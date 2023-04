PSA: le clonage de voix par IA et l’usurpation d’appels créent des escroqueries effrayantes et convaincantes, voici comment vous protéger

À mesure que la technologie progresse, les escroqueries deviennent assez sophistiquées. L’une des dernières menaces est le clonage de voix par IA qu’une partie malveillante peut utiliser pour donner l’impression qu’un être cher est retenu en otage. Mélangez cela avec l’usurpation d’identité de l’appelant et c’est une arnaque très effrayante et convaincante qui peut avoir un impact sur les utilisateurs d’iPhone, d’Android et de n’importe quel téléphone. Lisez la suite pour plus de détails et comment vous protéger contre les escroqueries de clonage de voix AI et d’usurpation d’identité de l’appelant.

Usurpation d’identité de l’appelant

Au fil des ans, l’usurpation d’identité de l’appelant ou l’usurpation de numéro est devenue de plus en plus problématique. C’est à ce moment qu’un attaquant est capable de passer un appel et de falsifier le numéro de téléphone entrant. Ceci est utilisé pour donner l’impression que quelqu’un que vous connaissez ou en qui vous avez confiance appelle.

Par exemple, il peut sembler que votre sœur appelle avec même l’image du contact qui s’affiche sur votre téléphone. Les escrocs qui utilisent cette technique peuvent dire quelque chose comme s’ils ont votre bien-aimé en otage, exiger que vous n’appeliez pas la police et que vous deviez envoyer de l’argent immédiatement. Ces attaques peuvent inclure des bruits de fond comme des cris étouffés pour le rendre très réel et menaçant.

Une autre tactique consiste à dire que votre proche a eu un accident et que vous devez envoyer de l’argent immédiatement.

Comment se protéger contre les escroqueries d’usurpation d’identité de l’appelant

Si vous avez déjà répondu, un moyen rapide de savoir si un appelant a usurpé le numéro d’un être cher est de raccrocher et d’appeler le numéro de cette personne depuis votre téléphone – il est très peu probable que les attaquants puissent intercepter votre appel sortant vers le numéro réel. Posez une question de défi – quelque chose que seul votre proche pourrait répondre (ne posez pas une question dont la réponse pourrait être trouvée sur les réseaux sociaux, en ligne, etc.) La FCC recommande de ne jamais répondre aux appels de numéros inconnus – laissez-les aller sur la messagerie vocale – mais bien sûr, le pouvoir des appels falsifiés est qu’ils semblent être quelqu’un que vous connaissez Ne partagez pas votre numéro de téléphone sur les réseaux sociaux, en ligne, etc. si possible, et encouragez vos proches à ne pas partager leur numéro publiquement

L’usurpation d’identité de l’appelant est un problème assez courant pour que la FCC dispose d’un document d’assistance contenant quelques conseils supplémentaires, notamment ne jamais donner d’informations personnelles si vous recevez et répondez à un appel comme celui-ci.

Escroqueries par clone de voix IA

Même si l’usurpation d’identité de l’appelant peut être très convaincante et effrayante, la prochaine arnaque est plus terrifiante. Les attaquants utilisent des attaques de clone de voix AI dans la nature qui sont incroyablement réalistes.

Ce mois-ci, une mère de l’Arizona a reçu un appel d’un numéro inconnu, mais c’était sa fille qui appelait à l’aide. L’escroc/agresseur s’est alors mis en marche et a menacé de blesser sa fille si la mère ne remettait pas l’argent de la rançon.

Heureusement, elle avait des amis autour de lui qui ont pu confirmer que sa fille était en sécurité en quatre minutes, ce qui lui a fait comprendre que ce n’était pas vraiment sa fille au téléphone avec elle. Mais le niveau de précision du clone vocal de l’IA l’a vraiment secouée. « C’était complètement sa voix. C’était son inflexion. C’était la façon dont elle aurait pleuré », a-t-elle déclaré. « Je n’ai jamais douté une seule seconde que c’était elle. C’est la partie bizarre qui m’a vraiment amené à mon cœur.

Comment se protéger contre les escroqueries par clone de voix AI

Posez une question de défi ou même deux – quelque chose que seul votre proche serait en mesure de répondre (par exemple, nommez l’animal en peluche de votre enfance, etc.) Rappelez-vous, ne posez pas une question dont la réponse pourrait être trouvée sur les réseaux sociaux, en ligne, etc. Si possible, demandez à quelqu’un d’appeler ou d’envoyer un SMs directement à la personne que l’arnaqueur prétend avoir besoin d’aide Laisser les numéros inconnus accéder à la messagerie vocale peut aider, mais si les attaquants sont capables de laisser un message vocal avec la voix de votre proche, cela pourrait sembler réel Définissez vos profils de médias sociaux sur privé – de nombreux attaquants recherchent des échantillons de voix à partir de profils de médias sociaux publics pour générer le clone de voix AI convaincant On pense qu’il suffit de 3 secondes de la voix de quelqu’un pour créer un clone réaliste Ne partagez pas votre numéro de téléphone sur les réseaux sociaux si possible

Malheureusement, le clonage de voix par IA devient suffisamment courant pour que la FTC ait partagé un avertissement à ce sujet.

Clonage de voix par IA et usurpation d’identité de l’appelant

Malheureusement, ce n’est probablement qu’une question de temps avant que les attaquants avancés utilisent ces deux tactiques simultanément pour créer une menace encore plus convaincante. Cela leur permettrait de vous appeler à partir de ce qui apparaît comme le numéro de téléphone d’un être cher et de le faire sonner exactement comme leur voix à l’autre bout du fil.

Une autre évolution terrifiante de cela pourrait également inclure une fausse vidéo profonde d’IA d’un être cher. Les mêmes étapes décrites ci-dessus vous aideront à vous protéger, vous et vos proches.

Merci d’avoir lu notre guide sur la façon de se protéger contre les escroqueries de clonage de voix AI et d’usurpation d’identité de l’appelant, restez en sécurité là-bas !

