Addigy : 25 % des appareils macOS gérés en « état bloqué » en raison de la conformité logicielle

Addigy, une solution de gestion des appareils Apple populaire, vient de publier ses conclusions selon lesquelles 25 % des appareils macOS gérés sont dans un « état bloqué » pour toutes les commandes de gestion des appareils mobiles après avoir échoué à déployer les mises à jour Rapid Security Responses d’Apple. Pour résoudre le problème, Addigy publie un nouvel utilitaire MDM Watch Dog pour résoudre le problème.

La condition d’état bloqué que nous avons découverte dans les environnements de nos clients affecte un appareil sur quatre, de sorte que l’impact sur les environnements macOS dans n’importe quelle entreprise est probablement le même », a déclaré Jason Dettbarn, PDG d’Addigy. « Nous nous engageons à assurer la sécurité des appareils macOS de nos clients. L’utilitaire MDM Watchdog est un outil essentiel pour s’assurer que tous les appareils de nos clients sont automatiquement mis à jour avec le dernier RSR et chaque mise à jour future.

Dans un monde où les menaces de sécurité sont constantes, il est essentiel que les entreprises qui utilisent des Mac soient en mesure de déployer de nouvelles politiques, de nouvelles configurations et de nouvelles mises à jour de sécurité d’une simple pression sur un bouton. Addigy note que selon ses estimations, 25% des Mac en liberté sont concernés par ce bug qui persiste depuis quelques mois dans la dernière version de macOS Ventura. Ce bug ne semble pas affecter iOS ou iPadsOS mais est spécifique à macOS.

Les clients d’Addigy ont désormais accès à un utilitaire Watchdog qui surveille les appareils dans un état où ils cessent de répondre aux commandes MDM. Encore une fois, cela n’accède pas seulement aux appareils qui ne traitent pas les mises à jour logicielles à distance, mais à toutes les commandes MDM. Pour les équipes dans des environnements distants, il s’agit d’une situation très difficile à gérer autrement. Le nouvel outil Watchdog d’Addigy fournit une solution au problème jusqu’à ce qu’Apple le résolve dans les futures versions de macOS.

Nos clients sont dans le secteur de la santé, qui est hautement réglementé, et par conséquent, toutes nos machines doivent avoir les dernières versions de tout logiciel de sécurité installées et en cours d’exécution pour empêcher les fuites de données, les intrusions ou d’autres événements perturbateurs », a déclaré Dan Lowry. , administrateur informatique principal, Forian. « Nos terminaux basés sur Apple sont essentiels à la confiance que nos clients nous accordent et à la productivité de nos employés. Nous avons testé l’utilitaire Addigy MDM Watchdog pour nous assurer qu’aucune de nos machines ne manque d’appliquer une mise à jour. Seuls des outils comme Addigy peuvent réparer MDM lorsqu’il est dans un état cassé comme celui-ci, car il ne répond absolument pas.