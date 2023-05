Comment effacer le cache de l’application et les données sur votre Android TV

Les téléviseurs Android vous permettent d’installer des applications à partir du Google Play Store et de les charger facilement. Cela étant dit, vous avez peut-être parfois remarqué que certaines applications commencent à se sentir ou à agir très lentement et lentement. Cela peut se produire lorsque l’application rencontre des problèmes avec le champ de cache. Les fichiers de cache ne sont rien d’autre que des fichiers temporaires téléchargés par l’application sur votre téléviseur afin que l’application puisse afficher rapidement les informations nécessaires.

Si vous avez l’impression que votre Android TV fonctionne lentement, manque d’espace ou que l’application ne fonctionne pas correctement, vous pouvez suivre ce guide pour savoir comment vider le cache et les données de l’application sur votre Android TV.

Comment effacer le cache et les données d’application sur Android TV

Le processus pour effacer ces données de votre Android TV est très simple. Il existe trois façons de supprimer ces fichiers.

Solution 1 – Utilisation du menu Paramètres

La première solution pour effacer le champ de cache et les données de cache d’une application sur votre Android TV consiste à utiliser l’application Paramètres. Voici les étapes.

Allumez votre Android TV et saisissez la télécommande. Maintenant, sur l’écran d’accueil de votre Android TV, accédez à l’icône Paramètres. L’icône Paramètres est présente dans le coin supérieur droit de l’écran. Sélectionnez l’icône Paramètres pour ouvrir le menu Paramètres. Naviguez et sélectionnez l’option Préférences des appareils. Maintenant, choisissez l’option Applications. Vous verrez quelques applications qui ont été récemment utilisées. Pour voir toutes les applications, sélectionnez l’option Voir toutes les applications. Faites défiler et sélectionnez l’application dont vous prévoyez de vider le cache Une fois que vous avez sélectionné l’application, vous pouvez choisir l’option Effacer le cache pour supprimer les fichiers temporaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez également choisir l’option Effacer les données. Cela supprimera toutes les données stockées dans l’application, y compris vos comptes.

Solution 2 – Effacer le cache de l’écran d’accueil

Maintenant, si vous ne souhaitez pas accéder au menu Paramètres et parcourir tous les autres menus et options, vous pouvez suivre cette étape pour effacer facilement les fichiers de cache et les données d’application.

Saisissez la télécommande et appuyez sur le bouton indiquant ou affichant Toutes les applications sur votre téléviseur Android. Maintenant, mettez en surbrillance l’application dont vous souhaitez effacer le cache et les données d’application. Appuyez sur le bouton OK de votre télécommande et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce qu’un menu contextuel apparaisse. Choisissez l’option Infos dans le menu. L’écran d’information de l’application apparaît maintenant. Choisissez simplement les options Effacer le cache et Effacer les données de l’application pour supprimer facilement tous les fichiers de cache.

Solution 3 – Désinstallation de l’application

Si vous pensez que la solution ci-dessus n’a pas aidé à résoudre un problème que vous pourriez avoir rencontré avec l’application, vous pouvez facilement désinstaller l’application elle-même de votre téléviseur. Voici les suintements.

Accédez à l’écran d’accueil de votre Android TV. Mettez en surbrillance l’application dont vous souhaitez vider le cache. Maintenant, maintenez enfoncé le bouton OK de votre télécommande Android TV. Une liste d’options apparaîtra maintenant. Sélectionnez et choisissez simplement l’option Désinstaller l’application. L’application va maintenant être désinstallée. Vous pouvez facilement réinstaller l’application en la téléchargeant sur le Play Store. Ou, vous pouvez charger l’application facilement.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement effacer le cache d’application et les données d’application d’une application particulière sur votre Smart TV Android. Les étapes sont simples et faciles à utiliser. Alternativement, certains téléviseurs Android sont livrés avec une application TV Manager particulière qui vous permet d’effacer ces fichiers de cache et même de désinstaller facilement l’application. Cette application sera différente selon la marque de l’Android TV que vous possédez.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser ci-dessous.

