Une énorme tache solaire est apparue sur le Soleil, de la taille de quatre terres – les images

Une gigantesque tache solaire est apparue à la surface du Soleil, capable de contenir quatre fois la Terre. La tache solaire a été nommée AR3310, mais les scientifiques sont plus préoccupés par le compagnon AR3310. Ici parce que.

La tache solaire AR3310. Crédit : Andrea Centini

Une gigantesque tache solaire est apparue à la surface du Soleil, bien plus grande que celles qui l’entourent. La structure est si grande qu’elle peut contenir quatre fois la Terre, qui a un diamètre d’environ 13 000 kilomètres. Potentiellement, on peut même le voir à l’œil nu, mais c’est quelque chose qu’il ne faut faire pour aucune raison au monde : regarder directement le Soleil sans filtres / outils spéciaux, en fait, peut causer des dommages irréversibles à la vue, conduisant à cécité totale. La seule façon de l’admirer en toute sécurité passe par des filtres solaires, des lunettes à éclipse et des instruments destinés à l’observation de l’astre, mais ils doivent être certifiés et achetés dans des magasins spécialisés, comme des magasins d’optique ou de télescopes.

La nouvelle et énorme tache solaire est située à peu près dans la région équatoriale du Soleil et a été nommée par les experts AR3310. Les dimensions sont similaires à celles de l’AR3190, une autre structure apparue plus tôt cette année. Comme l’explique la NASA sur son portail, les taches solaires sont des régions plus sombres qui apparaissent cycliquement sur la photosphère, la surface de l’étoile. Ils ont cette teinte parce qu’ils sont plus froids que les régions voisines, malgré une température qui atteint 3 700°C. La NASA précise qu’ils sont originaires de régions du Soleil où se développent des champs magnétiques extrêmes, capables de capter la chaleur à l’intérieur de l’étoile et d’empêcher empêcher d’atteindre la photosphère. Pour cette raison, ils sont plus froids.

Crédit : NASA/SDO

Ces structures se forment régulièrement, mais leur fréquence augmente significativement dans la phase de plus grande activité magnétique de l’étoile. En effet, le Soleil a un cycle de 11 ans durant lequel il atteint un minimum et un maximum. Le prochain maximum solaire est prédit par les experts pour l’été 2025 : c’est pour cette raison qu’il est plutôt agité depuis un certain temps, donnant lieu à des éruptions continues, des éjections de masse coronale (CME), des éruptions solaires de natures diverses et nombreuses ( et généreuse) taches solaires. Pour le moment, en plus de l’AR3310, le portail spécialisé spaceweather.com en signale cinq autres : AR3311, AR3312, AR3313, AR3308 et AR3315. L’astronome sud-coréen Bum-Suk Yeom, qui a créé l’infographie que vous voyez ci-dessous, a déclaré dans une interview avec le site qu’il avait clairement vu l’énorme tache solaire avec seulement l’aide de lunettes à éclipse. Le scientifique a également souligné l’importance de ne absolument pas observer le Soleil à l’œil nu, étant donné que la lumière ultraviolette (UV) est capable de brûler les cellules de la rétine.

Crédit : SDO/HMI/Bum–Suk Yeom

Malgré la grandeur de la tache solaire AR3310, les experts sont actuellement les plus préoccupés par l’AR3311. Bien qu’il ait été «calme» au cours des dernières 48 heures, il pourrait s’agir du calme classique avant la tempête, car la tache solaire «a un champ magnétique« bêta-gamma-delta »instable qui abrite de l’énergie pour de puissantes éruptions solaires de classe X, » comme l’explique spaceweather. Selon les prévisionnistes spatiaux de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), il y a 10% de chances qu’une éruption de classe X se forme aujourd’hui, mercredi 24 mai.

Ce sont les éruptions les plus puissantes de tous les temps, capables de générer des flux intenses de vent solaire qui, à leur tour, peuvent déclencher de violentes tempêtes géomagnétiques sur Terre. Ceux de la classe G5 sont capables de détruire les réseaux électriques, internet, les satellites, les radiocommunications et la navigation GPS : si nous étions frappés par un phénomène similaire à l’événement de Carrington en 1859, qui mit le feu aux télégraphes de l’époque, nous serions renvoyé pendant des semaines ou des mois dans un moyen-âge technologique. Ce risque augmente fortement alors que nous nous dirigeons vers le maximum solaire. Pour cette raison, les scientifiques surveillent constamment l’activité turbulente du Soleil.

