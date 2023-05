AMD prévoit de remplacer le firmware AGESA par une alternative open source openSIL

Dans le contexte : l’un des rôles les plus importants du firmware PC moderne, ou même du système BIOS aujourd’hui disparu, consiste à initialiser les composants matériels de base avant de passer à la procédure d’amorçage du système d’exploitation. AGESA, la propre bibliothèque d’initialisation d’AMD, sera bientôt remplacée par une alternative, espérons-le, meilleure.

AGESA, ou AMD Generic Encapsulated Software Architecture, effectue des procédures d’initialisation de plate-forme sur les cartes mères AMD UEFI depuis la première génération de processeurs Zen. AGESA « réveille » les cœurs du processeur, le chipset, la mémoire et d’autres sous-systèmes matériels, et constitue une partie essentielle du firmware UEFI installé sur les cartes mères compatibles AMD.

Comme souligné dans une présentation récente par Raj Kapoor, membre AMD et architecte en chef du firmware, AGESA a ses propres problèmes en matière d’interopérabilité, d’intégration étroite avec le firmware UEFI susmentionné et, bien sûr, de sécurité.

AMD est maintenant confronté à un défi en essayant de répondre à l’évolution des exigences et des opportunités du marché, car l’entreprise a essentiellement besoin d’une nouvelle bibliothèque d’initialisation qui soit meilleure qu’AGESA sur tous les fronts. La nouvelle bibliothèque devrait fournir une « architecture extensible », une approche « simple et sécurisée » de l’initialisation du hardware, une technologie « agnostique et évolutive » capable de s’exécuter sur n’importe quelle solution de firmware hôte x86, et enfin, elle devrait être open source dès le départ.

L’alternative à AGESA s’appelle openSIL, où SIL indique Silicon Initialization Libraries. OpenSIL est écrit en C-17, peut être intégré à n’importe quel firmware hôte x86 disponible sur le marché (UEFI, coreboot et autres), et est « léger » de sorte qu’il offre une densité inférieure pour les problèmes de sécurité par rapport au combo AGESA + UEFI . AMD y travaille depuis 2022, et il a été conçu pour être open source dès le départ alors que (U)EFI et AGESA ne l’étaient pas.

À l’heure actuelle, AMD présente toujours openSIL comme une bibliothèque d’initialisation de preuve de concept compatible avec les processeurs EPYC de 4e génération. Le fabricant de puces de Santa Clara prévoit de terminer la phase d’évaluation en 2026, lorsque openSIL sera implémenté en production sur le firmware hôte UEFI d’AMD.

AMD a déclaré qu’openSIL est toujours une solution en cours de développement, mais qu’elle se rapproche de la parité des fonctionnalités avec AGESA. La nouvelle bibliothèque pourrait éventuellement faire partie du firmware AMD UEFI pour Zen, EPYC, Ryzen et toutes les autres plates-formes informatiques (x86) vendues par la société.

