations coûteuses ou le remplacement du téléphone.

