Charger une batterie de vélo électrique dans une centrale solaire ? Bien sûr que ça marche !

On nous pose souvent la question : est-ce réellement possible ? Puis-je également recharger la batterie de mon vélo électrique dans une centrale solaire mobile ? La réponse claire : oui. Contrairement au chargement d’une batterie de vélo électrique directement à partir d’une cellule solaire, cela fonctionne à merveille. Il n’y a probablement rien de mieux que vous puissiez faire avec une centrale solaire. Tout ce qui compte, c’est que la batterie de votre vélo électrique et votre centrale électrique s’emboîtent.

Contenu:

Charger la batterie du vélo électrique à la centrale solaire : la capacité et la puissance de charge sont importantes

En fait, toutes les centrales solaires modernes que nous avons récemment testées sont capables de charger une batterie de vélo électrique sans aucun problème. Que vous puissiez également le recharger complètement dépend de la capacité des deux appareils. Un exemple:

Capacité de la batterie du vélo électrique : 610 Wh

Puissance de charge du chargeur de batterie e-bike : 160W

Capacité centrale solaire : 518 Wh

Puissance maximale de la centrale via prise AC : 1000 watts

Ici, nous avons choisi comme exemple la centrale électrique Jackery Explorer 500, qui a une capacité de 518 Wh. La batterie du vélo électrique de notre exemple a une capacité de 610 Wh. C’est plus que ce que la centrale électrique peut fournir au total. Cependant, il a la puissance nécessaire en watts pour charger la batterie. Donc, ce qui va se passer est : La centrale électrique chargera la batterie du vélo électrique. Cependant, selon la quantité restante, la batterie du vélo électrique n’est pas complètement chargée.

Ceci est différent dans notre deuxième exemple :

Capacité de la batterie du vélo électrique : 650 Wh

Puissance de charge du chargeur de batterie e-bike : 140W

Capacité centrale solaire : 1 002 Wh

Puissance maximale de la centrale via prise AC : 1000 watts

Ici, la centrale solaire (complètement chargée) devrait pouvoir recharger complètement la batterie du vélo électrique.

Cependant, il y a encore une chose que vous devez prendre en compte : la charge de votre centrale électrique ne peut pas être « transférée » 1 à 1 dans la batterie du vélo électrique. Il faut compter avec les pertes.

Quelle capacité ma centrale électrique doit-elle avoir ?

Supposons simplement que votre batterie de vélo électrique ait une capacité de 500 Wh et que votre centrale solaire – oh, comme c’est approprié – également 500 Wh. Donc tout va bien, au final votre centrale électrique est vide, mais la batterie est complètement chargée ? Malheureusement non.

Il faut compter avec les « pertes par frottement ». Les centrales solaires sont conçues pour fonctionner avec du courant continu (DC) – qu’elles reçoivent également directement des panneaux solaires. Avec une prise de courant alternatif (AC) dans votre centrale électrique, elle peut également produire du courant alternatif, qu’elle doit d’abord convertir. La batterie de votre vélo électrique utilisera très probablement un chargeur CA, qui à son tour reconvertit l’alimentation en courant continu pour la batterie.

En bref : en raison de leur conception, la centrale électrique et le chargeur de batterie convertissent d’abord le courant continu en courant alternatif, pour ensuite le reconvertir en courant continu. Il en résulte des pertes par frottement de 10 à 30 %. Le degré exact d’efficacité est indiqué par les fabricants dans leurs manuels (ou très souvent, malheureusement, pas). Dans tous les cas, il faut tenir compte du fait que l’énergie est perdue sous forme de chaleur. De plus, les performances sont généralement si élevées que les refroidisseurs de nombreuses centrales solaires démarrent et consomment également de l’énergie.

Alors calculez la perte, comme ceci :

Capacité : Centrale solaire : 1000 Wh ./. 25 pour cent = 750 wh

Batterie de vélo électrique : 600 Wh

Dans cet exemple de calcul, la centrale électrique devrait charger complètement la batterie de votre vélo électrique malgré les pertes.

Où puis-je trouver les bonnes valeurs ?

Vous pouvez trouver les valeurs de la capacité de votre centrale solaire (en Wh) et de la batterie de votre vélo électrique (également en Wh) dans les données techniques du manuel et souvent aussi sur un autocollant sur les appareils eux-mêmes :

Capacité de la centrale solaire Capacité de la batterie du vélo électrique

Dans notre exemple, la capacité de la centrale électrique (1 036 Wh) dépasse largement celle de la batterie du vélo électrique (610 Wh). Lorsque la centrale électrique est complètement chargée, la batterie du vélo électrique doit également être complètement chargée.

Bien sûr, la puissance de charge (en watts) doit également être adaptée à cela. La puissance de charge de la centrale solaire doit dépasser de manière significative ou au moins légèrement la puissance requise de la batterie de votre vélo électrique :

Capacité de charge de la prise AC d’une centrale électrique Sortie du chargeur de vélo électrique vers la batterie. Spécification en W ou V * A (= W)

C’est le cas dans notre exemple : la centrale électrique peut produire 1 000 watts, le chargeur de la batterie du vélo électrique nécessite environ 166 watts. Alors ça colle.

Recharger la batterie du vélo électrique pendant que la centrale est en charge : est-ce possible ?

Oui, vous pouvez recharger la batterie de votre vélo électrique sur la station d’alimentation même si elle se charge toute seule. C’est du moins possible avec toutes les centrales électriques actuelles que nous avons testées ici sur le blog des tendances d’Netcost-security.fr ces dernières années, comme l’EcoFlow Delta Mini. Peu importe que la centrale soit actuellement chargée à partir d’une cellule solaire, d’une batterie de voiture ou d’une prise domestique.

Powerstation se charge via l’énergie solaire – et peut facilement charger une batterie de vélo électrique et d’autres appareils en même temps. (Photo : Jürgen Vielmeier)

Dois-je retirer la batterie pour la recharger ?

La question de savoir si vous devez retirer la batterie de votre batterie de vélo électrique pour la charger dans une centrale solaire dépend de votre vélo électrique. Dans de nombreux cas, vous pouvez charger la batterie directement sur le vélo électrique. C’est aussi l’avantage d’une centrale solaire mobile : vous pouvez pratiquement la transporter directement sur le lieu d’utilisation. Avec certains vélos électriques, vous devez même le faire car la batterie ne peut pas être retirée du tout. Vous pouvez découvrir de quoi votre vélo électrique est capable dans son manuel.

Fonctionne également directement : la centrale solaire mobile charge la batterie du vélo électrique. (Photo : Jürgen Vielmeier)

Recharger votre S-Pedelec ou e-mobylette à la centrale solaire ?

Les S-Pedelecs sont des vélos électriques avec lesquels vous pouvez rouler jusqu’à 45 km/h et ne sont donc pas autorisés sur la piste cyclable. Les appareils ont des moteurs intégrés plus puissants que les vélos électriques conventionnels (pedelecs). C’est pourquoi ils utilisent généralement des batteries plus puissantes de 1 000 Wh ou plus.

Si vous souhaitez les recharger sur une centrale solaire mobile, vous devez également comparer les valeurs : votre centrale électrique a-t-elle une capacité supérieure et offre-t-elle également la puissance (wattage) requise que le chargeur utilise ? Ensuite, vous devriez pouvoir recharger la batterie. Voir aussi la section ci-dessus : Comment trouver les valeurs nécessaires.

La situation est similaire si vous souhaitez recharger un e-cyclomoteur/e-scooter dans une centrale électrique. Ces véhicules utilisent généralement des batteries de 1 000 Wh ou plus. Votre centrale doit donc dépasser cette capacité. Nous l’avons déjà testé avec succès, par exemple le – très puissant – Bluetti AC200P sur un Govecs E-Schwalbe.

Conclusion : n’achetez pas trop bon marché

Notre conseil clair : étudiez d’abord, puis essayez. Rassemblez toutes les données nécessaires sur la batterie de votre vélo électrique et la centrale solaire avec laquelle vous souhaitez recharger. Votre station d’alimentation doit avoir beaucoup plus de capacité que la batterie de votre vélo électrique si vous souhaitez la recharger en une seule fois. La centrale électrique doit produire suffisamment de puissance (W) pour alimenter le chargeur en électricité. Les centrales électriques petites et mobiles, en particulier, ne sont pas toujours en mesure de le faire. Alors n’achetez pas trop bon marché et n’achetez pas trop petit.

La plupart des vélos électriques standard utilisent une batterie d’une capacité de 400 à 750 Wh. La classe de centrale électrique d’environ 1 000 Wh devrait donc être en mesure de recharger la plupart des batteries de vélos électriques. Il s’agit notamment des Jackery Explorer 1000 Pro, Hyrican UPP-1200 et Alpha-ESS BlackBee 1000 que nous avons testés.

Dans tous les cas, attendez-vous à ce que votre station d’alimentation soit presque vide après avoir chargé votre batterie de vélo électrique dessus. Parce qu’en plus de la capacité souvent élevée que nécessitent les batteries de vélos électriques, un peu plus d’énergie est perdue par la conversion du courant continu en courant alternatif et vice-versa.

En général, cependant, nous ne pouvons que conseiller : charger la batterie du vélo électrique dans une centrale solaire, que vous avez précédemment chargée à l’énergie solaire, est l’application parfaite pour ces appareils. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec !

Chez Netcost-security.fr, vous trouverez des produits de technologie solaire et aussi des vélos électriques comme ceux de Jeep.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :